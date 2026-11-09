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Bắt tạm giam 'cậu Tuấn Cửa Ông', thu 10 súng tự chế

| | Xã hội

Viện KSND TP Quảng Ninh phê chuẩn quyết định bắt tạm giam “Cậu Tuấn Cửa Ông” liên quan đến việc “xem bói”, “cúng bái”, xâm phạm lợi ích tổ chức, cá nhân.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Quảng Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (tức “Cậu Tuấn Cửa Ông”) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Tuấn.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 23/10 - 27/10/2026, Cơ quan điều tra Công an TP Quảng Ninh nhận được đơn của một số cá nhân, nghệ sỹ và Ticktoker có lượng lớn người theo dõi trên các trang mạng xã hội, tố giác Nguyễn Văn Tuấn hành nghề “ xem bói ” và “cúng bái”.

Tuấn đã có hành vi tạo các video clip, xem tử vi (xem bói) và đưa ra các thông tin không có thật, phát ngôn những lời nói, đưa ra những nhận định, quy kết tiêu cực về tính cách, đời sống riêng tư, quan hệ tình cảm, khả năng bị bắt giam hoặc gặp tai họa, phán đoán, phán chỉ về quá khứ, hiện tại và tương lai của các cá nhân trên rồi đăng lên mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtobe, Tiktok để câu like, câu view.

Điều đó đã ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, việc làm ăn cũng như cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của các cá nhân liên quan, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cơ quan điều tra Công an TP Quảng Ninh đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân TP Quảng Ninh, làm rõ hành vi vi phạm của Nguyễn Văn Tuấn.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ thiết bị phục vụ hoạt động livestream của Nguyễn Văn Tuấn.

Đến 4/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Tuấn (SN 1971, trú tại tổ 5, khu Cẩm Sơn 1, phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh).

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Quảng Ninh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam theo quy định.

Tại nhà Nguyễn Văn Tuấn, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy vi tính, đồ vật có liên quan. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 10 khẩu súng tự chế (dạng súng bắn bi), 1 hộp bi và 1 bộ máy tự sản xuất, chế tạo súng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội, xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Khang/VTC News

VTC News

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