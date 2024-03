Bí quyết để phụ nữ đạt được tài chính vững vàng

Tuy nhiên, phụ nữ lại đang đi sau xét về sự vững vàng tài chính so với đàn ông. Chẳng hạn, một nghiên cứu của HSBC phát hiện phái đẹp không chỉ thể hiện mức độ bình quân thấp hơn về vững vàng tài chính so với phái mạnh mà còn ít khả năng đạt được mức độ tài chính vững vàng cao (39% so với 47%). Thêm nữa, chị em tỏ ra kém tự tin hơn về khả năng đạt được những mục tiêu trong cuộc sống mặc dù động lực thì có thừa.



Sự "thiếu hụt" này có thể là rào cản đối với phụ nữ và gia đình họ. Vậy, làm thế nào để thu hẹp khoảng cách?

Nhiều nghiên cứu cho thấy phụ nữ nói chung có động lực mạnh mẽ để nâng cao chất lượng cuộc sống bằng cách ưu tiên hạnh phúc cá nhân (Ảnh minh họa)

Sự vững vàng về tài chính thể hiện khả năng vượt qua những giai đoạn khó khăn và ứng phó với những sự cố bất ngờ và cú sốc tài chính ảnh hưởng đến thu nhập và tài sản của chúng ta. Đó có thể là ốm đau, bệnh tật bất ngờ, thiên tai hoặc bị mất việc, đây rõ ràng đều là những tình thế khó lường trước nhưng lại có thể xảy ra trong cuộc sống.

Tài chính của chúng ta càng vững vàng, tác động của "cú sốc" giảm bớt, chúng ta càng nhanh phục hồi và những kế hoạch dài hạn của chúng ta càng ít khả năng bị gián đoạn.

Thêm nữa, điều quan trọng là phải xác định vững vàng tài chính là một yếu tố nền tảng để đạt được sự vững vàng nói chung cho cuộc sống, nhưng đây không phải yếu tố duy nhất.

Nghiên cứu gần đây nhấn mạnh tầm quan trọng của tâm lý vững vàng và thể chất vững vàng bên cạnh tài chính vững vàng. Có nhiều yếu tố đóng góp tích cực vào mỗi dạng vững vàng, có yếu tố đóng góp ít, có yếu tố đóng góp nhiều. Chẳng hạn, chúng ta đều biết "suy nghĩ lạc quan", "giữ bình tĩnh" và "tự tin" là những động lực chính thúc đẩy tâm lý vững vàng, còn "ăn uống cân bằng", "giấc ngủ chất lượng" và "vận động thường xuyên" rất quan trọng trong xây dựng thể chất vững vàng.

Ngoài ra, có một kết nối chặt chẽ giữa ba mảng tài chính, thể chất và tinh thần. Các nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những người thể trạng tốt có khả năng đạt tài chính ổn định cao gấp 1,5 lần và khả năng đạt tinh thần khỏe mạnh ở mức trên trung bình cao gấp 9,3 lần. Trong khi đó, những người tài chính ổn định có khả năng đạt được tinh thần tốt cao gấp 4,3 lần.

Rõ ràng cải thiện một mảng có thể mang lại ảnh hưởng tích cực đến tất cả các mảng và cải thiện đồng đều tất cả các mảng sẽ tạo ra những tác động tích cực lên sức khỏe và đời sống nói chung.

Những người tài chính thực sự vững vàng có một số đặc điểm giống nhau. Họ thường có khoản tiết kiệm đủ dùng cho những chi tiêu ngoài kế hoạch và có thể chi trả cho các nhu cầu trong cuộc sống. Họ sẽ có kế hoạch tài chính riêng, có thể là một khoản ngân sách hoặc kế hoạch nghỉ hưu, và họ rất rành về các sản phẩm và dịch vụ tài chính.

Những người này cũng có xu hướng có giải pháp bảo vệ cho các khoản đầu tư và tài sản hoặc cho sức khỏe của chính họ. Quan sát này rất quan trọng bởi nghiên cứu của chúng tôi cho thấy cá nhân thiếu giải pháp bảo vệ về mặt tài chính như bảo hiểm hoặc tiết kiệm đủ dùng để trang trải cho bản thân trong vòng sáu tháng kém tự tin về khả năng đạt được một số mục tiêu tài chính trong cuộc sống. Thật vậy, không có "lưới bảo vệ an toàn", muôn vàn giả định "nếu thế này, nếu thế khác" trong đầu và những lo toan về tổn thất tiềm tàng có thể hạn chế khả năng tự tin đưa ra những quyết định quan trọng về tài chính cũng như trong cuộc sống.

