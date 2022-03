Tối 24/3, Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đại Nam, bị Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM bắt về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Viện kiểm sát nhân TP.HCM đã phê chuẩn quyết định này. Dưới góc độ pháp lý, hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng sẽ phải đối mặt với mức hình phạt gì là điều dư luận hết sức quan tâm.

TS. Luật sư Đặng Văn Cường - đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng việc bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và tạm giam là hoàn toàn dễ lường trước, vì trước đó đã có nhiều người tố cáo bà Hằng.

"Không chỉ sự việc liên quan đến bà Hằng, hiện tượng chửi bới, tố cáo trên môi trường mạng trong thời gian qua đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng đến nhận thức của đứa trẻ và của những người lao động. Việc cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với những hiện tượng đưa tin trái phép trên mạng internet là cần thiết" - ông Cường chia sẻ.

Ông cũng cho biết, theo quy định của pháp luật, các lợi ích của Nhà nước gồm lợi ích về chính trị, về kinh tế và lợi ích trên các lĩnh vực khác.

Quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân bao gồm các quyền, lợi ích hợp pháp về chính trị, về kinh tế, về dân sự… được pháp luật thừa nhận và bảo hộ (như quyền tự do kinh doanh, quyển thừa kế…)

Như vậy, với tội danh bị khởi tố, bà Hằng sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất lên tới 7 năm tù. Cụ thể, điều 331, Bộ luật hình sự 2017 quy định về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân như sau:

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 - 7 năm.

Ngoài ra, theo luật sư Cường, ngoài tội danh Lợi dụng quyền tự do dân chủ đã bị cáo buộc thì cơ quan điều tra cũng sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của nữ doanh nhân này trong thời gian qua theo nội dung đơn thư tố cáo của nhiều người về các hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa thông tin trái phép trên mạng internet.

Nếu các hành vi đó thỏa điều kiện cấu thành tội phạm, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khởi tố để xử lý bà Nguyễn Phương Hằng theo quy định của pháp luật.

Hồi tháng 2/2022, PC01 đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đến cuối tháng 4 đối với bà Hằng.

