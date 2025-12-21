Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư - Chủ tịch đặc khu Cồn Cỏ vừa có đề xuất gây chú ý

21-12-2025 - 16:25 PM | Bất động sản

Bí thư - Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) đề xuất mở tuyến vận tải biển Nhật Lệ - Cồn Cỏ nhằm tạo cú hích cho du lịch biển đảo.

Bí thư - Chủ tịch đặc khu Cồn Cỏ vừa có đề xuất gây chú ý- Ảnh 1.

Đảo Cồn Cỏ nhìn từ trên cao

Tại Diễn đàn "Khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên biển và hải đảo Việt Nam" vừa tổ chức tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo đặc khu Cồn Cỏ đề xuất mở tuyến vận tải biển Nhật Lệ - Cồn Cỏ nhằm tạo cú hích cho du lịch biển đảo.

Ông Trần Xuân Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ - cho biết đề xuất này nằm trong định hướng phát triển Cồn Cỏ gắn với hành lang kinh tế ven biển mới của tỉnh Quảng Trị, theo chủ trương của Trung ương.

Theo đó, Cồn Cỏ được xác định là điểm "tiền tiêu" trong trục phát triển Đông Hà - Cửa Việt - Cửa Tùng - Nhật Lệ - Đồng Hới, hướng tới hình thành không gian du lịch biển có liên kết vận tải, logistics và dịch vụ. Tuyến vận tải mới cũng góp phần hoàn thiện hành trình du lịch "Biển đảo Bắc Trung Bộ" gồm Phong Nha - Vịnh Mốc - Cửa Tùng - Cồn Cỏ - Nhật Lệ.

Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đang đầu tư xây dựng cảng hành khách Nhật Lệ tại phường Đồng Hới. UBND đặc khu Cồn Cỏ đã đề nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng cho phép mở tuyến vận tải biển từ cảng này đi Cồn Cỏ, nhằm kết nối tour, tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh.

Theo ông Trần Xuân Anh, hiện khách du lịch ra Cồn Cỏ chủ yếu đi tuyến Cửa Việt - Cồn Cỏ. Du khách từ Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng hoặc khu vực phía bắc tỉnh Quảng Trị phải di chuyển đường bộ khá xa để xuống Cửa Việt rồi mới ra đảo.

"Nếu có tuyến Nhật Lệ - Cồn Cỏ, du khách sẽ thuận lợi hơn rất nhiều khi vừa khám phá hang động, vừa nghỉ dưỡng biển đảo trong cùng một tour" - ông Trần Xuân Anh nói.

Dự kiến, thời gian di chuyển trên tuyến Nhật Lệ - Cồn Cỏ khoảng hơn 2 giờ. Nếu được chấp thuận sớm, đặc khu Cồn Cỏ sẽ tổ chức khai thác ngay trong mùa du lịch hè 2026.

Theo Hoàng Phúc - Đức Nghĩa

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 1/1/2026, chính thức giảm 70% tiền chuyển đất nông nghiệp lên đất thổ, người dân cần chú ý

Từ 1/1/2026, chính thức giảm 70% tiền chuyển đất nông nghiệp lên đất thổ, người dân cần chú ý Nổi bật

"Sức khỏe" bất động sản công nghiệp ở hai miền Nam - Bắc ra sao?

"Sức khỏe" bất động sản công nghiệp ở hai miền Nam - Bắc ra sao? Nổi bật

Đất vi phạm trước 1/7/2014 có thể được xem xét cấp sổ đỏ

Đất vi phạm trước 1/7/2014 có thể được xem xét cấp sổ đỏ

16:24 , 21/12/2025
Lãi suất vay mua nhà ngân hàng nào ưu đãi nhất tháng 12/2025?

Lãi suất vay mua nhà ngân hàng nào ưu đãi nhất tháng 12/2025?

16:24 , 21/12/2025
Bộ trưởng Xây dựng nói thẳng việc giao thông quá tải, đô thị ngập lụt

Bộ trưởng Xây dựng nói thẳng việc giao thông quá tải, đô thị ngập lụt

16:23 , 21/12/2025
Sau khi động thổ tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ gần 4 tỷ USD, Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển dụng nhiều vị trí quan trọng

Sau khi động thổ tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ gần 4 tỷ USD, Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển dụng nhiều vị trí quan trọng

16:21 , 21/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên