Bí mật ở nơi lưu giữ hàng nghìn búp bê cầu may Daruma

Điều đặc biệt của ngôi chùa này là rất nhiều tượng búp bê Daruma lớn nhỏ khác nhau xuất hiện bên trong chùa, hành lang hay triền núi. Búp bê Daruma gắn liền với văn hóa Nhật. Tượng Daruma có mặt ở mọi nơi trên xứ Phù Tang.

Katsuo-ji là ngôi chùa nằm ở Mino , phía bắc thành phố Osaka. Nằm trên ngọn núi bao phủ bởi những tán phong, đây vốn là nơi ngắm cảnh lá đỏ nổi tiếng nhất Osaka.

Ngôi chùa này được mệnh danh là chùa may mắn do được bảo hộ bởi búp bê Daruma (linh vật mang lại may mắn theo quan điểm của người Nhật).

Chùa Katsuo không chỉ là nơi cầu nguyện linh thiêng mà còn là điểm du lịch độc đáo, hút du khách nước ngoài tới tham quan, check-in cùng hàng nghìn con búp bê Daruma đỏ rực quanh chùa.

Daruma là loại búp bê lật đật đặc trưng của Nhật Bản với thân hình tròn, gương mặt mạnh mẽ kiên định, thậm chí hơi dữ tợn. Búp bê được làm bằng kỹ thuật bồi giấy truyền thống với những màu sắc sặc sỡ, mang ý nghĩa khác nhau: Màu đỏ may mắn, màu tím sức khỏe, màu vàng thịnh vượng…

Búp bê Daruma không bao giờ bị ngã, tượng trưng cho ý chí kiên cường, không bao giờ gục ngã trước khó khăn của người dân Nhật Bản.

Quầy bán đồ lưu niệm búp bê trong chùa luôn chật kín du khách xếp hàng mua. Theo quan niệm của người Nhật, khi mua búp bê Daruma sẽ ước một điều và vẽ một con mắt. Khi điều ước thành hiện thực, họ sẽ vẽ lên con mắt còn lại.

Từ lâu, cầu may với Daruma tại chùa Katsuo-ji không chỉ thu hút người Nhật mà còn hấp dẫn du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.