BĐS Tây Hà Nội: Tiêu chí tiếp cận không gian thực sự “đáng sống”?

Hồi phục sau đại dịch, nhu cầu nhà ở đô thị của người dân tăng mạnh

Các chuyên gia của CBRE chỉ rõ rằng, thị trường căn hộ năm 2022 sẽ đón nhận số lượng dự án gấp đôi so với 9 tháng năm 2021, với giá bán tăng trưởng trong biên độ từ 3-7% với mỗi phân khúc khác nhau. 6 tháng đầu năm 2022 cũng chính là thời điểm các dự án ra nhiều giỏ hàng mới, đồng thời nhu cầu mua nhà của người dân cũng không ngừng tăng.

Việc phát triển mạnh mẽ cơ sở hạ tầng, xây dựng thêm các tuyến đường huyết mạch như trục đường Tố Hữu - Lê Văn Lương, đường vành đai 3, vành đai 3.5, đại lộ Thăng Long… đã biến phía Tây Hà Nội trở thành khu vực phát triển mới năng động với những "thành phố trong thành phố". Sự kết nối các tuyến đường nghìn tỷ không chỉ mang lại cho cửa ngõ phía Tây một bộ mặt khác, mà còn thúc đẩy thị trường BĐS phát triển với nhiều dự án cùng quỹ đất dồi dào.

Các dự án BĐS khu Tây hiện nay đều chú trọng đến cảnh quan sống, xây dựng những mô hình hồ điều hòa, vườn tự nhiên, mở thêm nhiều trung tâm thương mại, khu vui chơi… để biến những nơi này trở thành khu vực "đáng sống" thực sự. "Điểm danh" một số trung tâm thương mại, vui chơi nổi tiếng ở khu Tây có thể kể tới như Thiên đường Bảo Sơn, Aeon Mall Hà Đông, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bảo tàng Hà Nội…

Masteri West Heights – Một trong những dự án nổi bật nhất phía Tây Hà Nội

Những lưu ý khi chọn mua BĐS khu Tây Hà Nội

Với quỹ đất rộng lớn và còn chưa được khai thác hết, Tây Hà Nội đang dần trở thành điểm nóng nhất trên bản đồ BĐS thủ đô. Chính vì vậy, giữa ma trận thông tin, kèm theo rất nhiều dự án mới mọc lên từng ngày, người mua cần phải thực sự trở thành những nhà đầu tư thông thái.

Trước hết, yếu tố đầu tiên người mua cần quan tâm là tên tuổi chủ đầu tư để đảm bảo tính pháp lý, chất lượng công trình, chất lượng cảnh quan, phát triển không gian sống. Nếu chủ đầu tư đã từng thực hiện các công trình lớn, khách hàng có thể tham khảo. Bên cạnh đó, cần căn cứ vào năng lực quản lý vận hành tòa nhà của chủ đầu tư để quyết định mua nhà, tránh để chất lượng quản lý sau bàn giao trở thành sự phiền muộn không đáng có.

Nhìn rộng ra toàn bộ thị trường, có rất ít dự án đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về chất lượng, uy tín chủ đầu tư, cảnh quan, không gian sống, liên kết với hạ tầng, chính sách thanh toán hợp lý hỗ trợ được cho khách hàng… Một trong số dự án hiếm hoi hội đủ các điều kiện này là Masteri West Heights (MWH). Được phát triển và đầu tư bởi Masterise Homes, Masteri West Heights nối tiếp các dự án đã thành danh với lối kiến trúc độc đáo. Nằm ở vị trí đẹp nhất của đại đô thị Smart City (SC), Masteri West Heights sở hữu tầm nhìn toàn cảnh thâu gọn toàn bộ cảnh quan, đồng thời được "cộng sinh" cùng hệ thống tiện ích nổi bật của SC như công viên trung tâm, hồ trung tâm, vườn Nhật Bản…

Đồng thời, Masteri West Heights cũng đề cao tính riêng tư, giao hòa cùng thiên nhiên bằng những thiết kế mở, tận hưởng không gian sống xanh, cùng nhiều tiện ích đẳng cấp quốc tế, rất cần cho cuộc sống đô thị ô nhiễm. Đặc biệt, những tiện ích này chỉ có tại dự án, đặc quyền cho cư dân Masteri West Heights ví như vườn xanh lọc không khí, sân thiền và yoga ngoài trời, thác nước ánh sáng, công viên nước tương tác…

Masteri West Heights được kiến tạo bởi đội ngũ phát triển hàng đầu thế giới như Tange. Studio HBA và Land Sculptor

Đặc biệt, Masteri West Heights được kiến tạo bởi đội ngũ phát triển hàng đầu thế giới. Kiến trúc tổng thể độc đáo của toàn khu được thiết kế bởi TANGE – Đơn vị thiết kế kiến trúc nổi tiếng đến từ Nhật Bản, với những công trình nổi tiếng như Cung thể thao Olympic, sân vận động quốc gia Yoyogi. Cảnh quan Masteri West Heights với nhiều không gian mở, gần gũi thiên nhiên được Land Sculptor – đơn vị thiết kế cảnh quan hàng đầu Châu Á đảm nhận. Trong khi đó, nội thất dự án mang lại nét ấn tượng sang trọng, có hơi hướng của những khách sạn nổi tiếng thế giới như Ritz Carlton, Hilton… ghi dấu ấn của Studio HBA – số 1 thế giới về thiết kế nội thất. Tổng hòa tất cả những yếu tố đỉnh cao này đã biến Masteri West Heights trở thành một trong không nhiều những dự án BĐS nhà ở cao cấp "đáng sống nhất" tại khu tây Hà Nội. Đặc biệt, tại Masteri West Heights cư dân sẽ được chăm sóc chu đáo thông qua các dịch vụ đặc quyền 24/7 từ Masterise Property Management, đảm bảo cuộc sống an yên với an ninh, an toàn tuyệt đối cùng sự bảo toàn giá trị tài sản.

Tọa lạc tại trung tâm Đại đô thị Smart City, Masteri West Heights kiến tạo một không gian sống theo phong cách hiện đại duy mỹ cùng những tiện nghi đẳng cấp chuẩn quốc tế. Không gian mở độc đáo, mật độ cây xanh dày cùng các tiện ích đặc quyền sẽ mang đến một cuộc sống ngập tràn trải nghiệm cho cộng đồng dân cư đam mê lối sống cân bằng vì mục tiêu sức khoẻ.

Website: https://masterisehomes.com/masteri-west-heights

Hotline: 08 28 159 159

Email: sales@masterisehomes.com

https://cafef.vn/bds-tay-ha-noi-tieu-chi-tiep-can-khong-gian-thuc-su-dang-song-20220324121444931.chn