Bắt nhóm lừa đảo qua mạng chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam gồm: H’Nguyên Niê Kdăm (40 tuổi), Nguyễn Thanh Nhàn (25 tuổi), Nguyễn Trần Trung Hiếu (25 tuổi), cùng trú xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Thị Bích Ngọc (36 tuổi), trú thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Các đối tượng H'Nguyên, Nhàn, Ngọc và Hiếu tại cơ quan công an.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, đầu năm 2024, thông qua ứng dụng Telegram, H’Nguyên liên hệ với một đối tượng (chưa rõ lai lịch) để nhận công việc cầm đầu nhóm này tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Sau đó, H’Nguyên lên mạng xã hội, tuyển nhiều nhân viên thực hiện hành vi phạm tội. H’Nguyên phân chia nhiệm vụ quản lý và thanh toán tiền cho Nhàn, Hiếu và Ngọc. Với mỗi cuộc gọi thành công, mỗi cá nhân được trả công 30.000 đồng. Trung bình mỗi ngày, các thành viên được trả khoảng 300.000 - 600.000 đồng.

Để thực hiện hành vi, đối tượng cầm đầu chưa rõ lai lịch sẽ gửi cho H’Nguyên các trang chứa thông tin của người dân như: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ nơi cư trú… để các đối tượng chuyển cho các nhân viên tư vấn Telesale. H’Nguyên yêu cầu các nhân viên Telesale chuẩn bị điện thoại di động, máy tính, cài đặt một phần mềm gọi điện qua giao thức internet nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng và lắp đặt 3 đường truyền internet tốc độ cao.

Công an làm việc với nhiều đối tượng liên quan.

Hàng ngày, các nhân viên Telesale gọi điện cho khách hàng với kịch bản do H’Nguyên cung cấp. Thường là giả danh nhân viên của Công ty TNHH Công nghệ TikTok gọi điện cho khách hàng với nội dung “khách hàng may mắn trúng thưởng phần quà từ TikTok” và đề nghị cung cấp thông tin cá nhân để nhận quà tri ân 0 đồng. Sau khi khách hàng đồng ý, nhóm yêu cầu nạn nhân kết bạn Zalo với tài khoản của “Công ty” để gửi địa chỉ nhận quà. Bên cạnh đó, nạn nhân còn có thể tham gia làm việc tại nhà bằng cách xem video, like tăng tương tác để nhận tiền thưởng từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng cho mỗi lần thực hiện.

Một địa điểm với nhiều máy tính kết nối đường truyền internet tốc độ cao ở huyện Krông Pắc các đối tượng H'nguyên, Nhàn, Ngọc và Hiếu sử dụng để lừa đảo.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng sẽ đưa các nhiệm vụ gọi là “thương mại điện tử” cho các nạn nhân với hứa hẹn khách hàng sẽ được nhận tiền hoa hồng khi mua các sản phẩm của “Công ty” cung cấp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, “Công ty” sẽ trả lại số tiền ban đầu và trả thêm từ 20-30% tiền hoa hồng. Với các giao dịch có số tiền nhỏ, khách hàng sẽ được nhận lại đầy đủ tiền như thỏa thuận trước đó để tạo lòng tin. Nhưng đối với các khách hàng thực hiện các giao dịch với số tiền lớn, các đối tượng sẽ đưa ra nhiều lý do như sai cú pháp, sai lệnh... rồi khóa tài khoản khách hàng và chiếm đoạt toàn bộ tiền.

Hàng ngày, các đối tượng trong đường dây lừa đảo này đã sử dụng thông tin trái phép của khoảng 50.000 công dân, thực hiện hơn 100.000 cuộc gọi để thực hiện hành vi lừa đảo. Qua đó, nhóm đã chiếm đoạt số tiền hàng nghìn tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước. Riêng nhóm đối tượng tại tỉnh Đắk Lắk đã được trả công hơn 200 tỷ đồng.

Nhằm tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, sau mỗi 2 tuần, nhóm Telesale sẽ xoá toàn bộ dữ liệu trên trang máy tính để tiêu hủy chứng cứ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục An ninh mạng phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã truy vết, điều tra, làm rõ, xử lý 57 đối tượng liên quan. Điều đáng nói là trong nhóm các nhân viên này, có những đối tượng mới 16 tuổi và có trường hợp đã trên 50 tuổi.

Công an đã thu giữ 45 máy tính các loại, 63 điện thoại, 41 xe máy, 180 GB dữ liệu cùng nhiều tang vật chứng liên quan mà các đối tượng dùng để hoạt động lừa đảo.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng H’Nguyên Niê Kdăm, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Trần Trung Hiếu và Nguyễn Thị Bích Ngọc để làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng khác liên quan theo quy định.

Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo và đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trong vụ án cần liên hệ ngay với điều tra viên Phạm Tú Anh, điện thoại liên lạc: 0966.639.569, hoặc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 58 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (điện thoại 0694.389.131) hoặc (0694.389.133) để trình báo.