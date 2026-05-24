Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Vi Thị Minh Anh SN 2008 cùng 3 đối tượng khác

Theo Duy Anh | 24-05-2026 - 11:59 AM | Xã hội

Vi Thị Minh Anh cùng 3 đối tượng khác bị bắt quả tang khi đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 23/5, Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó, vào khoảng 2h ngày 13/5, Công an phường Đại Mỗ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại một căn nhà trong ngõ 125 phố Đại Linh mở nhạc công suất lớn, có biểu hiện gây mất an ninh trật tự.

Ngay sau đó, lực lượng Công an phường đã khẩn trương kiểm tra hành chính địa điểm trên.

Các đối tượng tại hiện trường (Ảnh: Công an Hà Nội).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng gồm cả nam và nữ đang trong trạng thái “phê” ma túy gồm: Tạ Đắc Phúc (SN 1992, trú tại Đại Linh), Vi Thị Minh Anh (SN 2008), Nguyễn Viết Nhật Long (SN 2007) và Nguyễn Khắc Hoan (SN 2001), cùng trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội.

Kết quả test nhanh cho thấy cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Phúc khai nhận do còn ma túy nên đã rủ cả nhóm tiếp tục sử dụng. Để kéo dài cuộc vui, Phúc còn chủ động liên hệ mua thêm ma túy của một đối tượng tên Nguyễn Khắc Đạt với giá 2,2 triệu đồng để cả nhóm cùng sử dụng.

Tang vật thu giữ gồm 1,066 gam Ketamine cùng nhiều dụng cụ liên quan như đĩa sứ, ống hút và thẻ nhựa có dính ma túy.

Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ, khởi tố các đối tượng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Riêng đối tượng Nguyễn Khắc Đạt vắng mặt tại địa phương, lực lượng Công an phường Đại Mỗ đang tiếp tục xác minh, truy bắt để xử lý theo quy định.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân trên cả nước

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân trên cả nước Nổi bật

640 trường hợp xe máy, ô tô mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị Định 168 trong danh sách mới đây

640 trường hợp xe máy, ô tô mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị Định 168 trong danh sách mới đây Nổi bật

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, có liên quan đến ship hàng

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, có liên quan đến ship hàng

09:10 , 24/05/2026
Ra quyết định khởi tố nhân viên Kim Thị Linh SN 2001 cùng nữ quản lý

Ra quyết định khởi tố nhân viên Kim Thị Linh SN 2001 cùng nữ quản lý

08:38 , 24/05/2026
Người cha bật khóc ở tòa, nghẹn lòng hỏi con trai: ‘Sao không làm nghề chân chính?’

Người cha bật khóc ở tòa, nghẹn lòng hỏi con trai: ‘Sao không làm nghề chân chính?’

08:26 , 24/05/2026
Lời kể từ chủ đại lý vé số nơi nam thanh niên mua giúp cụ già 8 tờ và trúng độc đắc 16 tỉ đồng

Lời kể từ chủ đại lý vé số nơi nam thanh niên mua giúp cụ già 8 tờ và trúng độc đắc 16 tỉ đồng

08:09 , 24/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên