Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam loạt lãnh đạo cấp cao của PECC3

| | Thị trường chứng khoán

PECC3 vừa công bố thông tin về việc Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng bị bắt để tạm giam.

Ngày 9/6/2026, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3, MCK: TV3) đã phát đi công bố thông tin bất thường liên quan đến vấn đề nhân sự.

Theo đó, ngày 8/6/2026, Đảng bộ PECC3 nhận được Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT, ông Lạc Thái Phước - Tổng Giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh - Kế toán trưởng.

Việc công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Phía PECC3 cũng cho biết, hoạt động của Công ty vẫn đang được tổ chức và triển khai theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ. Các thông tin phát sinh liên quan đến vụ việc (nếu có) sẽ được Công ty thực hiện công bố theo quy định.

Về PECC3, doanh nghiệp này tiền thân là Phòng Thiết kế điện trực thuộc Công ty Điện lực Miền Nam (1975). Sau nhiều lần thay đổi, đầu năm 2007, doanh nghiệp có tên Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Điện 3 như hiện tại; hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng điện.

Theo BCTC quý I/2026, tính đến ngày 31/3/2026, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức hơn 95 tỷ đồng; trong đó Tập đoàn điện lực Việt Nam là cổ đông lớn nhất nắm 48,78% vốn.

Ngoài ra, PECC3 còn 2 cổ đông lớn khác là Công ty TNHH VP Invest 18,03% và bà Bùi Thị Kim Yến 11%.

Trước PECC3, hàng loạt doanh nghiệp trong ngành điện cũng đã công bố thông tin về việc lãnh đạo bị khởi tố, bắt tạm giam.

PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tiền vào chứng khoán mất hút, giá trị giao dịch xuống mức thấp nhất hơn 1 năm: Điều gì đang diễn ra?

Tiền vào chứng khoán mất hút, giá trị giao dịch xuống mức thấp nhất hơn 1 năm: Điều gì đang diễn ra? Nổi bật

Chu kỳ tiền rẻ kết thúc, tiền mặt khan hiếm: SGI Capital chỉ ra một kênh sẽ "lên ngôi"

Chu kỳ tiền rẻ kết thúc, tiền mặt khan hiếm: SGI Capital chỉ ra một kênh sẽ "lên ngôi" Nổi bật

Một doanh nghiệp "dốc hầu bao" trả cổ tức tiền mặt 3.900 đồng/cp

Một doanh nghiệp "dốc hầu bao" trả cổ tức tiền mặt 3.900 đồng/cp

10:12 , 10/06/2026
Vàng lao dốc, quỹ vàng lớn nhất thế giới miệt mài “xả hàng”

Vàng lao dốc, quỹ vàng lớn nhất thế giới miệt mài “xả hàng”

09:14 , 10/06/2026
Nhịp điều chỉnh mở ra cơ hội, VN-Index hoàn toàn có thể vượt mốc 2.000 điểm

Nhịp điều chỉnh mở ra cơ hội, VN-Index hoàn toàn có thể vượt mốc 2.000 điểm

08:45 , 10/06/2026
Hơn 40.200 tỷ đồng trái phiếu “chảy” về doanh nghiệp trong tháng 5

Hơn 40.200 tỷ đồng trái phiếu “chảy” về doanh nghiệp trong tháng 5

08:21 , 10/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên