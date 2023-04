Bất ngờ một khu vực tại Hà Nội giá mỗi m2 nhà đất bằng cả căn chung cư

Xưa tới nay, khu vực phố cổ được mệnh danh là “tuyến phố kim cương”, bởi ngoài sức hút mạnh đối với các tiểu thương thì nơi đây luôn có mức giá bán cao ngất ngưởng. Trước kia, mặc dù luôn có mức giá cao nhưng muốn mua được nhà tại khu vực phố cổ cũng vô cùng khó. Bởi ngoài tiềm năng tăng giá theo thời gian thì giá thuê tại các khu vực này cũng rất cao nhưng các tiểu thương vẫn tranh nhau thuê. Chính vì tiềm năng từ việc tạo dòng tiền tốt nên các chủ hầu hết không có ý định bán đi.

Tuy nhiên, từ khi dịch bệnh bùng phát, tình hình cho thuê kinh doanh gặp khó khăn theo đó nhiều căn nhà đã bắt đầu được rao bán rầm rộ. Song giá nhà đất tại khu vực phố cổ cũng liên tục gây choáng vì mắc giá cao chót vót, thậm mỗi m2 đất bằng giá cả căn chung cư.

Theo ghi nhận thực tế của chúng tôi, tại các phố như Hàng Bạc, Hàng Bông, Đinh Liệt,...mức giá rao bán đang dao động từ 500 - 800 triệu đồng/m2. Đây được cho là mức giá hữu nghị đối với người mua trong bối cảnh thị trường bất động sản chững lại.

Đơn cử, một căn nhà tại Đinh Liệt có diện tích 60m2, đang được rao bán với giá 43 tỷ đồng, tương đương gần 717 triệu đồng/m2. Người bán cho biết, mức giá này đã giảm nhẹ so với thời điểm trước khi dịch bệnh xảy ra. Do đang khó khăn về tài chính nên họ cần bán. Hiện căn nhà đang được cho thuê với mức giá 150 triệu đồng/tháng, giá thuê đã giảm khoảng 30% so với trước dịch.

Tại phố Hàng Bài giá nhà phố từ 600 - 900 triệu đồng/m2, thậm chí nếu nằm ở vị trí hai mặt tiền sẽ khoảng 1,2 tỷ đồng/m2. Đơn cử, một căn nhà có diện tích 40m2 đã được xây dựng 7 tầng nằm ở vị trí 2 mặt tiền phố Hàng Bài và Lý Thường Kiệt đang được rao bán với mức giá 50 tỷ đồng, tương đương 1,25 tỷ đồng/m2.

Nhà phố tại Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến đang được với mức giá dao động từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng/m2. Bên cạnh đó, khu vực này cũng xuất hiện 1 số khách sạn đang được rao bán với mức giá từ 1,3 - 1,6 tỷ đồng/m2. Đơn cử, một tòa khách sạn 9 tầng nổi và 2 tầng hầm với diện tích mặt sàn là 350m2, trong đó có 64 phòng kinh doanh đang được rao bán với giá 540 tỷ đồng, tương đương 1,54 tỷ đồng/m2.

Tại phố Tràng Thi, giá nhà phố đang được rao bán từ 900 triệu đến 1,2 tỷ đồng/m2, thậm chí những căn nhà có vị trí view hồ Gươm có giá lên tới 1,8 tỷ đồng/m2. Đơn cử, một căn nhà mặt phố tại phố Tràng Thi có diện tích 80m2, người bán cho biết, do nhà đã cũ nên chỉ tính tiền đất. Song, căn nhà này vẫn có giá 150 tỷ đồng, tương đương 1,88 tỷ đồng/m2.

Nhiều căn nhà phố có giá khủng được rao bán (ảnh chụp màn hình).

Đáng chú ý, tại các phố Lý Thái Tổ, Cầu Gỗ, Đinh Tiên Hoàng xuất hiện những căn nhà phố có giá bán dao động từ 2 - 2,6 tỷ đồng/m2. Đơn cử, một căn nhà tại phố Cầu Gỗ có diện tích khiêm tốn chỉ 29,5m2 đang được rao bán với 77 tỷ đồng, tương đương 2,61 tỷ đồng/m2. Có thể thấy, giá mỗi m2 của nhà này tương đương với giá một căn chung cư 2 phòng ngủ tại các quận Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm,... Người bán giới thiệu, vị trí căn nhà đối diện đài phun nước và nhìn thẳng ra hồ Gươm. Hiện căn nhà đang được cho thuê với giá 100 triệu đồng/tháng, hợp đồng kéo dài trong 5 năm.

Hay một căn nhà khác trên phố Lý Thái Tổ có diện tích 30m2 đã xây dựng 4 tầng đang được rao bán với giá 75 tỷ đồng, tương đương 2,5 tỷ đồng/m2.

Thực tế, giá 2 - 2,6 tỷ đồng/m2 vẫn chưa phải mức giá cao nhất tại khu vực phố cổ từ trước tới nay. Cuối năm 2021, một khách sạn nằm tại phố Đinh Tiên Hoàng có diện tích khoảng 270m2 được rao bán với mức giá 1.000 tỷ đồng, tương đương 3,7 tỷ đồng/m2. Khách sạn này được xây dựng 8 tầng nổi và 3 tầng hầm, trong đó có 48 phòng cho thuê kinh doanh. Thời điểm đó, người bán khẳng định doanh thu của khách sạn đạt 10 tỷ đồng/tháng.

Theo anh Nguyễn Quang Bằng, môi giới tại khu vực quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), thực tế khu vực phố cổ đa phần mua để làm khách sạn hoặc cho thuê kinh doanh nhưng đặc thù để phục vụ khách du lịch nước ngoài tới.

“Thực tế, những người mua nhà tại khu vực này đều không có nhu cầu ở thực mà để cho thuê lại và tính giá trị lâu dài. Hơn nữa, đất tại khu vực phố cổ cực kỳ hạn chế và mang đậm nét đặc trưng về văn hóa, lịch sử. Do đó, mức giá ở phố cổ luôn neo cao”, anh Bằng nói.

Song, anh Bằng cũng tiết lộ, từ khi dịch bệnh xảy ra tới nay, tình hình cho thuê kinh doanh bị ảnh hưởng nên lượng nhà đất rao bán tại khu vực này tăng cao. Song, rất khó để biết những căn nhà nào đang được rao bán, bởi những căn nhà có giá trị cao sẽ được âm thầm giao dịch và tệp khách hàng của phân khúc này không phải đại trà. Bên cạnh đó, nhiều lý do được chủ nhà đưa ra như cần tiền để đầu tư mảng khác, cần tiền trả ngân hàng,...

“Thực tế, để mua một căn nhà phố tại các tuyến phố cổ đa phần phải sử dụng đòn bẩy tài chính. Song, lãi suất hiện nay vẫn neo cao, cùng đó tình hình cho thuê kinh doanh vẫn chưa sôi động như trước dịch nên thanh khoản khó khăn”, người này tiết lộ.