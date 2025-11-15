Bắt nữ giúp việc Trần Thị Thu Phương SN 1996

Ngày 14/11, theo thông tin từ Công an phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, cho biết, lúc 17h30 ngày 12/11/2025, chị H.T.T.T trú khu phố Phước Thiện đến Công an phường Bình Phước trình báo về việc nhà chị bị mất trộm tài sản là nữ trang có giá trị lớn.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an phường đã phân công Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm nhanh chóng xuống hiện trường, tiến hành xác minh, điều tra.

Trần Thị Thu Phương tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Bước đầu xác định số tài sản bị mất gồm: 1 dây chuyền bạch kim, 1 nhẫn vàng, 1 nhẫn bạch kim hột xoàn, 1 lắc đeo tay bạch kim hột xoàn (bị hại khai báo tổng trị giá khoảng 335 triệu đồng).

Qua rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn, Công an phường Bình Phước đã tiến hành làm việc với Trần Thị Thu Phương (sinh năm 1996, thường trú tỉnh Hậu Giang). Mặc dù ban đầu Phương không khai nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng với những chứng cứ thu thập được, đối tượng Phương đã cúi đầu nhận tội.

Đối tượng khai nhận do có quen biết với gia đình chị H.T.T.T nên khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 12/11/2025, Phương đến làm công lau dọn nhà cho chị H.T.T.T.

Trần Thị Thu Phương chỉ vị trí cất giấu tài sản

Quá trình lau dọn, Phương lẻn vào trong phòng ngủ của chị T lục tìm và lấy trộm số tài sản gồm 1 dây chuyền bạch kim, 1 nhẫn vàng, 1 nhẫn bạch kim hột xoàn, 1 lắc bạch kim hột xoàn. Số tài sản trộm được, Phương cất giấu trong túi áo. Trên đường về, Phương đem bán một phần tài sản lấy trộm được với số tiền gần 22 triệu đồng. Số tài sản còn lại, Phương mang về cất giấu trong bụi cây tại khu phố Tân Thiện, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ lời khai của Phương, lực lượng Công an phường phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 9 và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành thu giữ số tài sản do Phương trộm cắp.

Với tinh thần trách nhiệm cao, cùng sự mưu trí, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, chỉ sau 2,5 giờ, Công an phường Bình Phước đã xác minh, truy xét và bắt được nghi phạm gây ra vụ án. Hiện, Công an phường đã lập thủ tục và báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xử lý theo thẩm quyền.