Bên trong trung tâm thương mại lớn nhất miền Trung: Vì sao tập đoàn Nhật rót 4.000 tỷ?

Công trình được nhắc tới là AEON MALL Huế, trung tâm thương mại có tổng diện tích sàn khoảng 138.000 m², với tổng vốn đầu tư 169,67 triệu USD (gần 4.000 tỷ đồng).

Khi nhắc đến một trung tâm thương mại, nhiều người thường nghĩ tới những dãy cửa hàng, khu ẩm thực, rạp chiếu phim hay dòng người mua sắm. Nhưng tại Huế, một công trình quy mô lớn đang cho thấy trung tâm thương mại có thể được nhìn dưới một góc khác: không gian thương mại gắn với môi trường và cộng đồng.

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô 138.000 m² và hơn 140 gian hàng, công trình còn được thiết kế theo định hướng xanh, với hai chứng chỉ LOTUS NC V3 và EDGE.

Công trình được thiết kế với nhiều không gian mở và khu vực cây xanh như Vườn Trăng, Vườn Hoa, Vườn Ngự, khu nghỉ ngơi chung và các khu vực ẩm thực. Đáng chú ý, chủ đầu tư cho biết hơn 10.000 cây xanh được trồng trong khuôn viên trung tâm thương mại.

Cây xanh vì thế không chỉ đóng vai trò trang trí mà còn trở thành một phần trong ý tưởng thiết kế tổng thể, hướng tới tạo ra những khoảng không gian để khách hàng có thể tiếp xúc với thiên nhiên ngay trong một khu mua sắm quy mô lớn.

Sảnh Đỗ Quyên (ảnh: AEON MALL)

Trước đó, chương trình "Cánh rừng quê hương" cũng được triển khai tại dự án, với hàng nghìn cây xanh được trồng cùng sự tham gia của cộng đồng.

Hai chứng chỉ công trình xanh cùng lúc

Một trong những điểm đáng chú ý của công trình khi nhìn dưới góc độ ESG là việc đạt hai hệ thống chứng nhận công trình xanh: LOTUS NC V3 và EDGE.

Theo AEONMALL Việt Nam, đây là trung tâm thương mại đầu tiên tại Việt Nam đạt đồng thời hai chứng chỉ này.

LOTUS là hệ thống đánh giá công trình xanh do Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) phát triển. Trong khi đó, EDGE là hệ thống chứng nhận công trình xanh của IFC, thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới.

Theo thông tin từ Báo Điện tử Chính phủ, thiết kế công trình chú trọng hiệu suất của hệ thống điều hòa, lớp vỏ công trình, kính và vật liệu cách nhiệt. Công trình cũng sử dụng hệ thống pin năng lượng mặt trời, cùng các thiết bị vệ sinh và vòi nước tiết kiệm nước.

Những giải pháp này hướng tới việc giảm mức tiêu thụ năng lượng và tài nguyên trong quá trình vận hành, qua đó góp phần giảm tác động tới môi trường.

Nếu chỉ nhìn vào những mảng xanh hay các chứng chỉ công trình xanh, câu chuyện sẽ chưa đầy đủ.

Công trình còn được bố trí nhiều tiện ích hướng tới người sử dụng như phòng chăm sóc em bé, xe lăn, xe đẩy, khu vực nghỉ ngơi, trạm sạc điện thoại, trạm sạc xe điện và Wi-Fi miễn phí.

Một không gian làm việc chung (Co-working Space) cũng được bố trí, tạo thêm nơi học tập và làm việc cho sinh viên, người đi làm và khách hàng.

Tại thời điểm khai trương, hơn 80 thương hiệu lần đầu xuất hiện tại Huế được đưa vào hệ thống gian hàng, qua đó mở rộng lựa chọn về mua sắm, giải trí và dịch vụ cho người dân địa phương.

Infographic (AI tạo).

Nhìn từ góc độ ESG, những yếu tố này cho thấy câu chuyện của một công trình thương mại không chỉ nằm ở việc tiết kiệm năng lượng hay tăng diện tích cây xanh. Yếu tố xã hội và trải nghiệm của người sử dụng cũng ngày càng được đưa vào quá trình thiết kế và vận hành.

Từ một trung tâm thương mại rộng 138.000 m², câu chuyện vì thế không chỉ nằm ở việc người dân đến đây mua gì, ăn gì hay vui chơi ra sao. Đáng chú ý hơn là cách một công trình thương mại quy mô lớn đang tìm lời giải cho bài toán: làm thế nào để phát triển kinh doanh nhưng đồng thời tiết kiệm tài nguyên, tăng không gian xanh và tạo thêm giá trị cho cộng đồng?

Đó cũng là lý do công trình này trở thành một trường hợp đáng chú ý khi nói về xu hướng công trình xanh và ESG tại Việt Nam.