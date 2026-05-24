Bé 6 tháng tuổi ngã từ sofa, xuất huyết não nhưng sai lầm này của gia đình khiến bé rơi vào tình trạng nguy kịch

Một bé trai 6 tháng tuổi ở Trung Quốc vừa rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi ngã từ ghế sofa xuống đất. Điều đáng nói là ban đầu gia đình cho rằng cú ngã “không nghiêm trọng”, cho đến khi bé xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Theo Yangtse Evening Post, vụ việc xảy ra không lâu trước đây tại thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Gia đình cho biết hôm xảy ra sự việc, em bé đang nằm trên sofa thì bất ngờ lật người và rơi xuống tấm đệm trải dưới sàn.

Vì thấy bé không có vết thương ngoài da rõ ràng nên người lớn ban đầu khá chủ quan.

Tuy nhiên chỉ ít phút sau, bé bắt đầu buồn ngủ bất thường và lịm dần.

Khi được đưa tới Bệnh viện Nhân dân số 1 Liên Vân Cảng - Trung Quốc cấp cứu, kết quả chụp CT cho thấy bé bị xuất huyết ngoài màng cứng nghiêm trọng, lượng máu tụ trong sọ lên tới 130ml.

Các bác sĩ cho biết não bộ của bé đã bị chèn ép nặng và cần phẫu thuật khẩn cấp, nếu không có thể nguy hiểm tới tính mạng bất cứ lúc nào.

Theo bác sĩ Trương Hồng Vĩ - trưởng khoa Ngoại thần kinh, phẫu thuật cho trẻ sơ sinh đặc biệt khó khăn vì mạch máu rất nhỏ, hộp sọ mỏng, mô não non yếu, lượng máu trong cơ thể chỉ bằng khoảng 1/10 người trưởng thành.

“Với trẻ nhỏ, việc kiểm soát chảy máu trong lúc mổ là yếu tố sống còn”, bác sĩ cho biết.

Sau ca phẫu thuật mở hộp sọ khẩn cấp cùng quá trình điều trị tích cực, em bé đã hồi phục tốt và được xuất viện mà không để lại di chứng.

Trước khi ra viện, gia đình đã gửi thư cảm ơn và tặng cờ lưu niệm cho ê-kíp điều trị.

Nhiều cha mẹ vẫn nghĩ “ngã giường không sao” nhưng các chuyên gia cảnh báo, rất nhiều phụ huynh hiện vẫn xem nhẹ việc trẻ ngã từ giường, sofa hoặc bàn thay đồ.

Trên thực tế, trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi là nhóm có nguy cơ té ngã cao nhất vì bắt đầu biết lật, bò và di chuyển nhiều hơn.

Đặc biệt, đầu của trẻ sơ sinh chiếm tới khoảng 25% trọng lượng cơ thể, trong khi ở người lớn chỉ khoảng 6%. Vì vậy khi ngã, phần lớn trẻ sẽ tiếp đất bằng đầu.

Nguy hiểm hơn, nhiều trường hợp bên ngoài không có vết thương rõ ràng nhưng bên trong đã xuất huyết não.

Sai lầm nguy hiểm nhiều phụ huynh mắc phải

Theo bác sĩ, sau khi trẻ ngã, phản xạ phổ biến của nhiều cha mẹ là lập tức bế con lên, rung lắc, xoa mạnh vào vùng va đập.

Đây lại là điều cực kỳ nguy hiểm.

“Việc rung lắc có thể khiến tình trạng xuất huyết não nặng hơn, thậm chí nguy hiểm hơn chính cú ngã ban đầu” , chuyên gia cảnh báo.

Trẻ ngã từ trên cao xuống, cha mẹ cần làm gì?

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu trẻ bị ngã, trước tiên cần quan sát xem trẻ còn tỉnh táo không, có khóc được không, tay chân có cử động bình thường không.

Không nên lập tức bế xốc hoặc rung lắc trẻ.

Sau đó cần theo dõi sát trong 24 - 72 giờ vì đây là giai đoạn nguy cơ cao xuất hiện xuất huyết não muộn.

Cần đưa trẻ đi chụp CT ngay nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào sau đây: nôn ói, đặc biệt là nôn vọt, buồn ngủ bất thường, khó đánh thức, quấy khóc liên tục hoặc đờ đẫn, co giật, bỏ bú, mệt lả.

Các chuyên gia nhấn mạnh: “Không có vết thương bên ngoài không có nghĩa là trẻ thực sự an toàn. Chỉ một phút bất cẩn cũng có thể để lại hậu quả suốt đời.”

Nguồn: Yangtse Evening Post