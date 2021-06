Bí quyết duy trì "hào môn bạc tỷ" của gia tộc đã 7 đời giàu bậc nhất thế giới: Từ chối kết giao với 2 loại người, giàu có chỉ là kết quả phụ của sự siêng năng

Người xưa có câu: “Không ai giàu ba họ”. Điều này có nghĩa là sau khi thế hệ đầu tiên của một gia đình trở nên giàu có và thành công, tài sản ở đời sau sẽ bị suy giảm vì con cháu của họ không dám nghĩ dám làm. Người Mỹ cũng có một câu nói tương tự: “Shirtsleeves to shirtsleeves in three generations.” Do phí thuế, tiền chi tiêu, sự phân chia tài sản và các lí do khác… mà việc tích lũy tài sản không thể kéo dài cho những đời sau.



Tuy nhiên, gia đình Rockefeller mà chúng ta đang nói đến, đã phá bỏ “lời nguyền” đáng sợ này một cách “dễ dàng”.

Những người anh em nhà Rockefeller vào năm 1967. Từ trái sang phải là David, Winthrop, John D. III, Nelson và Laurance.

Báo đăng rằng: Gia tộc Rockefeller hiện bước sang đời thứ 7 và có tới 174 người thừa kế, nhưng họ vẫn giữ được số tài sản khổng lồ với tổng giá trị tài sản xấp xỉ 11 tỷ đô la (số liệu năm 2016). Đã hơn 100 năm kể từ khi John D. Rockefeller thành lập Công ty Standard Oil vào cuối thế kỷ 19 và trở thành tỷ phú đầu tiên của Hoa Kỳ…

Nhìn lại lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ, bạn sẽ thấy dấu chân của gia tộc Rockefeller ở khắp mọi nơi. Từ Ngân hàng Chase JPMorgan đến Trung tâm Rockefeller, từ Quỹ Rockefeller đến Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, Đại học Rockefeller… Rất nhiều “niềm vinh quang” của nước Mỹ đều do gia tộc Rockefeller tạo nên.

Và những thành viên của gia tộc này đều rất giỏi giang. John D.Rockefeller từng là người giàu nhất nước Mỹ, và được thế giới công nhận là “Vua dầu mỏ”.

Cháu trai cả Nelson Rockefeller đã lập thành tích đáng kinh ngạc khi 4 nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức thống đốc bang New York. Năm 1974, ông được Tổng thống Ford bổ nhiệm làm Phó Tổng thống Hoa Kỳ.

David Rockefeller là ông chủ của một ngân hàng lớn nổi tiếng, những đóng góp của ông cho ngành ngân hàng đã đặt nền móng cho ngành thương nghiệp hiện đại và có ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống tài chính thế giới.

Lawrence Rockefeller, cháu trai thứ ba của John D. Rockefeller, là một tỷ phú, đồng thời cũng là một nhà lí luận về vấn đề quản lý và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Ông cũng là người tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tại Mỹ.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là gia tộc này vẫn giữ được sự đoàn kết nhất trí cao, không có những vụ bê bối, bất bình hay kiện tụng công khai nào. Ai cũng không thể hiểu nổi, gia tộc này đã được truyền qua 7 đời, trải qua 3 thế kỷ, rốt cuộc “hào môn bạc tỷ” này được xây dựng và duy trì bằng cách nào?

Trong một cuộc phỏng vấn, David Rockefeller cho biết lý do quan trọng khiến gia tộc có thể được lưu truyền cho đến ngày nay và tồn tại lâu dài như thế, là vì họ đã 5 phươnhiết lập được một hệ thống giá trị hoàn chỉnh, giúp gia đình đoàn kết và duy trì sự giàu có của gia tộc.

Phương châm gia đình 1: Giữ gìn cơ nghiệp cho gia đình

Ông John Davison Rockefeller (ngồi giữa) là tỷ phú đầu tiên của nước Mỹ và đặt nền móng đầu tiên cho sự phát triển hưng thịnh của gia tộc Rockefeller .

Rockefeller rất coi trọng khái niệm “gia đình”. Nhất là ngày nay, gia tộc ngày càng lớn mạnh, số lượng thành viên đã lên đến hàng tăm, họ chia thành các gia đình nhỏ sống ở khắp mọi nơi. Vì vậy, gia đình Rockefeller luôn tổ chức các hoạt động gia đình khác nhau để tăng sự tương tác và giao tiếp giữa các thành viên, nâng cao sự gắn kết gia đình, truyền lại những giá trị cốt lõi của gia đình.



