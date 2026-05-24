Bên trong tiệc sinh nhật riêng tư của Tóc Tiên: Dàn sao quậy tung, thái độ với Trần Ngọc Vàng ra sao?

Tóc Tiên vừa khiến mạng xã hội rộn ràng khi hé lộ loạt khoảnh khắc bên trong tiệc sinh nhật riêng tư quy tụ nhiều gương mặt thân thiết của showbiz Việt. Không gian buổi tiệc được tổ chức theo phong cách ấm cúng nhưng vẫn cực kỳ sôi động, đúng vibe hội bạn thân “quẩy tới bến” quen thuộc của nữ ca sĩ.

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, Tóc Tiên xuất hiện với visual nổi bật, liên tục có những khoảnh khắc vui vẻ bên dàn bạn thân đình đám như Văn Mai Hương, Puka, Minh Hằng… Dàn sao không ngại “bung nóc” trong những màn nhảy nhót, ca hát và chụp ảnh tập thể đầy náo nhiệt.

Tóc Tiên cho biết Minh Hằng là người đưa ra ý tưởng tổ chức tiệc sinh nhật độc thân đầu tiên cho cô

Tóc Tiên vui vẻ hết cỡ bên hội chị em thân thiết

Minh Hằng cũng thừa nhận đã có buổi tiệc sinh nhật nhớ đời

Ca sĩ Văn Mai Hương cũng góp mặt trong hội sao dự sinh nhật Tóc Tiên

Ca sĩ Gin Tuấn Kiệt

Đồng Ánh Quỳnh cũng dự tiệc giữa những ồn ào trên MXH

2 thành viên hội bạn của Tóc Tiên là Hạt Mít và vợ Rhymastic cũng cực slay

Tuy nhiên, điều khiến netizen chú ý hơn cả lại là sự xuất hiện của Trần Ngọc Vàng giữa lúc cả hai đang vướng nghi vấn hẹn hò. Trước đó, mạng xã hội từng lan truyền nhiều đồn đoán cho rằng Tóc Tiên có mối quan hệ đặc biệt với nam diễn viên trẻ sau loạt “hint” bị soi.

Dẫu vậy, trong loạt ảnh sinh nhật vừa được đăng tải, Tóc Tiên chỉ để Trần Ngọc Vàng xuất hiện chung trong khung hình tập thể cùng những người bạn khác chứ không có bất kỳ khoảnh khắc riêng tư hay vị trí đặc biệt nào dành cho nam diễn viên. Động thái này nhanh chóng được cư dân mạng đem ra bàn luận. Nhiều người cho rằng cách Tóc Tiên đăng ảnh phần nào cho thấy cô đang giữ khoảng cách vừa phải và đối xử với Trần Ngọc Vàng giống như những người bạn thân thiết khác trong hội bạn, thay vì ngầm khẳng định mối quan hệ tình cảm như lời đồn trên mạng xã hội. Trước đó, phía Tóc Tiên cũng đã lên tiếng phủ nhận những thông tin hẹn hò lan truyền.

Trần Ngọc Vàng ngồi cạnh bạn thân Quốc Anh trong sinh nhật Tóc Tiên

Tóc Tiên công khai ảnh nhóm chứ không có bất kì khoảnh khắc riêng tư nào với Trần Ngọc Vàng

Cuộc sống hiện tại của Tóc Tiên

Sau khi xác nhận ly hôn, cuộc sống hiện tại của Tóc Tiên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Nữ ca sĩ hiện chuyển về sinh sống tại một căn chung cư riêng và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị hơn trước. Trên mạng xã hội, Tóc Tiên cho thấy hình ảnh thoải mái, tập trung cho công việc, bạn bè và chăm sóc bản thân sau biến cố hôn nhân.

Dù vậy, nữ ca sĩ cũng từng thẳng thắn cho biết cô không cố gắng tỏ ra mình ổn hay xây dựng hình ảnh mạnh mẽ hoàn hảo trước công chúng. Những chia sẻ của Tóc Tiên được nhiều khán giả đồng cảm bởi sự chân thật và cảm giác chữa lành sau đổ vỡ tình cảm.

Không ít lần, Tóc Tiên còn thẳng thắn nhắc đến chuyện hậu ly hôn với thái độ nhẹ nhàng và tích cực. Khi bị hỏi có đang thật sự ổn hay chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ, nữ ca sĩ từng gây chú ý với chia sẻ: “Mong em thêm niềm tin vào những di chứng ngọt ngào của sự tan vỡ”. Ngoài công việc ca hát, Tóc Tiên hiện tận hưởng cuộc sống độc thân theo cách thoải mái hơn.

Cuộc sống sau ly hôn của Tóc Tiên được nhiều người quan tâm

Ảnh: FBNV