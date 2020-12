BĐS tuần qua: Đất sang nhượng 'giấy tay' không được nhận bồi thường GPMB sân bay Long Thành

2 doanh nghiệp Hà Nội trúng đấu giá đất vàng 2.855 tỷ đồng ở Đồng Nai

CTCP Bất động sản STC Golden Land trúng đấu giá khu đất hơn 23,4 ha với giá đấu hơn 1.626 tỷ đồng. Khu đất này tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành được quy hoạch thực hiện khu dân cư.

Còn CTCP Bất động sản Mỹ trúng đấu giá khu đất 21,3 ha tại TP Long Khánh, giá đấu thành công 1.229 tỷ đồng. Khu đất được dự kiến xây dựng nhà ở liên kế, biệt thự, nhà chung cư cao khoảng 17 tầng tại TP Long Khánh.

Giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành: Đất sang nhượng 'giấy tay' sẽ không được bồi thường

Khoảng 50 ha đất gặp vướng mắc đối với công tác đền bù, hỗ trợ là các thửa đất được mua bán, sang nhượng, tặng cho bằng hình thức “giấy tay”. Đồng Nai xác định không lập hồ sơ bồi thường cho các đối tượng nhận chuyển nhượng, tặng cho, ủy quyền, thừa kế… “giấy tay”.

Người dân vùng dự án sân bay nhận tiền đền bù. Ảnh: Mạnh Thắng

Hà Nội đổi tên người sử dụng đất khu đô thị 182 ha

UBND TP Hà Nội điều chỉnh tên người sử dụng đất ghi tại quyết định 3128 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) về việc thu hồi hơn 182 ha đất trên địa bàn xã Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh của huyện Thanh Oai, chuyển mục đích sử dụng thành đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5 từ CTCP Phát triển Địa ốc Cienco 5 thành Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP. Dự án đã được cho phép đầu tư từ năm 2008.

Gần 3 km đường Vành đai 2 TP HCM dang dở

Sau 3 năm khởi công, đường nối từ tuyến Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa, quận Thủ Đức dang dở khi tiến độ bồi thường mới chỉ đạt 79%, giải phóng mặt bằng hơn 74% do chưa được thanh toán chi phí, chờ điều chỉnh dự án. Nhà đầu tư đã ứng gần 1.400 tỷ đồng chi trả giải phóng mặt bằng và thi công nhưng chưa được thanh toán.

Chủ đầu tư xin 'trả' dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TP HCM

Tập đoàn Trung Nam, chủ đầu tư dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 cho biết tiến độ dự án đã đạt 93% nhưng hiện đang phải tạm ngưng do nhiều vướng mắc. Mỗi ngày, doanh nghiệp chịu thiệt hại 200 triệu đồng để dự án có thể triển khai nhưng không thể cầm cự tối đa quá 2 tháng nữa. Do đó, chủ đầu tư phải tạm ngưng thi công chờ giải quyết.

TP HCM chia các dự án chung cư thành 2 loại để cấp sổ hồng

Loại 1 bao gồm các dự án chung cư có tính chất biệt lập, chỉ có một số hạng mục công trình khép kín. Loại 2 gồm các dự án lớn có nhiều hạng mục phục vụ công cộng, ngoài diện tích đất xây dựng công trình chung cư, còn có các công trình tiện ích khác. UBND TP HCM giao Sở Tài nguyên Môi trường hệ thống hoá quy định pháp luật có liên quan từng thời kỳ, hoàn thiện lại đề xuất, lấy ý kiến Hiệp hội Bất động sản TP HCM và tham khảo Bộ Tài nguyên Môi trường, sau đó trình Thường trực UBND TP để thống nhất chủ trương áp dụng chung, hoàn thành báo cáo trong thời hạn 1 tháng.

TP HCM cần 160.000 căn hộ nhà ở xã hội

Đề án xây dựng Chương trình phát triển nhà ở TP HCM giai đoạn 2021 - 2030 đặt mục tiêu phát triển khoảng 160.000 căn hộ nhà ở xã hội. Để làm được điều này, TP HCM sẽ yêu cầu các doanh nghiệp có dự án quy mô trên 10 ha cần dành 20% diện tích xây dựng nhà ở xã hội; ưu tiên sử dụng các quỹ đất nhà nước để phát triển nhóm nhà ở này.

