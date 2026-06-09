Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bé gái bị đẩy ngã lộn cổ từ độ cao 1.5m ở sân chơi chung cư: Người bố lên tiếng

| | Sống

Sau sự việc, gia đình nạn nhân cho biết vẫn chưa nhận được sự thăm hỏi hay trao đổi rõ ràng từ phía phụ huynh bé gây ra tai nạn.

Ngày hôm nay (8/6), mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại vụ tai nạn nghiêm trọng tại sân chơi một khu chung cư khiến dư luận không khỏi thảng thốt, lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của bé gái.

Theo hình ảnh từ clip, sự việc xảy ra vào lúc hơn 19h30' tối 7/6. Lúc này, một bé gái đang đứng ở khu vực đỉnh cầu trượt xoắn (độ cao khoảng 1,5m) thì một đứa trẻ khác từ phía sau tiến lại gần và có hành vi xô đẩy mạnh.Cú đẩy bất ngờ và trực diện khiến bé gái mất thăng bằng, ngã lộn nhào từ trên cao xuống nền đất cứng phía dưới. Cú ngã đau đớn khiến cháu bé nằm im, bất động dưới sân. Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã đưa bé gái đi cấp cứu.

(Ảnh cắt từ clip)

Người đăng tải clip cùng bài chia sẻ là bố của bé gái gặp nạn - anh Ngọc Anh (Mỹ Đình, Hà Nội). Trong bài viết, anh Ngọc Anh cho hay, bé trai gây tai nạn được cho là bị tự kỷ.

"Chúng ta đều biết trẻ tự kỷ vốn khó kiểm soát cảm xúc và hành vi hơn bình thường. Nhưng chính vì con mình là một đứa trẻ đặc biệt, bố mẹ và người thân lại càng phải có trách nhiệm dõi theo con sát sao từng giây từng phút, chứ không phải thả rông con ở nơi công cộng như vậy! Không một ai có thể lấy lý do "cháu nó bị bệnh" hay "cháu không biết gì" để biện minh cho việc buông lỏng quản lý, gieo rắc tai họa và gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng của con cái nhà người khác. Tự trách bản thân mình vì không theo sát con để xảy ra sự việc nghiêm trọng.

Cầu mong con em chụp chiếu không sao. Em đăng lên đây để cảnh báo toàn thể các gia đình có con nhỏ, và cũng mong Ban quản lý chung cư siết chặt an ninh, không để người ngoài vào sân chơi tự do gây mất an toàn cho con em cư dân nữa!, nội dung bài chia sẻ.

Liên quan tới tình trạng sức khoẻ hiện tại của con gái, anh Ngọc Anh cũng đã có những chia sẻ cụ thể trên Tri Thức - Zews. Theo lời kể của anh, từ kết quả chụp chiếu cho thấy bé gái bị nứt xương hốc mắt, tụ máu đầu. Hiện bé vẫn đang nằm viện để theo dõi thêm khoảng 2-3 ngày.

Sau sự cố, anh Ngọc Anh tự trách bản thân có phần chủ quan khi không theo dõi sát bên cạnh để con gặp phải tai nạn nghiêm trọng như vậy. Hiện gia đình anh vẫn chưa làm việc với phía gia đình của đứa trẻ gây ra sự cố.

Bé gái chấn thương nặng sau cú ngã từ độ cao 1,5m do bị bạn "được cho là trẻ tự kỷ" đẩy khỏi cầu trượt trong khu vui chơi

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
18h rời công ty, đến nhà đeo tạp dề nấu ăn cho người lạ: Ngành dịch vụ giúp dân văn phòng kiếm tới 54 triệu/tháng

18h rời công ty, đến nhà đeo tạp dề nấu ăn cho người lạ: Ngành dịch vụ giúp dân văn phòng kiếm tới 54 triệu/tháng Nổi bật

Bị trục xuất ngay tại sân bay, trọng tài World Cup cay đắng bay ngược 10 tiếng về nước

Bị trục xuất ngay tại sân bay, trọng tài World Cup cay đắng bay ngược 10 tiếng về nước Nổi bật

Khởi tố khách Tây 'đại náo' quán cà phê ở Đà Nẵng

Khởi tố khách Tây 'đại náo' quán cà phê ở Đà Nẵng

14:22 , 09/06/2026
Phát hiện mạng lưới dùng AI tạo tin giả từ các 'trang trại click' tại Việt Nam

Phát hiện mạng lưới dùng AI tạo tin giả từ các 'trang trại click' tại Việt Nam

14:21 , 09/06/2026
467 chủ xe chạy quá tốc độ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

467 chủ xe chạy quá tốc độ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

14:20 , 09/06/2026
Ngủ trưa có hại nhiều hơn có lợi? Lý giải chi tiết từ Trường Y Harvard

Ngủ trưa có hại nhiều hơn có lợi? Lý giải chi tiết từ Trường Y Harvard

14:10 , 09/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên