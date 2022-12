Bất ngờ giá USD cuối năm, kiều hối đổ về mạnh

Đến trưa 14-12, Vietcombank niêm yết giá USD mua vào 23.370 đồng/USD, bán ra 23.650 đồng/USD, giảm thêm 50 đồng so với buổi sáng và giảm tổng cộng 170 đồng so với hôm qua.

Eximbank niêm yết giá USD mua vào 23.350 đồng/USD, bán ra 23.620 đồng/USD, thấp hơn giá giao dịch tại Vietcombank.

Một số ngân hàng khác mua bán USD ở mức thấp hơn, như tại Sacombank, giá USD được điều chỉnh giảm sâu xuống 23.360 đồng/USD mua vào, 23.580 đồng/USD bán ra.

Nếu so với mức đỉnh của giá USD trong khoảng 3 tháng qua ở vùng 24.888 đồng/USD, giá USD đã giảm tới khoảng 5,5%.

Giá USD ở các ngân hàng thương mại lao dốc

Tương tự, giá USD trên thị trường tự do cũng đi xuống. Một số điểm thu đổi ngoại tệ báo giá USD mua vào 24.050 đồng/USD, bán ra 24.120 đồng/USD, lùi về sát vùng 24.000 đồng/USD và không chênh lệch quá lớn so với USD ở ngân hàng thương mại. Nếu so với đỉnh của giá USD tự do tới 25.400 đồng, hiện giá USD đã giảm tới 5,2%.



Không chỉ giá USD ngân hàng và tự do, Ngân hàng Nhà nước cũng đã 4 lần điều chỉnh hạ giá bán USD tại sở giao dịch trong thời gian ngắn, đưa giá bán xuống 24.830 đồng/USD, giảm 40 đồng/USD so với mức đỉnh trước đó.

Trong báo cáo cập nhật thị trường tiền tệ tuần mới nhất, các chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán SSI cho biết mức tăng giá rõ rệt của VNĐ trong những tuần qua và hiện tại đã quay về quanh vùng mất giá kỳ vọng hằng năm của Ngân hàng Nhà nước. Do đó, SSI dự báo xu hướng đi ngang của tỉ giá trong thời gian còn lại của năm.

"Tâm lý găm giữ USD có thể đã được giải tỏa nhờ chênh lệch tăng cao giữa lãi suất huy động VNĐ và USD. Các yếu tố cơ bản liên quan nguồn cung ngoại tệ cũng có nhiều điểm tích cực, như dòng vốn FDI giải ngân, vốn đầu tư gián tiếp, cán cân thương mại thặng dư hay dòng tiền từ các khoản vay ngoại tệ mới được giải ngân" – chuyên gia phân tích của SSI nhận xét.

Việc hạ nhiệt tỉ giá USD/VNĐ có ảnh hưởng lớn từ việc đồng USD rớt mạnh trên thị trường quốc tế. Hiện chỉ số đồng USD chỉ còn 103,65, mức thấp nhất trong nhiều tháng qua sau khi Mỹ công bố chỉ số lạm phát giảm mạnh hơn dự báo.

Kiều hối tăng mạnh cuối năm cũng góp phần giảm bớt áp lực tỉ giá USD/VNĐ. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM, cho biết dự báo lượng kiều hối đổ về thành phố cả năm nay khoảng 6,8 tỉ USD.

Tốc độ tăng trưởng của lượng kiều hối về TP HCM năm nay tuy thấp hơn cùng kỳ nhưng vẫn là mức tốt trong bối cảnh khó khăn của kinh tế thế giới. Từ nhiều năm qua, TP HCM luôn là địa phương dẫn đầu cả nước về lượng kiều hối nhận được. Năm ngoái, lượng kiều hối TP HCM đạt khoảng 6,5-6,6 tỉ USD.