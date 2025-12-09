Bầu Đức lặng lẽ đổi lại logo cho Hoàng Anh Gia Lai sau khi chia tay bầu Thụy

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán HAG) đã quay trở lại với logo thời khởi nghiệp, đã gắn bó với ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) 3 thập kỷ.

Động thái "thay áo" này dường như là lời khẳng định cuối cùng cho việc kết thúc mối lương duyên ngắn ngủi với LPBank, đồng thời mở ra một chương mới dưới sự hậu thuẫn của OCB.

Logo với sắc vàng, nâu đất và trắng – vốn được công bố rầm rộ vào tháng 4 năm ngoái – đã biến mất.

Trong khi đó, theo ghi nhận, CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (Hoàng Anh Gia Lai FC) vẫn đang dùng logo vàng nâu.

Cái bắt tay "màu vàng nâu" và kỳ vọng dang dở

Tháng 3/2024, HAGL từng gây xôn xao khi thông báo thay đổi bộ nhận diện thương hiệu. Khi đó, logo mới mang màu sắc tương đồng với Ngân hàng LPBank – đối tác chiến lược vừa ký kết hợp tác toàn diện.

Lãnh đạo HAGL thời điểm đó từng hào hứng chia sẻ: " Việc thay đổi màu sắc logo là bước đi nhằm đem lại cho HAGL một hình ảnh gắn kết chặt chẽ, nhất quán và hài hòa nhưng vẫn giữ được chân thành và mộc mạc sẵn sàng với sứ mệnh tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn từ việc áp dụng mô hình nông nghiệp tuần hoàn " .

Cái tên LPBank cũng được gắn vào Học viện và Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, sau lễ ký kết hợp tác toàn diện, HAGL công bố đổi tên Học viện và Câu lạc bộ thành Học viện Bóng đá LPBank – Hoàng Anh Gia Lai và Câu lạc bộ Bóng đá LPBank – Hoàng Anh Gia Lai.

Dòng tiền từ phía nhóm LPBank cũng đổ về, với việc LPBank ký hợp đồng tài trợ 5.000 tỷ đồng; nhóm cổ đông liên quan đến Chứng khoán LPBank (LPBS) và Thaigroup đăng ký mua cổ phần phát hành riêng lẻ, nắm giữ tới 8,47% vốn và trở thành cổ đông lớn của HAGL vào tháng 5/2024.

Tuy nhiên, "tuần trăng mật" kết thúc nhanh hơn dự kiến. Những rạn nứt bắt đầu lộ diện vào giữa năm 2024. Ngày 31/7/2024, CLB bóng đá phố Núi xin VFF đổi tên, bỏ chữ "LPBank" để quay về cái tên nguyên bản HAGL. Lý do được đưa ra là xung đột lợi ích tài trợ.

Cuộc "đổi ngôi" chủ nợ: LPBank rút lui, OCB thế chỗ

Báo cáo tài chính xác minh sự dịch chuyển dòng vốn. Khoản vay 750 tỷ đồng từ LPBank xuất hiện cuối năm 2023, tăng lên 1.530 tỷ đồng vào quý I/2024, nhưng đã không còn trong bảng CĐKT vào cuối năm này. Ngân hàng Phương Đông OCB đã thay LPBank bằng khoản tín dụng 2.000 tỷ đồng, rồi tăng lên 2.213 tỷ đồng vào quý I/2025.

Đến quý III/2025, báo cáo tài chính mới nhất ghi nhận tổng dư nợ của HAGL tại OCB đã lên tới gần 4.000 tỷ đồng ngắn hạn và 218 tỷ đồng dài hạn. OCB chính thức trở thành "bệ đỡ" tài chính lớn nhất, thay thế hoàn toàn vai trò mà LPBank từng nắm giữ.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 6/2025, nhóm Thaigroup và LPBS, dù nắm giữ hơn 11% vốn, đã bất ngờ rút hồ sơ đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị (HĐQT) ngay phút chót. Thay vào đó, bà Hà Kiết Trân – Giám đốc đầu tư của Hướng Việt Investment (công ty mẹ của Chứng khoán OCBS) – được bầu Đức đề cử và trúng cử vào ghế thành viên độc lập HĐQT.

Tại lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa HAGL, OCB và OCBS ngày 25/11 vừa qua, ông Đoàn Nguyên Đức lại nhắc về giai đoạn khó khăn nhất. Ông thừa nhận: "Có thời gian dài ngân hàng thấy hồ sơ của HAGL là không thèm nhìn vì ảnh hưởng tin tiêu cực" .

Mối lương duyên với LPBank, theo lời bầu Đức, đứt gánh giữa đường do "ngành nông nghiệp phức tạp". Còn ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch OCB, được bầu Đức gọi là "ân nhân" thứ ba.

"Điểm khác biệt nhất của OCB là có lãnh đạo hiểu được nông nghiệp, biết cà phê trồng thế nào, cây sầu riêng mang lại giá trị ra sao. Ông Tuấn đã đích thân đi khảo sát các nông trường trước khi quyết định hỗ trợ," bầu Đức kể lại.

Cuối tháng 9/2025, HAGL đã thực hiện thành công việc hoán đổi 2.520 tỷ đồng nợ thành cổ phiếu cho nhóm chủ nợ liên quan đến Hướng Việt Investment. Sau giao dịch, nhóm nhà đầu tư này nắm giữ 16,65% vốn điều lệ, trở thành đối trọng lớn nhất tại HAGL hiện nay.

Khoản vốn vay 4.000 tỷ đồng từ OCB, theo bầu Đức, tuy không quá lớn so với quy mô nền kinh tế nhưng mang ý nghĩa sinh tử với HAGL, giúp doanh nghiệp "mở được nút thắt" về thanh khoản, tái cơ cấu nợ và tập trung nguồn lực chăm sóc vườn cây.

Với sự hậu thuẫn từ hệ sinh thái OCB, HAGL đang vẽ ra những kế hoạch tham vọng cho năm 2026. Ông Nguyễn Đức Quân Tùng, Tổng giám đốc OCBS, tiết lộ lộ trình tài chính: Năm 2025 đã tư vấn huy động hơn 3.100 tỷ đồng (gồm vốn chủ và trái phiếu).

Sang năm 2026, mục tiêu là thu xếp phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng – đánh dấu sự trở lại của trái phiếu HAGL sau một thập kỷ vắng bóng. Đồng thời, kế hoạch IPO và bán vốn các công ty con để thu về 1.000 – 2.000 tỷ đồng cũng đang được công bố.