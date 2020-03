Bệnh nhân nhiễm Covid thứ 33 đã tham quan nhiều điểm du lịch đông người

Liên quan đến ca bệnh thứ 33 dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam và là ca thứ 2 ở tỉnh Quảng Nam, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết đã phối hợp với chính quyền TP Hội An phong toả khách sạn Boutique Hội An Resort - Hội An. Đay là nơi lưu trú của bệnh nhân người Anh sinh năm 1962.

Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết quá trình nhập cảnh, lưu trú và di chuyển, bệnh nhân này đến nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Nội trước khi đến Quảng Nam.

Theo đó, bênh nhân đã nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN0054 ở ghế 3D hạng phổ thông vào ngày 2/3. Đây cũng là chuyến bay có bệnh nhân thứ 17 dương tính với Covid-19 của Việt Nam.

Khi đến Hà Nội, nam hành khách cùng vợ đã di chuyển từ sân bay về khách sạn Hilton Opera bằng xe của công ty lữ hành EXO Travel và lưu trú tại phòng 237.

Khu vực cách ly điều trị tại 1 bệnh viện ở Quảng Nam

Tối 2/3, bệnh nhân này đến nhà Nhà Hát Lớn Hà Nội xem show Bamboo Circus. Vào thời điểm này, thân nhiệt của vị khách người Anh tại đây hoàn toàn bình thường.



Ngày 3/3, ông Thompson tiếp tục hành trình du lịch Việt Nam khi đi tham quan Chùa Một Cột, Văn Miếu Quốc Tử Giám, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ngày, vị khách này tiếp tục đến xem biểu diễn ở Trung tâm Múa rối nước Bông Sen trước khi về khách sạn ăn tối.

Ngày 4/3, hai vợ chồng du khách đi dạo tại khu phố cổ Hà Nội và ngày 5/3 thì đến đến Hạ Long, lên tàu Jasmine Junk ở Hạ Long rồi qua đêm trên tàu, đi thăm hang động, đi tour làng chai.

Ngày 6/3/2020, vợ chồng vị khách đến sân bay Nội Bài và di chuyển trên chuyến bay VN185 ở hàng ghế 23 từ Hà Nội - Đà Nẵng. Khách theo xe của công ty lữ hành EXO di chuyển đến khách sạn Boutique Hội An lúc 20h30. Khách ăn tối tại khách sạn và không ra ngoài.

Ngày 7/3 khi Việt Nam phát hiện ca dương tính với Covid-19 thứ 17 đã yêu cầu khách tuân thủ cách ly tuyết đối tại phòng khách sạn.

"12 người có tiếp xúc gần với ông Thompson đã được xác định và hiện đang được cách ly. Trong số này có bà Dees Angela tiếp xúc với ông Thompson trong suốt hành trình nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy bà âm tính với Covid-19", ông Hai cho biết.

Sở Y tế Quảng Nam cho biết đây là ca dương tính với Covid-19 thứ 2 được phát hiện tại đây. Cả 2 đều là hành khách trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam.