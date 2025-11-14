Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bệnh viện kích hoạt "luồng ưu tiên" cứu người đàn ông nguy kịch vì ăn cơm rang làm bằng cơm nguội để trong tủ lạnh 2 ngày

14-11-2025 - 14:42 PM | Sống

Ăn cơm rang làm từ cơm nguội để trong tủ lạnh 2 ngày, người đàn ông không ngờ rơi vào tình trạng tái nhợt, khó thở và sốc nặng.

Một người đàn ông ở Chiết Giang, Trung Quốc nhập viện trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc thực phẩm khi rang cơm nguội ăn đang trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.

Theo Guanghua Daily, ngày 10/11, ông Yao, cư dân thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang dùng phần cơm thừa cất trong tủ lạnh hai ngày để rang. Ngay sau khi ăn cơm rang, ông bị đau bụng dữ dội và nôn mửa, lập tức được người thân đưa đến Trung tâm Dịch vụ Y tế Cộng đồng Phố Nam Tinh. Tình trạng bệnh nhân lúc nhập viện rất nguy kịch: tái nhợt, khó thở và sốc nặng.

Các bác sĩ tại Trung tâm Dịch vụ Y tế Cộng đồng Phố Nam Tinh lập tức kích hoạt "luồng ưu tiên" để chuyển ông đến Bệnh viện Nhân dân Số 1 Hàng Châu. Lúc đến bệnh viện, tình hình sức khỏe của ông Yao ngày càng xấu đi. May mắn, nhờ nỗ lực của đội ngũ y tế khoa chăm sóc đặc biệt, người đàn ông này sau đó thoát cửa tử.

Bệnh viện kích hoạt "luồng ưu tiên" cứu người đàn ông nguy kịch vì ăn cơm rang làm bằng cơm nguội để trong tủ lạnh 2 ngày- Ảnh 1.

Ngộ độc vì ăn cơm rang làm từ cơm nguội để trong tủ lạnh 2 ngày

Các chuyên gia tại bệnh viện chẩn đoán ông Yao mắc "hội chứng cơm rang" (fried rice syndrome). Đây là một bệnh ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng gây ra bởi vi khuẩn bacillus cereus (trực khuẩn dạng sáp). Bác sĩ giải thích vi khuẩn này thường được tìm thấy trong các thực phẩm giàu tinh bột như cơm và cơm rang. Đặc biệt, chúng sinh sôi nảy nở cực kỳ nhanh và tạo ra độc tố khi được bảo quản ở nhiệt độ phòng.

Điều nguy hiểm là ngay cả khi hâm nóng lại cũng không đủ để tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn này và độc tố của nó. Ăn phải thực phẩm bị nhiễm khuẩn có thể gây ra các phản ứng đường tiêu hóa dữ dội, trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến suy tạng và tử vong. Ngộ độc thực phẩm do bacillus cereus gây ra phổ biến hơn vào mùa hè và mùa thu. Cơm nguội, bánh mì và rượu gạo lên men (cơm rượu) đều là những thực phẩm có nguy cơ cao. Loại nhiễm khuẩn này thường không dễ bị phát hiện bằng vẻ ngoài hay mùi vị, khiến việc phòng ngừa càng khó khăn hơn.

Các chuyên gia cảnh báo không chỉ cơm nguội, một số loại thực phẩm khác cũng rất nguy hiểm nếu để qua đêm. Các loại rau lá xanh sau khi nấu, nếu để lâu hoặc bảo quản không đúng cách, dễ sinh ra lượng lớn nitrit. Một thí nghiệm cho thấy rau lá xanh xào xong để ở nhiệt độ phòng 25 độ C, chỉ sau 24 giờ, hàm lượng nitrit đã đạt mức có thể gây ngộ độc (trên 0,1gam/kg). Với người lớn, chỉ cần nạp 0,2 gam nitrit là có thể ngộ độc, thậm chí tử vong trong 2 giờ.

Tôm, cua và các loại hải sản khác cũng có thể mang nhiều vi khuẩn mà phương pháp nấu nướng thông thường khó mà diệt sạch. Nếu không ăn ngay, vi khuẩn sẽ sinh sôi nhanh chóng, tạo độc tố, gây khó chịu đường tiêu hóa, thậm chí tổn hại chức năng gan và thận.

Ngoài ra, mộc nhĩ và nấm khô, dù là trồng hay hái tự nhiên, nếu bị ngâm lâu ở nhiệt độ phòng, hoặc sau khi nấu chín để quá lâu, không chỉ sinh ra nitrosamine mà còn có thể tạo ra độc tố axit bongkrekic (từng gây nhiều vụ tử vong), nghiêm trọng có thể gây tử vong.

So với trứng luộc chín kỹ, nhiều người thích ăn trứng lòng đào. Tuy nhiên, loại trứng này thường diệt khuẩn không triệt để, có thể chứa vi khuẩn Salmonella và các vi khuẩn gây bệnh khác. Để lâu càng dễ sinh sôi vi khuẩn, ăn vào sẽ gây hại cho sức khỏe đường ruột.

Những thực phẩm dễ gây ngộ độc khi để qua đêm

Dưới đây là chi tiết những thực phẩm dễ gây ngộ độc mà người dân cần lưu ý.

Bệnh viện kích hoạt "luồng ưu tiên" cứu người đàn ông nguy kịch vì ăn cơm rang làm bằng cơm nguội để trong tủ lạnh 2 ngày- Ảnh 2.

Bệnh viện kích hoạt "luồng ưu tiên" cứu người đàn ông nguy kịch vì ăn cơm rang làm bằng cơm nguội để trong tủ lạnh 2 ngày- Ảnh 3.

Bệnh viện kích hoạt "luồng ưu tiên" cứu người đàn ông nguy kịch vì ăn cơm rang làm bằng cơm nguội để trong tủ lạnh 2 ngày- Ảnh 4.

6 loại nấm tuyệt đối không nên rửa vì mất hương vị, thậm chí gây ngộ độc

Theo Nguyễn Phượng

Đời sống & pháp luật