Nam Long mua 30% vốn tại dự án 170 ha Waterfront Đồng Nai

Nam Long chi khoảng 1.950 tỷ đồng mua 30% vốn tại dự án Waterfront Đồng Nai, thanh toán làm 2 đợt. Sau giao dịch, Nam Long nắm 100% cổ phần dự án, dự kiến phát triển 3.000 sản phẩm nhà ở thấp tầng, ra mắt từ đầu năm 2021. Công ty này cũng có kế hoạch chuyển nhượng phần vốn trong dự án này cho đối tác Nhật Bản, thu về 490 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vào cuối năm 2020

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng chiều dài 51 km với 4 làn cao tốc cùng 39 cầu trên tuyến chính, 4 cầu trong nút giao liên thông, 10 cầu vượt trực thông, 2 cầu trên tuyến nối nút giao Cái Bè, 1 cầu trên tuyến nối nút giao Cai Lậy. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 12.668 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang cho biết đang thực hiện các giải pháp quyết liệt nhằm thông tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận vào cuối năm 2020 và hoàn thành công trình vào năm 2021 như cam kết với Thủ tướng.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: TTXVN

Tây Ninh làm 3 dự án kết nối giao thông các tỉnh Đông Nam Bộ, vốn 4.500 tỷ đồng

Năm 2021, tỉnh Tây Ninh sẽ khởi công mới, nâng cấp và mở rộng 3 dự án hạ tầng giao thông từ nguồn ngân sách địa phương và Trung ương, với tổng vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng. Các dự án này từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh, đồng thời kết nối giao thông các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ. Ngoài việc ưu tiên đầu tư mở rộng các tuyến đường kết nối với các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An...Tây Ninh đang phối hợp với TP HCM sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, lựa chọn nhà thầu để sớm khởi công dự án đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài. ()

Bộ Xây dựng yêu cầu Vĩnh Phúc kiểm tra công trình xây sai phép tại Tam Đảo

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị Vĩnh Phúc chỉ đạo kiểm tra xử lý các vi phạm (nếu có) về việc hàng trăm công trình, khách sạn, homestay… xây không phép, sai phép kéo dài tại thị trấn Tam Đảo. Kết quả kiểm tra, xử lý đề nghị báo cáo về Bộ Xây dựng (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 31/12.

Hà Nội có quy chế quản lý chung cư riêng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 29 quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND TP về quản lý, sử dụng nhà chung cư. Quy định này áp dụng đối với nhà chung cư có mục đích sử dụng để ở, nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và sử dụng vào các mục đích khác trên địa bàn TP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12. ()

Thông qua Quy hoạch phân khu khu phi thuế quan 6.800 tỷ của công ty ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang thống nhất về vị trí, phạm vi ranh giới khu vực lập quy hoạch phân khu xây dựng khu phi thuế quan Phú Quốc tại xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, quy mô khoảng 101 ha. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPP) do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT là chủ đồ án quy hoạch này. dự án khu phi thuế quan Phú Quốc có vốn đầu tư 6.830 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư tối thiểu 15%. Nhà đầu tư sẽ phải ứng trước 830 tỷ đồng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Kiên Giang thông qua khu phi thuế quan Phú Quốc. Ảnh: VP.

TP HCM dự kiến có thêm 2 phố đi bộ tại quận 3

Theo Đề án chỉnh trang đô thị của UBND quận 3, hai phố đi bộ Hồ Con Rùa và Nguyễn Thượng Hiền sẽ hoạt động vào ban đêm. Tại Hồ Con Rùa, quận dự kiến tăng mảng xanh 230%, tăng chỗ ngồi 250% so với hiện hữu còn phố đi bộ Nguyễn Thượng Hiền sẽ bố trí thêm bãi giữ xe. ()

Năm 2021 sẽ kiểm toán 35 dự án đầu tư lớn trên cả nước

35 dự án đầu tư lớn trên cả nước thuộc các lĩnh vực xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam; xây dựng cảng hàng không, sân bay; các dự án bảo vệ môi trường, chống ngập, ứng phó với biến đổi khí hậu... Kiểm toán nhà nước cũng thực hiện kiểm toán chuyên đề việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị.