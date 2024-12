Bắt tạm giam 7 đối tượng tham ô tài sản ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 10-12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa phối hợp Viện KSND cùng cấp tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng về tội "Tham ô tài sản".

Các đối tượng của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (Công ty Hoa Sen) gồm Nguyễn Minh Nhật (SN 1987, nhân viên cấp phát nhiên liệu cho các phương tiện vận tải tại văn phòng vận tải của Công ty Hoa Sen, hiện đã bỏ trốn), Đào Phước Vui (SN 1987, nhân viên kiểm soát vận tải), Hồ Đăng Triều (SN 1985, nhân viên quản lý đội xe).

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với một trong số 7 đối tượng có hành vi tham ô tài sản

Các nhân viên bơm dầu, kế toán thuộc Trạm xăng dầu Thành Nghĩa (thuộc Công ty CP xăng dầu Tín Nghĩa, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) gồm Bùi Văn Vi (SN 1965), Lê Quang Minh (SN 1982), Lưu Thế Lượng (SN 1989), Trần Đức (SN 1969), Nguyễn Lý (SN 1987).

Thông tin ban đầu, từ đầu năm 2018, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen và Trạm xăng dầu Thành Nghĩa ký kết hợp đồng cung cấp dầu cho các xe ô tô thuộc Công ty Hoa Sen. Hợp đồng này sẽ được hai bên ký kết tiếp sau hàng năm.

Nắm được quy trình cấp phát và quyết toán liên quan đến việc này, từ đầu năm 2023, Nhật đã cấu kết với các đối tượng còn lại để lập khống 1.832 phiếu cấp nhiên liệu cho các xe chạy cho Công ty Hoa Sen.

Sau đó, các đối tượng tự làm hồ sơ thanh toán cho các phiếu cấp nhiên liệu khống, gây thiệt hại cho công ty này số tiền hơn 8 tỉ đồng. Số lượng dầu kê khống bị các đối tượng lén lút bán ra thị trường, lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân.