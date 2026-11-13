Bê bối chưa nguội, váy hồng của Alice Huang đã lên “hot trend” Taobao: “Kinh tế đồ giống” biến một bức ảnh thành hàng hóa trong vài ngày

Ngày 12/11, trên Taobao đã có ít nhất 5 mẫu váy được chính người bán gắn tên Alice Huang (tên tiếng Trung là Hoàng Lạc) vào tiêu đề sản phẩm. Một shop ở Thanh Đảo đặt hẳn cụm "đồ giống Hoàng Lạc" trong ngoặc vuông ở đầu tiêu đề, bán chiếc váy hồng cổ V sát nách giá 71,4 tệ. Một shop ở Quảng Châu ghép tên cô với những cụm quen thuộc như "cao cấp", "tiểu thư danh giá", "chiết eo", giá 197 tệ (hơn 700.000 đồng). Cùng shop này còn một mẫu khác gắn tên cô, giá 209 tệ. Hai mẫu nữa đến từ Kim Hoa (Chiết Giang), giá 68 và 184 tệ, trong đó một mẫu được rao như trang phục biểu diễn, hóa trang. Một số shop còn dùng luôn ảnh thật của Alice Huang làm ảnh sản phẩm, có shop đăng cả ảnh cô đứng cạnh Jensen Huang với gương mặt hai người được che bằng biểu tượng cảm xúc.

Trái: Alice Huang trong chiếc váy hồng tại bữa tối ở Đài Bắc ngày 22/5/2025 (Ảnh: UDN). Phải: hai mẫu váy được người bán gắn tên cô trên Taobao (Ảnh: Taobao)

Hình mẫu của tất cả là chiếc váy Alice Huang mặc trong một bữa tối ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) ngày 22/5/2025. Theo Jing Daily, người dùng Xiaohongshu (RedNote) cho rằng đây là thiết kế của Dior giá hơn 3.500 USD (khoảng 25.000 tệ), dù chưa có xác nhận chính thức và mẫu này đã ngừng bán. Bức ảnh lan rộng sau khi CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận không chung thủy với vợ, còn báo chí quốc tế gọi tên người phụ nữ liên quan là Alice Huang.

Từ bản gốc đến hàng gắn tên trên Taobao, giá chiếc váy hồng chênh nhau hơn 100 lần.

Từ một bức ảnh đến trang sản phẩm chỉ mất vài ngày. Tốc độ ấy không phải ngẫu nhiên, mà là sản phẩm của một cỗ máy đã vận hành nhiều năm.

"Đồ giống", một nền kinh tế có số liệu hẳn hoi

Ở Trung Quốc, "đồ giống" (đồng khoản) là một từ khóa mua sắm lớn: người dùng thấy món đồ trên người một ngôi sao, gõ tên người đó kèm hai chữ "đồ giống" lên sàn và mua bản tương tự giá rẻ.

Sức mạnh của nó hiện rõ qua trường hợp Triệu Lộ Tư năm 2025. Theo số liệu Taobao được 36Kr dẫn lại, sau khi phim "Hứa ngã diệu nhãn" lên sóng, tính đến ngày 5/10/2025 giá trị giao dịch của từ khóa "đồ giống Triệu Lộ Tư" tăng 1.518% so với tháng trước, lượng tìm kiếm tăng 700% so với cùng kỳ. Đến cuối tháng 10, một số món phụ kiện giá rẻ như kẹp tóc, dây buộc tóc gắn tên nhân vật đã bán vượt 100.000 chiếc mỗi món. Trước đó, trong một buổi livestream tháng 8/2025, cô chỉ mặc chiếc áo hai dây dệt kim của thương hiệu Moonmoi trên Taobao mà lượt tìm kiếm vào gian hàng tăng 642%.

Dương Mịch là một ví dụ khác. Theo Thiên Hạ Võng Thương, chiếc áo Hán phục màu xanh xám cô mặc tại một liên hoan phim ở Trùng Khánh tháng 7/2025 đến từ một shop nhỏ trên Taobao, từ mức bán hơn 300 chiếc đã tăng lên hơn 40.000 chiếc, đem về doanh thu hơn 5 triệu tệ trong chưa đầy 3 tháng.

Khi gặp đúng ngôi sao, "đồ giống" có thể bán hàng chục nghìn đến hơn 100.000 chiếc.

Không chỉ người nổi tiếng trong giới giải trí. Theo New York Times, ít nhất 7 trang thương mại điện tử từng bán áo khoác da "kiểu Jensen Huang" với giá từ 109 đến gần 150 USD, dù người phát ngôn của ông cho biết không rõ chiếc áo thuộc hãng nào. Bất kỳ gương mặt nào xuất hiện đủ nhiều cũng có thể trở thành một từ khóa bán hàng.

