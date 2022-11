Becamex ACC bị xử phạt và truy thu thuế gần 3 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (Becamex ACC, mã chứng khoán: ACC) vừa công bố thông tin nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế vào ngày 3/11.

Cụ thể, tổng số tiền truy thu, chậm nộp và phạt đối với Becamex ACC là hơn 2,6 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, BCTC quý 3 ghi nhận doanh thu xấp xỉ 187 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ. Kết quả LNST quý 3 đạt gần 18 tỷ đồng, tăng trưởng vượt trội so với số lãi vỏn vẹn chưa tới 400 triệu của quý 3/2021. Theo giải trình, Becamex ACC cho biết kết quả tăng trưởng mạnh so nền so sánh thấp của quý 3 năm trước khi diễn biến phức tạp của dịch bệnh khi đó khiến việc cung cấp sản phẩm và các công trình của công ty đều phải tạm dừng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Becamex ACC mang về 456 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp đôi cùng kỳ 2021. Kết quả, công ty báo lãi ròng gấp đôi cùng kỳ lên 56 tỷ đồng.

Thông tin liên quan, mới đây Becamex ACC đã quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phiếu hồi tháng 2/2022. Cụ thể, trong đợt phát hành trên, công ty đã thực hiện tăng vốn từ 300 tỷ lên 1.050 tỷ đồng qua việc chào bán 75 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1:2,5.

Tổng vốn thực tế thu được từ đợt phát hành là gần 750 tỷ đồng, theo kế hoạch trước đó, công ty sẽ chi 450 tỷ thanh toán cho đối tác hợp đồng xây dựng và kinh doanh nhà ở với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp tại dự án Bến Cát (Bình Dương) và 300 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng.

Tuy nhiên, căn cứ nhu cầu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian tới, Becamex ACC đã quyết định chỉ sử dụng 160 tỷ đồng để thanh toán dự án nhà ở tại Bến Cát (Bình Dương), còn lại gần 590 tỷ đồng sẽ để trả nợ ngân hàng. Trong đó, công ty dùng 250 tỷ đồng trả nợ cho BIDV, 250 tỷ đồng trả nợ cho VietinBank, còn 90 tỷ đồng cho Eximbank.

Chốt phiên 7/11, thị giá cổ phiếu ACC đạt 13.350 đồng/cp.