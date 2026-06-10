Bắt tạm giam loạt lãnh đạo cấp cao của PECC3

Ngày 9/6/2026, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3, MCK: TV3) đã phát đi công bố thông tin bất thường liên quan đến vấn đề nhân sự.

Theo đó, ngày 8/6/2026, Đảng bộ PECC3 nhận được Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT, ông Lạc Thái Phước - Tổng Giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh - Kế toán trưởng.

Việc công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Phía PECC3 cũng cho biết, hoạt động của Công ty vẫn đang được tổ chức và triển khai theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ. Các thông tin phát sinh liên quan đến vụ việc (nếu có) sẽ được Công ty thực hiện công bố theo quy định.

Về PECC3, doanh nghiệp này tiền thân là Phòng Thiết kế điện trực thuộc Công ty Điện lực Miền Nam (1975). Sau nhiều lần thay đổi, đầu năm 2007, doanh nghiệp có tên Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Điện 3 như hiện tại; hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng điện.

Theo BCTC quý I/2026, tính đến ngày 31/3/2026, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức hơn 95 tỷ đồng; trong đó Tập đoàn điện lực Việt Nam là cổ đông lớn nhất nắm 48,78% vốn.

Ngoài ra, PECC3 còn 2 cổ đông lớn khác là Công ty TNHH VP Invest 18,03% và bà Bùi Thị Kim Yến 11%.