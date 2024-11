Bắt tạm giam 2 tài xế Phương Hồ Nhật Linh và Lưu Công Thành

Ngày 28/11, Công an TP Tân An, tỉnh Long An khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tài xế điều khiển ô tô tải chèn ép, rượt đuổi trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Hai tài xế bị khởi tố để điều tra làm rõ về tội gây rối trật tự công cộng, gồm: Phương Hồ Nhật Linh (44 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), Lưu Công Thành (31 tuổi, ngụ thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Trước đó, ngày 17/10, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh xe container BKS 50H - 166.22 do Phương Hồ Nhật Linh điều khiển, chạy lạng lách, chèn ép không cho xe tải mang BKLS 98H - 026.64 do Lưu Công Thành điều khiển, chạy vượt qua.

Hiện trường 2 tài xế chèn ép, rượt đuổi trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Clip: Bộ Công an

Hai xe này đã lạng lách, rượt đuổi, chèn ép nhau trên đoạn đường hơn 200m từ làn khẩn cấp ra hai làn xe còn lại, khiến hai xe suýt va chạm trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, các xe phía sau không thể di chuyển qua, gây mất ATGT.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn trong lúc di chuyển nên hai tài xế xe container và ô tô tải lái xe chạy lạng lách, rượt đuổi nhau trên cao tốc.

Clip đăng tải trên MXH đã thu hút hơn 1 triệu lượt người xem, nhiều bạn đọc bình luận cho rằng đây là hành vi quá nguy hiểm, xem thường pháp luật cần sớm xử lý nghiêm minh hành vi trên để răn đe, nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên cao tốc.

Ngay sau khi clip đăng tải, Đội CSGT số 7, Phòng 6, Cục CSGT đã tiến hành xác minh, mời 02 tài xế điều khiển phương tiện lên làm việc, trích xuất dữ liệu từ camera, thu thập tài liệu chứng cứ xác minh vụ việc.

Kết quả xác minh ghi nhận, vụ việc có dấu hiệu tội "Gây rối trật tự công cộng", Đội 7 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An, tỉnh Long An đề nghị truy tố, xử lý nghiêm theo quy định.