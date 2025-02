Bệnh viện ở Singapore minh bạch 1 thứ liên quan đến quá trình điều trị cho bé Bắp

Những ngày vừa qua, thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe của bé Bắp (Minh Hải) và câu chuyện sao kê tiền từ thiện của Lê Thị Thu Hoà (mẹ bé Bắp, đến từ Ninh Thuận) và Phạm Thoại nhận được nhiều sự chú ý hơn cả.

Bức thư của National University Hospital gửi cho Give.Asia - nền tảng miễn phí cho các cá nhân, nhóm và tổ chức gây quỹ cho các tổ chức từ thiện hoặc mục đích cá nhân. Nguồn: Give.Asia

Lúc này, một bức thư từ bệnh viện National University Hospital - nơi bé Bắp đang điều trị tại Singapore gửi cho Give.Asia từ ngày 25/1/2025 được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Ngoài những thông tin về tình trạng bệnh của bé Bắp thì phần cuối của bức thư có nội dung bệnh viện xác nhận số tiền viện phía của mẹ con Bắp tại National University Hospital gây chú ý.

Cụ thể:

"In view of the above complications, they have already exhausted their existing funds.

Unfortunately, the cost of treatment is excessive and to go for upcoming CAR-T cell therapy, they need an additional 300,000 SGD on top of their existing hospital bills. To achieve durable cure, he will also need to have a consolidative bone marrow transplant which is another 300,000 SGD and hence a total of additional 600,000 SGD at the minimum on top of the existing complications, for which the bill has already accumulated close to 1 million SGD".

Tạm dịch:

"Chi phí điều trị quá cao và để tiến hành liệu pháp tế bào CAR-T sắp tới, họ (mẹ con bé Bắp - PV) cần thêm 300.000 đô la Singapore (khoảng 5,7 tỷ đồng) ngoài các hóa đơn viện phí hiện tại. Để chữa khỏi về lâu về dài, cậu bé cũng sẽ cần phải ghép tủy xương hợp nhất, tốn thêm 300.000 đô la Singapore, do đó phải có tổng cộng thêm ít nhất 600.000 đô la Singapore (khoảng 11,4 tỷ đồng) bổ sung ngoài các vấn đề khác tích lũy hóa đơn lên đến gần 1 triệu đô la Singapore (khoảng 19 tỷ đồng).

Hình ảnh bé Bắp điều trị tại National University Hospital.

Ngoài ra, bức thư còn đưa ra nội dung chi tiết về tình trạng bệnh và các hướng điều trị. Theo đó, bé Bắp được gia đình đưa qua Singapore chữa trị từ tháng 11/2024. Ngày 15/11/2024, bé Bắp được chuyển đến bệnh viện National University Hospital (NUH) để tiếp tục điều trị và đánh giá liệu pháp tế bào CAR-T CD7.

Trong suốt quá trình này, bé Bắp liên tục kháng thuốc, nhiều phản ứng đi kèm. Bệnh nhân có tiến hành 1 ca phẫu thuật sọ não hố sau vào ngày 11/12/2024. Sau phẫu thuật, tình trạng bé Bắp ổn định hơn, vẫn đang tiếp tục theo dõi để điều trị. “Cơ hội chữa khỏi duy nhất của bé là liệu pháp tế bào CAR-T CD7 và ghép tủy xương”, tạm dịch chia sẻ của National University Hospital.

Theo đơn vị này cũng chính vì những diễn biến phức tạp trong bệnh tình kể trên của bé Bắp, phải liên tục thay đổi hướng điều trị, áp dụng nhiều biện pháp khác nhau,... dẫn đến cạn kiệt nguồn tiền và chi phí điều trị quá cao.

Tiếp nhận thông tin này, phía Give.Asia đã mở ra một chiến dịch dành cho bé Bắp với tên gọi A Mother's Fight for Minh Hai: A Story of Love, Sacrifice, and Hope (tạm dịch: Cuộc chiến của một bà mẹ vì Minh Hải: Một câu chuyện của tình yêu, sự hy sinh và hy vọng) từ ngày 14/2. Mục tiêu quyên góp là hơn 1,8 tỷ đồng, tức gần 100.000 đô la Singapore.

“Tất cả số tiền gây quỹ sẽ được Give.Asia quản lý và trả trực tiếp cho bệnh viện”, đơn vị này nói thêm.

Chiến dịch quyên góp của bé Bắp trên Give.Asia mở ra từ ngày 14/2.

Ngày 25/2, Give.Asia thông báo tình trạng của bé Bắp đã tiến triển rõ rệt và mẹ bé không cần nhận thêm quyên góp.

Như đã đưa tin, đến trưa ngày 25/2, Give.Asia đã đưa ra thông báo chính thức về việc chiến dịch quyên góp cho bé Minh Hải đã dừng lại. Sau khi kết thúc chiến dịch kêu gọi ủng hộ cho bé Minh Hải, số tiền chiến dịch đã thu được từ 371 nhà hảo tâm đạt mức hơn 389 triệu đồng.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng vẫn thắc mắc về chiến dịch gây quỹ trên nền tảng Give.Asia mẹ con Bắp đã được nhận số tiền gây quỹ hay chưa?

Mới đây trong chia sẻ với chúng tôi về những hóa đơn viện phí, các khoản tiền đã chi trong quá trình điều trị Bắp ở Singapore, chị Hòa cung cấp một bảng kê chi phí tính đến ngày 17/2.

Các thông tin cho thấy Bắp bắt đầu điều trị từ 23h18 ngày 15/11/2024. Bắp điều trị lọc máu từ 26/1/2025 đến 16/2/2025. Bên dưới bảng kê cho thấy tổng số tiền bệnh nhân Minh Hải (bé Bắp) cần thanh toán là khoảng 549 nghìn đô la Singapore, tương đương hơn 10,4 tỷ đồng tiền Việt. Trong đó, gia đình đã thanh toán hơn 9 tỷ đồng. Mẹ Bắp cũng cho biết còn chi phí điều trị 350 nghìn đô la Singapore (tương đương 6,6 tỷ đồng) vừa thanh toán, bệnh viện chưa gửi hóa đơn về mail.

Hóa đơn điều trị cho Bắp tại Singapore được Thu Hoà cung cấp.

Trước đó, trong sao kê ngày 26/2, Phạm Thoại cũng cho biết anh đã chuyển khoảng 13,2 tỷ đồng cho viện phí ở bệnh viện National University Hospital. Viện phí được thanh toán nhiều đợt khác nhau, bao gồm các ngày lần lượt là: 18/11/2024, 2/12/2024, 12/12/2024, 19/12/2024, 30/12/2024, 8/1/2025, 13/1/2025, 18/2/2025.