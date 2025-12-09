Bắt tạm giam Mai Quang Anh sinh năm 2007

Sau gần 24 tiếng đồng hồ xảy ra vụ án cướp tài sản, vói tinh thần quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, đến tối 08/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Công an phường Bỉm Sơn và Công an các xã Hồ Vương, Tân Tiến điều tra làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng, gồm: T.V.N., sinh năm 2008 ở thôn 5, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hoá và Mai Quang Anh, sinh năm 2007 ở thôn 22, xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hoá là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản xảy ra tại phường Bỉm Sơn.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 07/12/2025, T.V.N. và Mai Quang Anh đã thuê ông L.Đ.T. trú tại Tổ dân phố Đoài Thôn, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá chở từ ngã tư Bỉm Sơn đến cầu Hà Lan với giá 50.000đ. Khi đến khu vực vắng người tại bờ sông Tam Điệp thuộc Tổ dân phố Đoài Thôn, phường Bỉm Sơn thì 2 đối tượng yêu cầu dừng xe rồi bất ngờ dùng dao kề vào cổ ông T và cướp chiếc xe máy.

Đối tượng T.V.N (áo đen) và Mai Quang Anh cùng tang vật vụ cướp tài sản.

Ngay sau khi nhận được tin báo của nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã nhanh chóng huy động lực lượng phối hợp với Công an các phường, xã và các đơn vị nghiệp vụ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương điều tra, truy vết, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để truy tìm thủ phạm đã gây ra vụ cướp tài sản nói trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công quyết liệt với tội phạm, đến tối 08/12, hai đối tượng T.V.N và Mai Quang Anh đã bị bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận: Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã bàn bạc và thống nhất cùng nhau thực hiện hành vi "Cướp tài sản".

Để thực hiện hành vi phạm tội, N.yên và Quang Anh đã mua một con dao dạng dao phay, lưỡi sắc, dài khoảng 30cm bỏ vài ba lô, sau đó thuê ông L.Đ.T chở đi cầu Hà Lan. Khi đến đoạn đường vắng người tại bờ sông Tam Điệp thuộc Tổ dân phố Đoài Thôn, phường Bỉm Sơn, N. giả vờ thanh toán bằng cách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để thu hút sự chú ý của ông T. còn Quang Anh từ phía sau lấy con dao từ trong ba lô ra khống chế yêu cầu ông T. giao chiếc xe máy. Sau đó cả hai điều khiển xe máy nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Qua xác minh tại địa phương, được biết T.V.N. và Mai Quang Anh đều thuộc diện quản lý thanh thiếu niên hư. Riêng Mai Quang Anh, năm 2024 đã bị TAND TP.Hà Nội kết án về tội "Cướp giật tài sản".

Hiện cơ quan Công an đã thu giữ 01 chiếc xe máy; 01 con dao, đồng thời đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.