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Bắt tạm giam chủ trại hòm ở Cần Thơ và 6 người có hành động kỳ quái

| | Xã hội

Chủ trại hòm ở TP Cần Thơ tổ chức sinh nhật nhưng nhiều người đã nhảy vào quan tài và khiêng diễu phố, khiến người dân bức xúc.

Ngày 9-6, Công an phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ đã bắt tạm giam 7 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ khiêng quan tài có người sống đi diễu phố.

Các bị can bị bắt gồm: Nguyễn Hoàng Nhật (42 tuổi; ngụ TP HCM; chủ trại hòm Nhật Tâm), Phạm Quốc Em (31 tuổi; ngụ An Giang), Phạm Văn Lộc (48 tuổi; ngụ Vĩnh Long), Cổ Minh Đức (32 tuổi), Cao Văn Vẹn (25 tuổi), Lý Thanh Liêm (19 tuổi) và Nguyễn Quốc Khải (38 tuổi) - cùng ngụ TP Cần Thơ.

Trong đó, Vẹn, Liêm, Đức và Em là những người khiêng quan tài; Lộc là người nằm trong áo quan và Khải cầm cờ nhảy múa.

Vụ khiêng quan tài kỳ quái ở Cần Thơ: Điều tra hành vi mất an ninh trật tự - Ảnh 1.

Người sống nằm bên trong chiếc quan tài và những người xung quanh nhảy múa theo tiếng nhạc. Ảnh cắt từ clip

Cơ quan điều tra đang xác minh, xử lý hành vi của 2 người liên quan là Lý Tuyết Cương (41 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) và Nguyễn Thị Diệu (44 tuổi; ngụ Vĩnh Long).

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 4-6, cơ sở kinh doanh "trại hòm Nhật Tâm" ở khu vực 10, phường Sóc Trăng đã tổ chức tiệc sinh nhật cho ông Nhật.

Trong buổi tiệc, những người liên quan thực hiện hành động kỳ quái là nhảy vào quan tài ôm nhau rồi nhảy múa trong tiếng nhạc xập xình. Đỉnh điểm của vụ việc là nhóm người khiêng chiếc quan tài ra đường để diễu phố, rất đông người đi đường tập trung quay clip đăng mạng xã hội thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ.

Sau khi nắm thông tin, lực lượng công an đã triệu tập chủ trại hòm lên làm việc. Người này trình bày vào tối 4-6, tại nơi ở của ông tổ chức tiệc sinh nhật. Đến cuối buổi tiệc có làm lễ "bế quan", sau đó thì một số người vào quan tài nằm và khiêng ra ngoài đường nhảy múa.

Vụ "nhóm người có hành vi kỳ quái bên chiếc quan tài": Chủ trại hòm cùng 6 người bị bắt - Ảnh 1.

Nhóm người khiêng quan tài diễu phố. Ảnh cắt từ clip

Quá trình khiêng quan tài ra đường diễn ra trong thời gian khoảng 3 phút thì kết thúc. Ông Nhật đứng tại dải phân cách, nhún nhảy theo điệu nhạc, không có hành động ngăn cản nhóm người trên.

Theo Ca Linh

Người lao động

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