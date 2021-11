Bắt thêm 6 bị can trong vụ anh em 'đại gia lan đột biến' ở Quảng Ninh

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 8/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can về tội "Mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ" theo quy định tại Điều 305 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đối với 4 bị can gồm:

Đỗ Văn Vĩnh, sinh ngày 4/5/1978, Nơi đăng ký HKTT: xóm Thái Hà, xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Nghề nghiệp: lao động tự do.

Lương Văn Tiến, sinh ngày 6/11/1986; Nơi đăng ký HKTT: xóm Khuôn 2, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Nghề nghiệp: lao động tự do.

Ngụy Văn Thủy, sinh ngày 12/10/1969; Nơi đăng ký HKTT: tổ dân phố Lâm Thọ, Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; Nghề nghiệp: thủ kho Công ty Cổ phần Yên Phước.

Ngụy Quang Thuyên (tên gọi khác: Ngụy Phúc Mẩm), sinh ngày: 04/5/1968; Nơi đăng ký HKTT: phố Đình, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Nghề nghiệp: trợ lý Tổng Giám đốc, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Yên Phước.

Cùng ngày 8/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" theo quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với 3 bị can gồm:

Đàm Hương Huệ, sinh ngày: 15/9/1981; nguyên Giám đốc Công ty TNHH Uyên Hiển; Nơi đăng ký HKTT: tổ dân phố Đình, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Phạm Văn Thu, sinh ngày: 21/8/1972; : thành viên góp vốn Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Nơi đăng ký HKTT: tổ 5, khu Vĩnh Tuy 1, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Phạm Ngọc Thanh, sinh ngày: 19/6/1981; nhân viên Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Nơi đăng ký HKTT: khu Kim Thành, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 6 bị can gồm: Đỗ Văn Vĩnh, Lương Văn Tiến, Ngụy Văn Thủy, Đàm Hương Huệ, Phạm Văn Thu và Phạm Ngọc Thanh.

Các bị can: Đàm Hương Huệ (trái); Phạm Văn Thu (giữa); Phạm Ngọc Thanh (phải).

Ngày 10/11, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên.



Ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với bị can: Đỗ Văn Vĩnh, Lương Văn Tiến, Ngụy Văn Thủy, Đàm Hương Huệ, Phạm Văn Thu, Phạm Ngọc Thanh.

Đồng thời, tống đạt Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Ngụy Quang Thuyên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can thu giữ được một số tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng chủ mưu, cầm đầu để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nhiều bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố Hà Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Công ty Đông Bắc Hải Dương; Bùi Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Ngô Đăng Hải, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương, cùng nhiều người khác.

C03 cũng ra lệnh bắt tạm giam 12 người, trong đó có Châu Thị Mỹ Linh (trú quận 12, TP HCM; Giám đốc Công ty CP Yên Phước), Bùi Hữu Giang ("đại gia" lan đột biến) và Bùi Hữu Thanh (cùng trú Quảng Ninh).