Hoạt động gia đình phổ biến nhất là họp mặt gia đình. David Rockefeller cho biết: "Chúng tôi gặp nhau hai lần một năm, thường là sum họp ở cùng một phòng, và thưởng thức bữa trưa Giáng sinh với hơn 100 người."

Ngoài ra, họ còn lập một diễn đàn gia đình, các thành viên bắt đầu tham gia từ khi 21 tuổi. Tại buổi họp mặt, các thành viên trong gia đình được tự do trao đổi những vấn đề liên quan đến hướng phát triển kinh doanh, các ý tưởng mới trong dự án, và bất kỳ tin tức liên quan đến việc làm ăn hoặc các cột mốc quan trọng. Điều quan trọng nhất trong quá trình này thường không phải là thu được thông tin có giá trị, mà là làm cho mọi người cảm thấy rằng họ cũng là một phần của gia đình.

Phương châm gia đình 2: Từ chối kết giao với hai loại người sau

Ông Rockefeller từng viết một bức thư cho con trai mình. Trong thư, Rockefeller đã nói rõ với con trai của mình và cảnh báo nó không được kết giao với hai loại người - “Loại thứ nhất là những người hoàn toàn buông xuôi và bằng lòng với hiện tại; loại thứ hai là những người không chịu đối đầu đến cùng với thử thách.”

Ông Rockefeller gọi hai kiểu người này là “khối u tư duy” rất dễ lây lan, và một khi tiếp xúc với hai kiểu người này, bản thân sẽ trở nên tiêu cực và bi quan.

Điều tồi tệ là 2 loại người này xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống. Họ không những bi quan, thích sống an phận, thậm chí còn làm nhụt chí tiến thủ của người khác.

Đối với loại người không có chí cầu tiến, hả hê khi thấy người khác đau khổ, Rockefeller khuyên con trai mình nên tránh xa càng sớm càng tốt.



“Người nói con không thể làm được, là người cả đời không thể thành công.” Những người thật sự mạnh mẽ, những người thật sự xứng đáng để chúng ta kết bạn, là những người khuyên chúng ta hãy bước ra khỏi vùng an toàn, tự khiêu chiến với bản thân và đưa ra những ý kiến tích cực.

Vì vậy, Rockefeller dặn dò con trai phải thường xuyên tiếp xúc với những người thành công có chí cầu tiến, có như vậy bản thân mới có tham vọng và dám hành động để thành công.

Phương châm gia đình 3: Sự giàu có chỉ là kết quả phụ của sự siêng năng

Gia đình Rockefeller cho rằng những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có thường dễ bị cám dỗ về vật chất hơn những đứa trẻ trong gia đình bình thường. Trong xã hội ngày nay, con nhà giàu luôn trong tình trạng không tiến thì lùi.

“Nhiều người trong số họ không dám nghĩ dám làm, họ thường không dám đối đầu với khó khăn và không điều khiển được đồng tiền. Những người như họ tuy được sinh ra trong gia đình giàu có, thế nhưng lại chết trong cảnh nghèo khó.” Thế nên, những đứa con trong gia tộc Rockefeller từ nhỏ đã được dạy dỗ: Phải dùng sức lao động của chính bản thân để tạo ra giá trị.

Gia đình Rockefeller thực hiện “kinh tế thị trường” ảo, đứa con nào cũng cần phải “làm việc” cho gia đình để kiếm được số tiền tiêu vặt tương ứng, muốn được bao nhiêu tiền thì tự mình đi kiếm lấy. Xới đất, cắt cỏ, dọn dẹp, tất cả công việc nhà đều có “thù lao” rõ ràng và chỉ khi họ làm tốt, họ mới có thể nhận được thù lao tương ứng.

Trong trang viên Rockefeller cổ có tới 107 phòng và nhân viên phục vụ ở khắp mọi nơi. David Rockefeller từng nhổ cỏ bằng tay không và mỗi đám cỏ có giá một xu. Nghe nói lúc đó ông mới 7 tuổi, ông đã mất 8 giờ đồng hồ để quét sạch 3.400 mẫu Anh (tương đương 13,8 km vuông) lá rụng.

Gia đình Rockefeller tin rằng: “Tất cả sự cao quý và danh dự phải có được do chính mình tạo ra thì sự cao quý và danh dự đó mới có thể tồn tại lâu dài”.

Phương châm gia đình 4: Tiết kiệm là nền tảng của việc tạo ra của cải

Dù Rockefeller “giàu có nhất thế giới” nhưng sự cần cù và tiết kiệm là phương châm giáo dục bất biến của gia đình.

