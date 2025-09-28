Bắt Nguyễn Văn Thành và Ngô Thanh Tâm sinh năm 2003

Ngày 28/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ thành công hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Văn Thành (SN 1982, quê Hậu Giang, nay là TP Cần Thơ) và Ngô Thanh Tâm (SN 2003, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Theo hồ sơ, năm 2005, Nguyễn Văn Thành gây ra vụ cướp tài sản tại TP Biên Hòa (Đồng Nai). Sau khi gây án, Thành bỏ trốn, lực lượng công an nhiều lần truy bắt nhưng không thành. Ngày 21/11/2005, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Thành. Sau 20 năm lẩn trốn, đến ngày 26/9/2025, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Thành tại phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp.

Nguyễn Văn Thành (trái) và Ngô Thanh Tâm - Ảnh: CA Tỉnh Đồng Nai

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự cũng bắt giữ đối tượng truy nã Ngô Thanh Tâm (SN 2003, ngụ Đồng Nai) về tội giết người. Hiện cả hai đối tượng đã được di lý về trụ sở Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tội Cướp tài sản (Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017) phạt tù từ 3 năm đến tù chung thân, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Tội Giết người (Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017) phạt tù từ 12 năm đến tử hình.



