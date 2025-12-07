Bị sa thải vì ngày nào cũng đi làm sớm hơn 30 phút

Nhân viên đi làm muộn có thể được xem là căn cứ để chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng hóa ra, việc đi làm sớm cũng bị các nhà tuyển dụng coi là vấn đề nghiêm trọng. Một phụ nữ Tây Ban Nha bị cho nghỉ việc sau nhiều lần phớt lờ các cảnh báo của quản lý về việc cô thường xuyên đi làm quá sớm.

Một người phụ nữ làm việc cho công ty giao hàng có trụ sở tại thành phố Alicante, Tây Ban Nha có thói quen đến nơi làm việc trong khoảng từ 6h45 đến 7h. Mặc dù, hợp đồng quy định cô bắt đầu làm việc lúc 7h30 hàng ngày.

Người quản lý không hài lòng vì cô thường bắt đầu ca làm việc sớm hơn các đồng nghiệp. Năm 2023, nữ nhân viên này lần đầu bị sếp khiển trách. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục đến sớm, phớt lờ những lời cảnh báo công khai.

Đầu năm 2025, công ty giao hàng quyết định sa thải cô vì có hành vi sai trái nghiêm trọng. Nguyên nhân được cho biết là do cô đi quá sớm. Nữ nhân viên này không có nhiệm vụ nào để thực hiện khi đến sớm, do đó không đóng góp gì cho công ty mà còn gây thất thoát về điện, nước.

Nữ nhân viên bị sa thải vì đi làm sớm hơn quy định 30 phút, gây thất thoát cho công ty. (Ảnh minh họa: iStock)

Tuy nhiên, nữ nhân viên không đồng tình mà quyết định khởi kiện lên tòa án địa phương.

Thế nhưng, Tòa án tại thành phố Alicante lại đứng về phía người sử dụng lao động. Thẩm phán lập luận rằng việc cô liên tục phớt lờ các cảnh báo từ ban quản lý gây ra tác động tiêu cực đến mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Phán quyết của tòa án nêu rõ: " Hành vi của người lao động gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của đôi bên. Bất chấp những cảnh báo của công ty, người lao động vẫn đi sớm.

Cuối cùng, các hành vi của người lao động đủ nghiêm trọng để được đánh giá là sai trái, gây tổn hại đến sự trung thành, vi phạm lòng tin và không tuân lệnh cấp trên. Công ty muốn chấm dứt sử dụng lao động là hoàn toàn hợp lý".

Trước đó, một vụ việc chấm dứt hợp đồng lao động hy hữu do tan làm sớm cũng xảy ra tại Trung Quốc. Cô Vương làm việc cho một công ty ở Tăng Thành, Quảng Châu trong vòng 3 năm.

Cô Vương bị công ty sa thải chỉ vì trong năm 2024, cô có 6 lần tan làm sớm 1 phút so với quy định. Tòa phán rằng mặc dù bằng chứng do công ty cung cấp cho thấy cô Vương rời khỏi văn phòng sớm hơn một phút so với quy định, nhưng việc coi đó là cắt xén giờ làm rõ ràng là không hợp lý.

Ngoài ra, trước khi sa thải, công ty chưa bao giờ cảnh báo cô Vương, cũng không đề xuất bất kỳ hình phạt nào mà trực tiếp đuổi việc cô vài tháng sau khi sự việc xảy ra. Điều này, theo tòa, rõ ràng là không phù hợp.