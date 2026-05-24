Bắt tạm giam Lê Minh Đạt chuyên quảng cáo hỗ trợ nợ xấu

Các đối tượng nghe đọc quyết định khởi tố

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, trong bối cảnh các hoạt động giao dịch, vay vốn, mua bán trực tuyến ngày càng phổ biến, nhiều đối tượng đã lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp.

Trước tình hình trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác lập chuyên án đấu tranh, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng hoạt động lừa đảo trên mạng xã hội.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 21/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Minh Đạt và Trình Xuân Đông Thành về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu điều tra xác định, các đối tượng sử dụng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin để giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính nhằm tiếp cận những người có nhu cầu vay tiền online. Đối tượng đưa ra các thông tin quảng cáo như “giải ngân nhanh”, “không cần thế chấp”, “hỗ trợ nợ xấu”, “thủ tục đơn giản”… nhằm đánh vào tâm lý những người đang cần tiền gấp hoặc gặp khó khăn về tài chính.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển nhiều khoản tiền như phí hồ sơ, phí bảo hiểm khoản vay, phí xác minh tài khoản hoặc tiền chứng minh năng lực tài chính. Khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Ngoài thủ đoạn trên, các đối tượng còn lợi dụng tâm lý muốn mua hàng giá rẻ của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức “săn sale” trên các sàn thương mại điện tử. Các đối tượng đăng tải nhiều bài viết quảng cáo hấp dẫn trên mạng xã hội, cam kết có thể mua các thiết bị điện tử giá trị cao với mức giá thấp hơn nhiều so với thị trường.

Để tạo niềm tin, các đối tượng sử dụng hình ảnh sản phẩm thật, hóa đơn giả, tài khoản mạng xã hội được đầu tư nội dung hoặc dựng các đoạn hội thoại mua bán thành công. Khi người mua tin tưởng và chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước để “giữ đơn”, “đặt suất săn sale”, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc tiếp tục đưa ra nhiều lý do nhằm kéo dài thời gian để chiếm đoạt thêm tiền của bị hại.

Cơ quan điều tra nhận định, các đối tượng lừa đảo hiện nay hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, có sự phân công vai trò rõ ràng, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Đáng chú ý, nhiều đối tượng còn là thanh niên trẻ tuổi, có hiểu biết về công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo mạng xã hội và các nền tảng thanh toán điện tử để thực hiện hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi tham gia các hoạt động vay vốn, mua bán trực tuyến; tuyệt đối không chuyển tiền cho các tài khoản cá nhân khi chưa xác minh rõ thông tin; không tin vào các quảng cáo “lãi cao”, “giá rẻ bất thường”, “giải ngân siêu tốc” trên mạng xã hội. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý kịp thời.