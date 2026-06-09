Bắt tạm giam Chủ tịch, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng TV3

CT HĐQT TV3 Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Tổng giám đốc TV3 Lạc Thái Phước (bên phải).

Theo đó, ngày 08/6/2026, Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã nhận được Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn (Chủ tịch Hội đồng quản trị), ông Lạc Thái Phước (Tổng giám đốc) và ông Phạm Hoàng Vinh (Kế toán trưởng).

Kế toán trưởng TV3 Phạm Hoàng Vinh (bên phải)

Trước sự việc hàng loạt lãnh đạo cấp cao bị bắt tạm giam, phía TV3 cho biết công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, doanh nghiệp này khẳng định hiện nay hoạt động của công ty vẫn đang được tổ chức và triển khai theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế quản trị nội bộ. Các thông tin phát sinh liên quan đến vụ việc (nếu có) sẽ được công ty tiếp tục thực hiện công bố theo quy định.

Được biết, các quyết định tố tụng đối với dàn lãnh đạo TV3 nằm trong quá trình mở rộng điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn PC1 cùng một số đơn vị liên quan.

Trước TV3, hàng loạt lãnh đạo cấp cao thuộc nhóm tư vấn, xây lắp điện cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam như ông Trịnh Văn Tuấn (Chủ tịch HĐQT PC1), ông Nguyễn Hữu Chỉnh (Chủ tịch HĐQT TV1) và ông Nguyễn Chơn Hùng (Chủ tịch HĐQT TV2).