Bí thư - Chủ tịch đặc khu Cồn Cỏ vừa có đề xuất gây chú ý

Đảo Cồn Cỏ nhìn từ trên cao

Tại Diễn đàn "Khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên biển và hải đảo Việt Nam" vừa tổ chức tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo đặc khu Cồn Cỏ đề xuất mở tuyến vận tải biển Nhật Lệ - Cồn Cỏ nhằm tạo cú hích cho du lịch biển đảo.

Ông Trần Xuân Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ - cho biết đề xuất này nằm trong định hướng phát triển Cồn Cỏ gắn với hành lang kinh tế ven biển mới của tỉnh Quảng Trị, theo chủ trương của Trung ương.

Theo đó, Cồn Cỏ được xác định là điểm "tiền tiêu" trong trục phát triển Đông Hà - Cửa Việt - Cửa Tùng - Nhật Lệ - Đồng Hới, hướng tới hình thành không gian du lịch biển có liên kết vận tải, logistics và dịch vụ. Tuyến vận tải mới cũng góp phần hoàn thiện hành trình du lịch "Biển đảo Bắc Trung Bộ" gồm Phong Nha - Vịnh Mốc - Cửa Tùng - Cồn Cỏ - Nhật Lệ.

Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đang đầu tư xây dựng cảng hành khách Nhật Lệ tại phường Đồng Hới. UBND đặc khu Cồn Cỏ đã đề nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng cho phép mở tuyến vận tải biển từ cảng này đi Cồn Cỏ, nhằm kết nối tour, tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh.

Theo ông Trần Xuân Anh, hiện khách du lịch ra Cồn Cỏ chủ yếu đi tuyến Cửa Việt - Cồn Cỏ. Du khách từ Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng hoặc khu vực phía bắc tỉnh Quảng Trị phải di chuyển đường bộ khá xa để xuống Cửa Việt rồi mới ra đảo.

"Nếu có tuyến Nhật Lệ - Cồn Cỏ, du khách sẽ thuận lợi hơn rất nhiều khi vừa khám phá hang động, vừa nghỉ dưỡng biển đảo trong cùng một tour" - ông Trần Xuân Anh nói.

Dự kiến, thời gian di chuyển trên tuyến Nhật Lệ - Cồn Cỏ khoảng hơn 2 giờ. Nếu được chấp thuận sớm, đặc khu Cồn Cỏ sẽ tổ chức khai thác ngay trong mùa du lịch hè 2026.