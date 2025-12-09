Bí mật người con gái bị Steve Jobs chối bỏ suốt nhiều năm, cú quay xe phút cuối trong bản di chúc của vị tỷ phú khiến thế giới ngỡ ngàng

Lisa Brennan-Jobs, đứa con từng bị huyền thoại công nghệ Apple Steve Jobs chối bỏ nhiều năm, đã xuất bản cuốn hồi ký Small Fry vào ngày 4/9/2018. Một đoạn trích đăng trên Vanity Fair đã mang đến góc nhìn khác về một người cha lạnh lùng và tàn nhẫn, khác hẳn những gì vị lãnh đạo này thể hiện tại Apple.

Đoạn trích khắc họa chân dung một phụ nữ luôn cảm thấy sợ cha mình - người đã liên tục không nhận cô là con gái. Năm 1978, khi 23 tuổi, Jobs làm bạn gái Chrisann Brennan có thai nhưng không kết hôn. Là đồng sáng lập công ty máy tính nổi tiếng Apple, ông vẫn để mẹ con Lisa Brennan-Jobs phải sống trong cơ cực. Thậm chí, ông còn khẳng định với tòa rằng mình bị vô sinh nên không thể có con.

Tuy nhiên, đến năm 1991, Steve Jobs cưới Laurene Powell và có tới ba người con. Ông chỉ chấp nhận chu cấp tiền nuôi con khi có kết quả xét nghiệm ADN cho thấy mình thực sự là cha của Lisa.

“Chúng tôi luôn bất đồng. Đối với ông, tôi giống như một vết nhơ, vì câu chuyện của tôi không hề giống hình ảnh cao quý và đức hạnh mà ông muốn. Sự tồn tại của tôi phá hủy hình ảnh của ông”, Lisa nói về người cha thường xuyên có tên trong danh sách những người giàu nhất nước Mỹ.

Lisa Brennan-Jobs kể lại rằng cha vẫn thi thoảng bay tới thăm mẹ con cô. Năm 1983, máy tính cá nhân đầu tiên có giao diện đồ họa (GUI) của Apple mang tên Lisa ra đời. Lúc này, Jobs vẫn chưa nhận mình là cha của Lisa và giải thích tên máy tính là viết tắt của Local Integrated Software Architecture chứ không liên quan gì tới đứa nhỏ.

“Tôi không quan tâm tới máy tính, nhưng tôi thích cái ý nghĩ rằng mình được kết nối với cha theo cách đó. Cha nổi tiếng, lái một chiếc Porsche. Nếu máy tính Lisa được đặt theo tên tôi, tôi là một phần trong đó”, Lisa viết.

Jobs cuối cùng cũng công nhận. Năm cô 27 tuổi, Jobs dẫn con tới thăm nhà Bono. Ca sĩ chính của nhóm nhạc U2 hỏi ông liệu máy tính Lisa có phải được đặt theo tên con gái và Jobs lưỡng lự gật đầu.

“Đây là lần đầu tiên cha thừa nhận”, Lisa nói với Bono. “Cảm ơn chú vì đã hỏi”.

“Như thể, người nổi tiếng cần đến những người nổi tiếng khác xung quanh để tiết lộ bí mật của họ vậy”, cô viết trong hồi ký.

Trong cuộc trò chuyện với New York Times giữa tháng 8, Lisa lo ngại độc giả sẽ chỉ nhìn vào cái xấu của cha mình bởi trong trích đoạn được đăng, Jobs hiện lên là một người cha tồi tệ. Ở tuổi thiếu niên, khi Lisa tới sống cùng, ông đã cấm cô gặp mẹ trong suốt 6 tháng. Ông cũng thường xuyên từ chối cho tiền Lisa và nói cô sẽ không nhận được gì từ tài sản kếch xù, thậm chí còn không lắp máy sưởi trong phòng con gái.

Theo Business Insider, nhiều người đã biết Jobs là người khắc nghiệt tới mức tàn nhẫn, nhưng cuốn hồi ký cho thấy ông còn tàn nhẫn với cả con mình. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một góc nhìn và đoạn trích chưa thể hiện đầy đủ cuốn hồi ký.

Tiết lộ những bí mật động trời, song bản thân Brennan-Jobs cũng không muốn lên án người cha đã quá cố. Cô tha thứ cho cha, đồng thời cho rằng tính khí của Steve Jobs không phải lúc nào cũng khác thường, mà trái ngược lại, rất đỗi thân thiện và lịch thiệp.

Nhìn theo cách khác, Steve Jobs là một thiên tài khi đã hồi sinh Apple, giúp hàng nghìn người không mất việc. Sự tỉ mỉ và khắc nghiệt của ông đã thay đổi thế giới thông qua những sản phẩm công nghệ đại tài. Nếu không có ông, những sản phẩm đó không bao giờ có thể ra đời.

Trong một tuyên bố với báo giới, vợ Steve Jobs, bà Powell Jobs, cũng đã phản ứng lại những thông tin được tiết lộ trong cuốn hồi ký của Lisa Brennan. Bà nói: “Lisa là một phần của gia đình chúng tôi. Vì vậy chúng tôi đã rất buồn khi đọc được những gì viết trong cuốn sách”.

Powell Jobs cũng khẳng định: “Steve yêu Lisa, và ông ấy hối hận vì đã không phải là một người cha tốt, như những gì mà ông ấy nên làm. Sau tất cả, thật là một sự an ủi tuyệt vời khi Steve được ở bên con gái của mình trong những ngày cuối đời. Và tất cả chúng tôi đều biết ơn ông ấy về những năm tháng chung sống như một gia đình”.

Lisa tiết lộ, trong những giây phút cuối cùng, Steve đã xin lỗi cô vì đã bỏ rơi con và vắng mặt suốt giai đoạn con trưởng thành. Vị tỷ phú đã để lại một phần thừa kế khá lớn cho Lisa trong di chúc như một sự bù đắp muộn màng.

