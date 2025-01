Các bị can bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Thị Cẩm My (40 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại phân bón Nam Dương, trú tại 223 đường Hoa Lư, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Bùi Minh Chánh (39 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn phân bón Quốc tế Hoa Kỳ - VINA, trú tại 11 Nguyễn Phi Khanh, khu phố 10, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh; Võ Thị Hồng Nhung (33 tuổi), kế toán tổng hợp, Công ty Cổ phần thương mại phân bón Nam Dương, trú thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định và Nguyễn Dương Thịnh (36 tuổi), kế toán kho, Công ty Cổ phần thương mại phân bón Nam Dương, trú thôn Thủ Thiện Hạ, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Bên trong xưởng sản xuất phân bón giả của Công ty Nam Dương.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện tại một số đại lý kinh doanh có dấu hiệu mua bán phân bón giả. Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, khám xét khẩn cấp các địa điểm kinh doanh có liên quan ở nhiều tỉnh thành như Đắk Lắk, Đắk Nông, Long An, Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh…

Công an đã phát hiện, thu giữ 1.408 tấn phân bón, trên 4.000 tấn nguyên liệu, 463.662 bao bì các loại và nhiều tài liệu, tài sản liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán phân bón giả.

Khu vực văn phòng Công ty Nam Dương.

Trụ sở Công ty Công ty Cổ phần thương mại phân bón Nam Dương, thị xã An Nhơn, Bình Định, nơi các đối tượng sử dụng sản xuất phân bón giả số lượng lớn.

Liên quan đến đại án này, bước đầu công an xác định có 187 đại lý ở 12 tỉnh, thành phố có dấu hiệu buôn bán, tiêu thụ phân bón giả. Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý toàn diện vụ án theo quy định.