Bắt tạm giam bác sĩ Võ Thế Hiển

Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thế Hiển (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, Long An) để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác theo Điều 359 Bộ luật hình sự, Vietnamnet đưa tin.

Báo Công lý dẫn thông tin từ kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong thời gian công tác tại Bệnh viện huyện Tân Trụ (Long An), Võ Thế Hiển đã lợi dụng vị trí bác sĩ chuyên khoa để cấp khống nhiều giấy khám sức khỏe và bảo hiểm cho công nhân cùng các cá nhân có nhu cầu. Hành vi này diễn ra vào năm 2021 và tiếp tục tái diễn vào cuối năm 2023.

Ảnh minh họa

Mỗi giấy tờ giả mạo do bác sĩ Hiển thực hiện được thu phí từ 300.000 đến 500.000 đồng. Khi vụ việc bị phát giác, Sở Y tế tỉnh Long An đã mời bác sĩVõ Thế Hiển đến làm việc, tại đây, bị can đã thừa nhận sai phạm của mình.

Xét thấy bác sĩ Hiển từng có tiền lệ vi phạm trong công tác, Sở Y tế đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với cá nhân này.

Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xác minh số tiền thu lợi bất chính từ hành vi cấp giấy khám sức khỏe giả và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.

Chi Chi (Tổng hợp)