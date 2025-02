Bắt nhanh Đào Phước Pháp

Sáng 16/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa truy bắt nhanh đối tượng cướp tài sản của xe ôm công nghệ.

Theo đó, ngày 15/2, Công an TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã phối hợp phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh truy bắt nhanh đối tượng Đào Phước Pháp (SN 2005, HKTT tại tỉnh Bình Phước) để điều tra làm rõ hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Pháp nảy sinh ý định cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ. Khoảng 0g ngày 14/2, Phước chuẩn bị một con dao và đặt xe ôm công nghệ do anh B.T.H (HKTT TP.HCM) là tài xế đón từ quận Tân Phú, TP.HCM đi tỉnh Bình Dương.

Đối tượng Đào Phước Pháp bị bắt giữ - Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương

Khi anh H chở Pháp đến khu vực phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương thì lấy lý do không có tiền trả nên yêu cầu tài xế tiếp tục chở đi tìm ATM để rút tiền. Khi đi đến đoạn đường Bình Chuẩn 12, lợi dụng đường vắng không có người, đối tượng Pháp bất ngờ dùng dao đâm vào người anh H.

Do bị tấn công bất ngờ, khiến xe bị ngã, anh H kịp thời bỏ chạy kêu cứu.

Lúc này, Pháp cướp được chiếc xe và 01 điện thoại di động của bị hại rồi chạy về nhà trọ tại quận Tân Phú (TP.HCM) để trốn.

Khoảng 24 giờ sau khi vụ án xảy ra, Công an TP.Thuận An phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) và Công an quận Tân Phú đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ được Pháp cùng tang vật.