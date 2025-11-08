Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Ngô Văn Chiến sinh năm 1991

08-11-2025 - 13:57 PM | Xã hội

Ngô Văn Chiến bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do hành vi thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội tối 7/11 cho biết đã khởi tố, tạm giam Ngô Văn Chiến (SN 1991, trú thôn Quang Trung, xã Trần Phú, TP. Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do hành vi thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố.

Vụ án được xác định xảy ra vào ngày 11/01/2025 tại phường Dương Nội, Hà Nội.

Theo kết quả điều tra, đối tượng Ngô Văn Chiến đã sử dụng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái của các bị hại, sau đó mang những chiếc xe này đi cầm cố để chiếm đoạt tiền.

Bắt Ngô Văn Chiến sinh năm 1991- Ảnh 1.

Đối tượng Chiến - Ảnh: Công an TP. Hà Nội

Ngày 27/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Văn Chiến.

Công an đang tìm kiếm các bị hại của Ngô Văn Chiến với thủ đoạn trên và đề nghị ai là nạn nhân liên hệ với Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP (Đồng chí Đào Bảo Khánh – SĐT 0978771863) để cung cấp thông tin và giải quyết vụ việc theo quy định.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện tiền giả in ấn tinh vi: Công an nêu rõ 3 việc người dân cần làm ngay khi nhận tiền

Phát hiện tiền giả in ấn tinh vi: Công an nêu rõ 3 việc người dân cần làm ngay khi nhận tiền Nổi bật

Ban Bí thư kỷ luật 3 đảng viên vi phạm

Ban Bí thư kỷ luật 3 đảng viên vi phạm Nổi bật

Bão Phượng Hoàng tăng cấp dữ dội, đã mạnh lên cấp cuồng phong, có đổ bộ vào đất liền nước ta?

Bão Phượng Hoàng tăng cấp dữ dội, đã mạnh lên cấp cuồng phong, có đổ bộ vào đất liền nước ta?

13:41 , 08/11/2025
Bắt và khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Bắt và khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Hoàng Oanh

13:10 , 08/11/2025
VIDEO: Diễn biến vụ cướp xảy ra tại một tiệm vàng

VIDEO: Diễn biến vụ cướp xảy ra tại một tiệm vàng

11:45 , 08/11/2025
Dự báo thời tiết 10 ngày: Biển Đông đón bão số 14, không khí lạnh tràn về Bắc Bộ

Dự báo thời tiết 10 ngày: Biển Đông đón bão số 14, không khí lạnh tràn về Bắc Bộ

11:21 , 08/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên