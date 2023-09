Bên trong "Ngôi nhà vô hình" gần 440 tỷ đồng nằm giữa sa mạc: Có hồ bơi dài gần hết nhà, giá thuê hàng trăm triệu/đêm

Các nhà sản xuất Chris Hanley và Roberta Hanley được biết đến với các dự án phim sáng tạo, như "American Psycho" và bộ phim đầu tay của đạo diễn Sofia Coppola - "The Virgin Suicides". Trước khi theo nghiệp điện ảnh, Chris Hanley từng làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, kinh doanh các tác phẩm của những ngôi sao sáng giá như cố hoạ sĩ Andy Warhol và cố nghệ sĩ Jean-Michel Basquiat.

Khi đến lúc cặp vợ chồng Hanley phải thiết kế ngôi nhà, họ muốn thứ gì đó vượt trội. Gia đình Hanley hợp tác với kiến trúc sư Tomas Orsinski để thiết kế "Ngôi nhà vô hình" mang tính bước ngoặt ở vườn quốc gia Joshua Tree (California, Mỹ). Biểu tượng kiến trúc này đã được tung ra thị trường bất động sản với giá 18 triệu USD (gần 439 tỷ đồng) hồi đầu năm.

Ngôi nhà là cấu trúc siêu thực, giống chiếc hộp, với những bức tường kính phản chiếu phong cảnh sa mạc. Ảnh: Chris Hanley.

Lấy cảm hứng từ phim khoa học viễn tưởng cổ điển "2001: A Space Odyssey", ngôi nhà này là chiếc hộp được nhân đôi rộng hơn 510 m2. Đặc điểm đáng chú ý nhất của ngôi nhà hình chữ nhật chắc chắn là bề ngoài được ốp gương. Chính yếu tố độc đáo này khiến bất động sản này có tên "Ngôi nhà vô hình", phản ánh toàn cảnh xung quanh và dường như hoà quyện vào cảnh quan nơi đây, khiến ngôi nhà như biến mất.

Lớp kính Solarcool phản xạ nhiệt mang lại cho ngôi nhà vẻ ngoài độc đáo, giúp cho nội thất luôn ôn hoà bất chấp thời tiết sa mạc khắc nghiệt, đồng thời lọc các tia UV có hại. Mái xốp thân thiện với môi trường và hệ thống điện mặt trời làm cho ngôi nhà trở thành mô hình bền vững.

Chia sẻ với tờ Wall Street Journal, Chris Hanley cho biết chi phí mua kính để xây dựng ngôi nhà đã tốn gần 700.000 USD (tương đương 17 tỷ đồng).

Ngôi nhà có hồ bơi trong nhà trải dài gần một nửa chiều dài của ngôi nhà. Ảnh: Brian Ashby.

Khi vào bên trong, các cửa sổ lớn từ trần đến sàn càng làm xoá tan sự khác biệt giữa trong nhà và bên ngoài. Công trình độc đáo này được đúc hẫng ở độ cao khoảng 30 m và quay mặt về hướng Tây để những người bên trong có thể trải nghiệm toàn bộ cảnh hoàng hôn trên sa mạc.

Một trong những điểm yêu thích của Matt Adamo (đại lý niêm yết bất động sản từ AKG - Công ty Bất động sản Quốc tế Christie's) về ngôi nhà là mặt trời lặn trong phòng ngủ chính đúng nghĩa. "Bạn có thể ở đó cả ngày và nhìn ngôi nhà sáng lên theo những cách khác nhau từ góc độ của mặt trời và các vì sao".

Ngôi nhà vô hình có hồ bơi dài hơn 30 m, trải dài theo chiều rộng của phòng khách. Theo Supercar Blondie, bể bơi này trải dài gần 1/2 chiều dài của ngôi nhà. Bên cạnh hồ bơi, nhà còn có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm.

Phòng ngủ A của ngôi nhà. Ảnh: Brian Ashby.

"Việc đưa Ngôi nhà vô hình ra thị trường lần đầu tiên thực sự là cơ hội chỉ có một trong đời", Matt Adamo chia sẻ. Anh cũng cho biết thêm mức giá cao nhất từng đạt được cho một ngôi nhà ở Joshua Tree là 3,5 triệu USD (tương đương 85,3 tỷ đồng).

Đại lý bất động sản đã nhận được nhiều cuộc gọi kể từ khi ngôi nhà xuất hiện trên thị trường. Phần lớn sự chú ý đến từ những người mua tiềm năng quan tâm đến ngôi nhà như một tài sản đầu tư.

Nhà bếp có bàn đá cẩm thạch với các tủ thấp do Italy thiết kế nhưng không có tủ trên cao cản trở tầm nhìn toàn cảnh. Ảnh: Brian Ashby.

Matt Adamo cho biết thêm người mua tiềm năng ở Mỹ nhận được nhiều sự quan tâm hơn là từ khách hàng quốc tế, vì người Mỹ hiểu rõ hơn về sức hấp dẫn văn hóa của cảnh quan sa mạc xa xôi của Joshua Tree. Trong khi đó, người mua quốc tế quan tâm nhiều hơn đến những bất động sản gần ánh đèn rực rỡ Los Angeles hơn, cách Joshua Tree 2-3 giờ lái xe.

"Vào năm 2021, ngôi nhà này đã tạo ra tổng doanh thu hơn 1,4 triệu USD (tương đương 34,1 tỷ đồng)", Matt Adamo chia sẻ với CNBC.

Nếu muốn trải nghiệm ở bên trong căn nhà này, du khách có thể đặt thuê nhưng cần "túi tiền sâu". Tạp chí Forbes cho biết ngôi nhà vừa là địa điểm quay phim vừa là nơi lưu trú sang trọng trên Airbnb với mức giá mỗi đêm dao động 2.500-6.000 (tương đương 61-147 triệu đồng).

Ngôi nhà vô hình vào ban đêm. Chris Hanley.

Được xây dựng vào năm 2019, Ngôi nhà vô hình từng đón tiếp các ca sĩ ngôi sao như Lizzo, Alicia Keys, Ariana Grande và The Weeknd, đồng thời từng xuất hiện trong loạt phim Netflix "The World's Most Amazing Vacation Rentals".

Theo Forbes, CNBC