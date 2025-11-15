Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt nữ giúp việc Trần Thị Thu Phương SN 1996

15-11-2025 - 07:25 AM | Xã hội

Công an phường Bình Phước nhanh chóng bắt nghi phạm Trần Thị Thu Phương sau khi người này trộm số nữ trang trị giá 335 triệu đồng tại nhà dân.

Ngày 14/11, theo thông tin từ Công an phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, cho biết, lúc 17h30 ngày 12/11/2025, chị H.T.T.T trú khu phố Phước Thiện đến Công an phường Bình Phước trình báo về việc nhà chị bị mất trộm tài sản là nữ trang có giá trị lớn.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an phường đã phân công Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm nhanh chóng xuống hiện trường, tiến hành xác minh, điều tra.

Bắt nữ giúp việc Trần Thị Thu Phương SN 1996- Ảnh 1.

Trần Thị Thu Phương tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Bước đầu xác định số tài sản bị mất gồm: 1 dây chuyền bạch kim, 1 nhẫn vàng, 1 nhẫn bạch kim hột xoàn, 1 lắc đeo tay bạch kim hột xoàn (bị hại khai báo tổng trị giá khoảng 335 triệu đồng).

Qua rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn, Công an phường Bình Phước đã tiến hành làm việc với Trần Thị Thu Phương (sinh năm 1996, thường trú tỉnh Hậu Giang). Mặc dù ban đầu Phương không khai nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng với những chứng cứ thu thập được, đối tượng Phương đã cúi đầu nhận tội.

Đối tượng khai nhận do có quen biết với gia đình chị H.T.T.T nên khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 12/11/2025, Phương đến làm công lau dọn nhà cho chị H.T.T.T.

Bắt nữ giúp việc Trần Thị Thu Phương SN 1996- Ảnh 2.

Trần Thị Thu Phương chỉ vị trí cất giấu tài sản

Quá trình lau dọn, Phương lẻn vào trong phòng ngủ của chị T lục tìm và lấy trộm số tài sản gồm 1 dây chuyền bạch kim, 1 nhẫn vàng, 1 nhẫn bạch kim hột xoàn, 1 lắc bạch kim hột xoàn. Số tài sản trộm được, Phương cất giấu trong túi áo. Trên đường về, Phương đem bán một phần tài sản lấy trộm được với số tiền gần 22 triệu đồng. Số tài sản còn lại, Phương mang về cất giấu trong bụi cây tại khu phố Tân Thiện, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ lời khai của Phương, lực lượng Công an phường phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 9 và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành thu giữ số tài sản do Phương trộm cắp.

Với tinh thần trách nhiệm cao, cùng sự mưu trí, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, chỉ sau 2,5 giờ, Công an phường Bình Phước đã xác minh, truy xét và bắt được nghi phạm gây ra vụ án. Hiện, Công an phường đã lập thủ tục và báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xử lý theo thẩm quyền.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng tới tất cả người dân đang sử dụng hộ chiếu

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân đang sử dụng hộ chiếu Nổi bật

Thực hiện lệnh bắt tạm giam "Tổng Giám đốc" Nguyễn Ngọc Thành, sinh năm 1981

Thực hiện lệnh bắt tạm giam "Tổng Giám đốc" Nguyễn Ngọc Thành, sinh năm 1981 Nổi bật

Sau một đêm, nhiều người ở một địa phương đổi đời, trở thành "tỉ phú"

Sau một đêm, nhiều người ở một địa phương đổi đời, trở thành "tỉ phú"

07:15 , 15/11/2025
Thấy "nháy máy" số lạ: Đừng vội gọi lại, làm ngay 3 bước này để biết là shipper hay lừa đảo

Thấy "nháy máy" số lạ: Đừng vội gọi lại, làm ngay 3 bước này để biết là shipper hay lừa đảo

21:45 , 14/11/2025
Vợ chồng chủ hệ thống Mailisa ở đâu khi các cơ sở bị khám xét?

Vợ chồng chủ hệ thống Mailisa ở đâu khi các cơ sở bị khám xét?

20:56 , 14/11/2025
Khởi tố Trần Ngọc Bích, Giám đốc Du lịch Bắc Á

Khởi tố Trần Ngọc Bích, Giám đốc Du lịch Bắc Á

20:03 , 14/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên