Bí xanh, bí đỏ rớt giá sâu, nông dân lỗ nặng

Gia đình ông Trịnh Văn Doan (huyện Kong Chro) trồng 1,3 ha bí đỏ, năng suất chỉ đạt 10 tấn/ha. Đợt thu hoạch đầu tiên ông bán được trên 12.000 đồng/kg, đến đợt này chỉ bán được 3.000 đồng/kg. Thậm chí, thương lái cũng chỉ chọn mua những quả đẹp, loại quả xấu ra. Số quả xấu không ai mua, cho không ai lấy nên ông Doan bỏ luôn ngoài đồng. Với ruộng bí này, ông Doan chắc chắn lỗ nặng.



Bên cạnh đó, ông Doan cũng trồng 1,2 ha bí xanh, năng suất bình quân 20 tấn/ha. Với giá bán như hiện tại, trừ chi phí đầu tư, công sức thì ông Doan chỉ hòa vốn hoặc có lãi rất ít.

Theo các hộ dân, nguyên nhân giá bí xanh, bí đỏ hạ thấp là do những năm trước giá bán cao, thấp nhất cũng 6.000 đồng/kg khiến người dân đổ xô vào trồng. Do đó, diện tích tăng nhanh, cung vượt quá cầu nên dẫn đến giá thành xuống thấp. Bên cạnh đó, thời tiết không thuận lợi, sâu bệnh nhiều nên diện tích bí không đạt năng suất như kỳ vọng.

Giá bí xuống thấp khiến người trồng lo lắng. Ảnh: HOÀNG THANH

Tại TP HCM, thời gian gần đây bí đỏ có dấu hiệu dội chợ khi được đổ đống bán ở nhiều nơi với giá rất rẻ. Các xe hàng rong không bán theo kg mà bán theo trái với giá chỉ 10.000 đồng (2-4 kg) - là mức giá rất thấp so với mặt bằng các loại rau củ quả hiện nay. Do bí đỏ để lâu hư nên nhiều người thấy rẻ ghé mua vài trái để ủng hộ. Theo người bán, bí đỏ được trồng tại Đắk Lắk, do được mùa nên giá rẻ.

Bà Trần Thị Hoa (ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) cho hay gần đây thực đơn gia đình thường có món bí đỏ vì giá quá rẻ. "Bình thường tôi chỉ mua bí đỏ đủ nấu 1 lần, nay mua nguyên trái chỉ 10.000 đồng nhưng ăn mãi mới hết. Không hiểu sao đợt này bí đỏ lại rẻ như vậy?" - bà Hoa thắc mắc.

Theo giám đốc một HTX nông sản tại Gia Lai, bí đỏ là loại dễ trồng, thích hợp với đất Tây Nguyên, chi phí đầu tư ban đầu thấp nên rất nhiều nông dân trồng. "Giống bí này năng suất rất cao, nông dân không có hợp đồng đầu ra mà chỉ bán tự do nên gặp áp lực rất lớn khi rộ mùa thu hoạch. Loại bí này cũng được chế biến thành bột bí, bí sấy nhưng năng lực thu mua có hạn" - giám đốc HTX này lý giải nguyên nhân bí đỏ dội chợ.

Ông Lưu Lập Đức, Giám đốc Công ty TNHH Agri Đức Tiến - chuyên cung ứng rau củ quả vào các siêu thị, cho biết hiện tại bí đỏ được trồng rất nhiều tại các tỉnh Tây Nguyên và thu hoạch đồng loạt nên giá giảm là điều dễ hiểu. "Sức mua hiện rất yếu nên dù muốn mua thêm hàng cho nông dân cũng không được. Bí đỏ có thể trữ được hơn 1 tháng với nhiệt độ 20-25 độ C nên cũng có đơn vị mua trữ lại để bán dần. Căn cơ vẫn là việc sản xuất phải gắn với tiêu thụ, cân đối sản lượng theo từng thời điểm. Nếu không, tình trạng được mùa mất giá vẫn còn tái diễn" - ông Đức nói.