Phía sau là những xưởng may nhỏ ở Quảng Châu

Để một bức ảnh thành hàng hóa trong vài ngày, cần một chuỗi cung ứng đủ linh hoạt, và Quảng Châu có đúng thứ đó. Theo số liệu của Sở Thương mại Quảng Châu được Công ty Chứng khoán Quốc Hải dẫn lại, tính đến tháng 10/2022, riêng quận Phiên Ngung đã có hơn 34.000 doanh nghiệp liên quan đến quần áo, trong đó hơn 7.200 doanh nghiệp sản xuất. Vải, nhuộm, rập, may nằm sát nhau, nên một mẫu mới có thể đi từ ý tưởng đến sản phẩm rất nhanh.

Điều quan trọng hơn là cách sản xuất. Theo 36Kr, hơn 90% ngành may Trung Quốc là các xưởng siêu nhỏ, nhỏ và vừa, và mô hình "đơn nhỏ, phản hồi nhanh" cho phép đơn đầu tiên chỉ 100 đến 200 chiếc, sau đó mới quyết định có may thêm hay không tùy phản ứng thị trường. Mô hình truyền thống thường cần lô 5.000 chiếc và 30 đến 45 ngày. Đây cũng chính là nền tảng giúp Shein trở thành gã khổng lồ thời trang nhanh.

Với người bán "đồ giống", con đường còn ngắn hơn. Nhìn tiêu đề và ảnh các mẫu gắn tên Alice Huang, phần lớn là kiểu váy hồng cổ V chiết eo vốn rất phổ biến, được gắn thêm từ khóa đang nóng. Chi phí cho phép thử gần như bằng 0: đổi tiêu đề mất vài phút, không có đơn thì gỡ xuống, có đơn thì đặt xưởng may thêm.

Dù vậy, có tốc độ không có nghĩa là có doanh số. Tại thời điểm khảo sát ngày 12/11, cả 5 mẫu váy gắn tên Alice Huang trên Taobao đều chưa có người thanh toán, dù mẫu 197 tệ đã có hơn 400 lượt xem trong 7 ngày. Trên Pinduoduo, khi tìm "váy hồng Hoàng Lạc", những kết quả đầu tiên không có sản phẩm nào mang tên cô. Trên RedNote, bài gợi ý cách phối "váy hồng của Hoàng Lạc" chỉ có 5 lượt thích sau một ngày, trong khi các bài bàn về mối quan hệ của cặp đôi có hàng trăm lượt.

5 mẫu váy được người bán gắn tên Alice Huang trên Taobao, khảo sát ngày 12/11. (Ảnh đã được Việt hóa)

Tìm "váy hồng Hoàng Lạc" trên Pinduoduo ngày 12/11, những kết quả đầu tiên không có sản phẩm nào mang tên Alice Huang. Ảnh: Chụp màn hình Pinduoduo

Đây mới là một lát cắt ngắn, các mẫu mới đăng vài ngày nên kết quả có thể thay đổi. Nhưng nó cho thấy khác biệt giữa "đồ giống" của một ngôi sao và của một nhân vật thời sự. Triệu Lộ Tư có lượng người hâm mộ ổn định và xuất hiện liên tục, riêng 6 tập đầu phim đã có 54 bộ trang phục để người xem chọn mua. Áo da của Jensen Huang lặp lại qua hàng trăm sự kiện suốt nhiều năm. Còn Alice Huang chỉ có vài bức ảnh, lại gắn với một vụ việc nhiều tranh cãi. Sự tò mò đủ để tạo lượt xem, nhưng chưa chắc đủ để người ta muốn mặc giống.

Ngay cả khi thành công, kinh tế "đồ giống" cũng có mặt trái. Theo Sina, mỗi khi một món đồ được ngôi sao mặc, sàn thương mại điện tử nhanh chóng tràn ngập hàng nhái giá rẻ, nằm trong vùng xám về bản quyền thiết kế và hình ảnh người nổi tiếng, làm giảm giá trị của chính thương hiệu gốc. Giới phân tích trong ngành cho rằng cuộc đua tiếp theo không còn là ai sao chép nhanh hơn, mà là ai biến được sức nóng nhất thời thành thương hiệu riêng.

Chiếc váy hồng của Alice Huang vì thế là một phép thử thu nhỏ của cỗ máy ấy: đủ nhanh để có hàng trên kệ chỉ sau vài ngày, nhưng để có người mua, một bức ảnh nóng thôi là chưa đủ.