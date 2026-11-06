Bị bạn lừa bán sang khu lừa đảo ở Myanmar, người đàn ông 38 tuổi thoát nạn vì quá già, không ai nhận

Lưu Tu Hồng, một người đàn ông 38 tuổi sống tại Miên Trúc (Tứ Xuyên, Trung Quốc), mới đây đã bị một người bạn thân quen biết hơn 10 năm dụ dỗ sang Thái Lan, sau đó bị các tay súng khống chế, bắt cóc sang một khu lừa đảo ở Miến Điện (Myanmar). Không ai ngờ rằng, anh lại bị chê là "quá tuổi" nên khó bán chuyển nhượng, thậm chí còn trở thành món hàng khuyến mãi theo kiểu "mua một tặng một" để bán sang một khu lừa đảo khác.

Rất may mắn, nhờ từng học Đông y 4 năm, anh đã vô tình trở thành "bác sĩ Trung Quốc" trong khu lừa đảo. Cùng với sự nỗ lực bôn ba xuyên quốc gia trong 79 ngày của chị gái, cuối cùng anh đã trốn thoát thành công.

Theo đưa tin từ Đại Hà Báo , vào ngày 9 tháng 6, Lưu Tu Hồng nhận được lời mời từ một người bạn quen biết hơn 10 năm. Người này lấy lý do sang Thái Lan để thu hồi tiền hàng còn thiếu và rủ anh đi cùng. Lưu Tu Hồng không chút nghi ngờ, lập tức bắt máy bay từ Quảng Châu sang Bangkok. Tuy nhiên ngay khi vừa đến nơi, anh đã bị bịt mắt, dán miệng và bị các đối tượng cầm súng áp giải vượt sông, đưa thẳng vào một khu lừa đảo ở Myawaddy, Myanamr.

Lưu Tu Hồng ban đầu bị bạn lừa sang Thái Lan. (Ảnh / Chụp từ Weibo)

Sau khi bị đưa vào khu lừa đảo, Lưu Tu Hồng mới biết rằng các tập đoàn lừa đảo tại đây ưa chuộng những thanh niên dưới 35 tuổi hơn, vì cho rằng độ tuổi này dễ khống chế và tẩy não. Do đã 38 tuổi, anh bị chê là "khó bán", và cuối cùng bị xem như món hàng tặng kèm "mua một tặng một", bị chuyển nhượng cùng các nạn nhân khác sang một khu lừa đảo khác.

Tuy nhiên, việc từng học Đông y 4 năm đã vô tình trở thành "bùa hộ mệnh" giữ mạng cho anh. Anh từng dùng thuốc điều trị cho một giám sát viên trong khu lừa đảo khi người này bị đánh đến người đầy máu. Để đền đáp ơn cứu mạng, người giám sát này đã nhắc nhở anh nên khai với bên ngoài rằng bản thân từ nhỏ đã học y, không biết sử dụng máy tính, nhờ đó giảm bớt nguy cơ bị đánh đập.

Khu lừa đảo nơi anh từng bị giam giữ. (Ảnh / Chụp từ Weibo)

Sau đó, Lưu Tu Hồng còn chẩn đoán chính xác bệnh khí phế thũng cho ông trùm của khu lừa đảo. Khi ông trùm này đến bệnh viện kiểm tra và xác nhận đúng là mắc bệnh, hắn đã nhìn anh bằng ánh mắt hoàn toàn khác, cho phép anh rời khỏi căn phòng tối đang bị giam giữ để bắt mạch, khám bệnh, kê đơn thuốc và băng bó vết thương cho nhân viên trong khu lừa đảo.

Cùng với việc tay nghề y khoa ngày càng được công nhận, Lưu Tu Hồng đã có biệt danh "Bác sĩ Trung Quốc" khắp các khu lừa đảo ở miền Đông Myanamar. Nhờ đó, anh tránh được một số hình phạt dã man, tình cảnh dần được cải thiện, và những người anh chữa trị cũng nâng từ cấp thiếu úy lên đến cấp tướng.

Chị gái sang tận nơi để lên kế hoạch giải cứu em trai. (Ảnh / Chụp từ Weibo)

Ở một diễn biến khác, sau khi Lưu Tu Hồng mất liên lạc, chị gái anh là Lưu Sương vô cùng sốt ruột. Ngày 14 tháng 6, cô đã bay sang Bangkok để bắt đầu hành trình giải cứu. Trong quá trình này, phía khu lừa đảo từng yêu cầu tiền chuộc 300.000 Nhân dân tệ (hơn 1,1 tỷ VNĐ) mới chịu thả người. Dù lập tức đồng ý, Lưu Sương kiên quyết không chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của khu lừa đảo vì lo ngại cảnh "tiền mất tật mang". Sau khoảng 10 ngày giằng co, phía khu lừa đảo cuối cùng đã đồng ý giao dịch thông qua đội cứu hộ.

Trải qua 79 ngày nỗ lực giải cứu xuyên quốc gia, Lưu Tu Hồng cuối cùng đã được giải cứu vào ngày 26 tháng 8 và trở về Trung Quốc an toàn vào ngày 4 tháng 9. Hồi tưởng lại khoảng thời gian bị bắt cóc và chuyển nhượng, anh xúc động chia sẻ rằng bản thân có thể sống sót trở về nhà hoàn toàn nhờ vào sự nỗ lực không từ bỏ của chị gái: "Người cho tôi cuộc sống thứ hai chính là chị gái tôi."

Nguồn: ETtoday