Mặc dù phụ nữ nhiều khả năng có kế hoạch tiết kiệm hơn, đàn ông lại luôn đi trước về kế hoạch bảo vệ, bao gồm cả bảo hiểm. Trên thực tế, hơn một nửa phụ nữ tham gia khảo sát của chúng tôi trên toàn cầu cho biết hiện tại họ không thể đảm bảo gia đình họ có đủ giải pháp bảo vệ trước những tình thế ngặt nghèo và cứ 10 người thì có 1 người nghi ngờ chính mình có thể đạt được điều đó trong tương lai.

Tác giả bài viết: Pramoth Rajendran, Giám đốc toàn quốc Khối Dịch vụ Quản lý Tài sản và Tài chính Cá nhân HSBC

Từ những quan sát này, chúng ta có thể rút ra một số bí quyết rõ ràng, thực tế phụ nữ có thể làm ngay hôm nay để củng cố sự vững vàng về tài chính và từ đó nâng cao sự tự tin về khả năng đạt được các mục tiêu trong cuộc sống.

Thứ nhất, hãy mở rộng kiến thức và tầm hiểu biết. Nếu những thuật ngữ về tài chính, ngân hàng làm bạn chóng mặt, hãy dành thời gian để tìm hiểu về tài chính, chỉ có như vậy mới giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt và không bị loại khỏi cuộc chơi. Có nhiều nhiều nguồn để học miễn phí, từ những trang web chuyên biệt đến các podcast tài chính cá nhân cũng như rất nhiều đầu sách tại thư viện. Các định chế tài chính như ngân hàng thường có tài liệu giao dục để giúp hướng dẫn bạn đi đúng hướng.

Thứ hai, dứt khoát phải lập kế hoạch. Không nhất thiết phải hoành tráng, phức tạp nhưng kế hoạch của bạn cần thể hiện rõ tình hình hiện tại và những mục tiêu muốn đạt được trong tương lai. Kế hoạch đó sẽ giúp bạn vạch ra lộ trình tốt nhất hướng về phía trước và bám sát kế hoạch để hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Một chiến lược ngân sách cơ bản có thể giúp bạn quản lý tài chính hiệu quả. Thêm nữa, cần xác định mục tiêu tài chính ngắn và dài hạn, đồng thời hàng tháng cũng phải xem lại để đảm bảo tình hình tài chính phù hợp với những mục tiêu này, nếu cần thì điều chỉnh kế hoạch dựa trên thực tế thu nhập, chi tiêu và những thay đổi trong cuộc sống.

Gần đây, tôi có nghe báo chí nhắc nhiều về cụ bà Trịnh Thị Khơng, một người phụ nữ sống ở tỉnh Đồng Nai, hiện nay đã 119 tuổi và có khả năng được ghi nhận là "Người cao tuổi nhất thế giới". Rõ ràng phụ nữ sống thọ hơn đàn ông. Chẳng hạn, năm ngoái, ở Mỹ, bình quân phụ nữ sống thọ hơn đàn ông khoảng 6 năm. Ở Việt Nam, tuổi thọ trung bình giữa nữ và nam chênh nhau 5,4 năm tính đến năm 2023. Điều này đồng nghĩa với việc phụ nữ phải có kế hoạch cho cuộc sống sau khi nghỉ hưu sớm hơn và dài hơi hơn so với đàn ông.

Thứ ba, cần xác định rõ những chỗ thiếu hụt trong lưới bảo vệ của bạn. Đâu là những "điểm mù"? Chỗ nào cần bảo vệ? Nếu bạn đã có giải pháp bảo hiểm, bất kể đó là bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm tài sản, bạn cần chủ động đánh giá mức độ bảo vệ của những hợp đồng này đối với tình hình hiện tại và các mục tiêu dài hơi. Tìm kiếm chuyên gia tư vấn cũng là một bước khởi đầu không tệ.

Thứ tư, hãy nghiêm túc thực hiện tiết kiệm và đầu tư. Củng cố khoản tiết kiệm cho những tình thế khó lường bằng cách lập một nguồn quỹ khẩn cấp để bổ sung cho những khoản dự phòng khác đang có. Và chẳng bao giờ là quá muộn để tìm hiểu các lựa chọn đầu tư. Đầu tư có thể sinh lời và giúp bạn tích lũy tài sản qua thời gian, mang lại nguồn thu nhập bị động. Hãy trao đổi với chuyên gia về các bước tốt nhất nên làm.

Xây dựng tài chính vững vàng không phải việc ngày một, ngày hai là xong. Tuy nhiên, lợi ích mang lại có thể không chỉ gói gọn trong kinh tế. Phụ nữ vốn có động lực mạnh mẽ để hỗ trợ gia đình về mặt tài chính, với họ, đầu tư để có được tài chính vững vàng là một khoản đầu tư cho chất lượng cuộc sống và để đạt được sự viên mãn nói chung. Và chúng ta đâu cần các chuyên gia hay nghiên cứu khoa học để biết đó là mục đích ai cũng muốn phấn đấu đạt được.