Ông Rockefeller lớn lên dưới sự ảnh hưởng của mẹ mình, bà Aliza. Ông đã hình thành một thói quen tốt là không tiêu tiền một cách ngẫu nhiên, và không bao giờ để con cái của mình tiêu tiền bừa bãi. Cả đời ông sống thanh đạm và kỹ tính với đồng tiền. Ông muốn từng xu được tiêu đi đều có ý nghĩa, và ông cũng yêu cầu con cái phải như vậy.

Khi John Rockefeller III còn là một đứa trẻ, ông và cha mình đã "ký hợp đồng ba chương" và xây dựng một "quy tắc sử dụng tiền tiêu vặt" rõ ràng. Ông đưa con tiền tiêu vặt 1 USD và 50 xu trong một tuần, và tối đa không quá 2 USD một tuần. Bên cạnh đó ông kiểm tra tiền của con hàng tuần để ghi lại chi tiêu cụ thể. Nếu sử dụng không đúng cách, tháng sau số tiền tiêu vặt sẽ bị giảm đi.

Tương tự, khi David Rockefeller 16 tuổi, anh đã hình thành thói quen ghi chép các khoản chi tiêu. Mỗi đồng tiền chi tiêu đều được ghi vào một cuốn sổ nhỏ. Thói quen này vẫn được duy trì ngay cả khi ông đã xử lý những món tiền “trên dưới vài triệu đô” mỗi ngày.

Ông Rockefeller luôn ghi nhớ bí quyết tiết kiệm mà mẹ ông đã dặn: “Những thứ cần tiêu thì nên tiêu, và những thứ không cần tiêu thì hãy đặt nó ở nơi có thể sinh lời.” Đây đã trở thành nguyên tắc kinh doanh nhất quán của ông ấy. Hãy khiến cho từng xu đều đáng giá! Lãng phí tiền bạc và sống xa hoa là những điều ngu ngốc mà ta không được làm.

Phương châm gia đình 5: Định hình giá trị gia đình một cách thống nhất

“Chất keo” mạnh nhất để duy trì sự đoàn kết của gia đình Rockefeller chính là họ có những giá trị gia đình thống nhất, điều này được thể hiện qua những hoạt động từ thiện.

Ông Rockefeller khuyến khích việc tạo ra của cải, nhưng đồng thời ông cũng tin rằng: Người giàu có chỉ là người phó thác của của cải mà thôi. Triết lý giáo dục và kinh doanh của gia tộc Rockefeller chính là: “Sự giàu có của gia tộc Rockefeller là do Chúa ban tặng, và gia đình ta chỉ là người quản gia giữ lấy sự giàu có này.”

Ngày nay, gia đình Rockefeller sở hữu nhiều quỹ gia đình, bao gồm Rockefeller Foundation, Rockefeller Brothers Foundation và David Rockefeller Foundation, với tổng giá trị hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Gia tộc Rockefeller khuyến khích các thành viên trong gia đình tham gia vào các hội quỹ. Nhờ có bản sắc gia đình, các thành viên trong gia đình luôn duy trì một giá trị cốt lõi và thống nhất: “Mọi quyền lực đều là trách nhiệm; mọi thời cơ đều là nghĩa vụ.”

Triết lý làm từ thiện của họ cũng đã ảnh hưởng đến cả tầng lớp người giàu có ở Mỹ. Dự án từ thiện "Giving Pledge" do hai người giàu nhất nước Mỹ là Bill Gates và Warren Buffett khởi xướng cũng chịu ảnh hưởng từ gia tộc Rockefeller. “Giving Pledge” khuyến khích những người giàu trên thế giới quyên góp ít nhất một nửa giá trị tài sản của họ trước hoặc sau khi họ qua đời.

David Rockerfeller - người cháu đời thứ 6 của gia tộc giàu nhất nước Mỹ mọi thời đại

“Nếu những giá trị quan này không tồn tại, thì việc quyên góp sẽ không có sức ảnh hưởng.” David Rockefeller nói: “Ai có phúc thì phải làm việc thiện cho đời. Thứ mà vận mệnh cho chúng ta không phải là ly rượu thất vọng, mà là cái bát đầy ắp những cơ hội.”

Mỗi người thành công vĩ đại đều xây dựng bản thân trên những thành công nho nhỏ. Những người thành công luôn trau dồi tài năng cho mình từ khi còn nhỏ. Mỗi đứa trẻ đều là khởi đầu của một ước mơ. Một người có thành tựu to lớn không chỉ đem vinh quang cho bản thân mình, mà còn hết mình lan tỏa giấc mơ của mình ra biển lớn.

Đây là triết lý sống của những người thành công, cũng chính là suy nghĩ của các bậc phụ huynh.

Theo Aboluowang