BIDV dẫn đầu về lượng nhân viên, lương bình quân của MB cao nhất

Người Đồng Hành thống kê số liệu từ BCTC quý II của 27 ngân hàng niêm yết, tính đến hết ngày 30/6 tổng lượng nhân viên ngân hàng làm việc trong hệ thống là 265.296 người, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2021. Xét về hiệu suất làm việc, trung bình mỗi nhân viên ngân hàng tạo ra 67,3 triệu đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 22,2% so với cùng kỳ. Trung bình toàn ngành, thu nhập nhân viên ngân hàng ở mức 27,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngành ngân hàng có thêm 14.000 nhân sự mới sau một năm

Theo số liệu tổng hợp, toàn hệ thống ghi nhận 265.296 nhân sự, tăng gần 14.000 người so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó 11/27 ngân hàng có quy mô nhân sự hơn 10.000 người, 19 ngân hàng có sự tăng trưởng về nhân sự, 3 ngân hàng có sự cắt giảm và 5 ngân hàng không ít biến động về nhân sự (tăng/giảm 10 nhân viên so với cùng kỳ).

Đứng đầu danh sách quy mô nhân sự tính đến hết quý II hiện là BIDV với 27.881 người, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Ở vị trí thứ hai là VPBank với 27.039 nhân sự, tăng 8,3%. Ba nhà băng còn lại trong top 5 nhân sự là VietinBank, Vietcombank và Sacombank lần lượt ghi nhận 24.919 người (-0,6%), 22.370 người (+6,1%) và 18.380 (+0,8%) người.

Nguồn: BCTC 27 ngân hàng niêm yết. Đơn vị tính: người. Đồ thị: Quang Anh.

Cũng theo số liệu tổng hợp, các nhà băng có sự mở rộng quy mô với mức tăng trưởng trên 10% là SeABank (tăng 28% lên 5.320 người), TPBank (+21%, 8.850 người), VietCapital Bank (+16,6%, 2.345 người), LienVietPostBank (+13,8%, 11.975 người), MSB (+ 12,7%, 5.549 người), Nam A Bank (+12,4%, 4.271 người), và BacABank (+11,7%, 2.807 người).

Ở hướng ngược lại OCB, VietBank và VietinBank là ba nhà băng cắt giảm nhân sự trên 100 người. Nhân sự OCB giảm 6,3% xuống còn 5.500 người, VietBank giảm 4%, xuống còn 2.510 người và VietinBank giảm 0,6% xuống còn 24.919 người.

Hiệu suất làm việc nhân viên ngân hàng nào hiệu quả nhất?

Theo dữ liệu tổng hợp 27 nhà băng có cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán Việt Nam của FiinGroup, tổng lợi nhuận trước thuế hai quý đầu năm toàn ngành đạt 132.070 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 6/27 ngân hàng ghi nhận lãi trước thuế nửa đầu năm trên 10.000 tỷ đồng. Đứng đầu là Vietcombank với hơn 17.373 tỷ đồng, theo sau là VPBank báo lãi 15.323 tỷ đồng, Techcombank ghi nhận lãi 14.106 tỷ đồng, MB và VietinBank lần lượt báo lãi 11.896 tỷ đồng và 11.608 tỷ đồng.

Mặc dù bảng xếp hạng lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm là vậy nhưng thực tế mức lợi nhuận bình quân mà mỗi nhân viên ngân hàng tạo ra có biên độ khác nhau, do đó bảng xếp hạng hiệu suất làm việc của nhân viên mỗi ngân hàng có sự khác biệt với bảng xếp hạng lợi nhuận. Theo dữ liệu mà Người đồng hành tổng hợp, tính đến ngày 30/6 trung bình mỗi nhân viên ngân hàng tạo ra 67,3 triệu đồng lợi nhuận, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: BCTC 27 ngân hàng niêm yết. Đơn vị tính: triệu đồng/người/tháng. Đồ thị: Quang Anh.

Theo đó, nhân viên Techcombank có hiệu suất đứng đầu hệ thống khi tạo ra 195,6 triệu đồng lãi trước thuế/người/tháng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ là 160 triệu đồng/người/tháng).

Ở vị trí thứ hai là nhân viên Vietcombank, mỗi nhân viên nhà băng này tạo ra 129,4 triệu đồng/tháng, hiệu suất tăng 21%. Bám sát theo sau là ACB với 124,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 36%. Hai cái tên còn lại trong top 5 là MB và SHB, trong đó mỗi nhân viên MB tạo ra 123 triệu đồng/tháng, tăng 43% và nhân viên SHB tạo ra 111,8 triệu đồng/tháng, tăng 75%.

Mặc dù không nằm trong top những nhà băng có nhân viên tạo ra lợi nhuận cao nhất, Eximbank lại là nhà băng ghi nhận hiệu suất làm việc của nhân viên tăng trưởng cao nhất đến 238%, lên mức 60,4 triệu đồng/người/tháng (cùng kỳ ở mức 17,8 triệu đồng/người/tháng).

Trái chiều với top ngân hàng tối ưu nhân viên, nhiều nhà băng ghi nhận lợi nhuận trên mỗi nhân viên giảm so với cùng kỳ năm trước như NCB, Kienlongbank, OCB, VietCapital Bank và MSB. Trong đó, NCB là ngân hàng ghi nhận hiệu suất tạo ra lợi nhuận trên mỗi nhân viên giảm mạnh nhất trong hệ thống ghi nhận với 85% so với cùng kỳ, tương đương 1,5 triệu đồng/nhân viên/tháng (trong khi cùng kỳ là 10,2 triệu đồng/nhân viên/tháng). Lý do nhà băng này báo lỗ 6,4 tỷ đồng trong quý II, lũy kế nửa đầu năm lãi 19 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ.

Kienlongbank ghi nhận tỷ suất lợi nhuận trên nhân viên giảm gần 60% so với cùng kỳ ở mức 16,8 triệu đồng/người/tháng. OCB ghi nhận giảm 30%, xuống còn 52,7 triệu đồng/người/tháng. VietCapital Bank giảm 10%, xuống còn 25,1 triệu đồng/người/tháng và MSB giảm 5%, xuống còn 99,3 triệu đồng/người/tháng.

Nhân viên ngân hàng có thu nhập top đầu thuộc về MB, Techcombank và ACB

Số liệu thống kê 27 ngân hàng cho thấy những đơn vị dẫn đầu lợi nhuận trước thuế không đồng nghĩa với việc sẽ trả lương nhân viên cao nhất. Tính trung bình toàn ngành, thu nhập nhân viên ngân hàng đạt 27,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: BCTC 27 ngân hàng niêm yết. Đồ thị: Quang Anh.

Đứng đầu là MB với mức thu nhập mỗi nhân viên đạt 46,92 triệu đồng/tháng, tăng 27,4%. Theo sát ngay sau là Techcombank với mức thu nhập gần 47 triệu đồng/nhân viên/tháng, tăng 6,5%. Vị trí thứ 3 là ACB với mức thu nhập bình quân mỗi nhân viên một tháng đạt 38,8 triệu đồng, tăng 22,8%.

Ngoài ra, nhiều nhà băng ghi nhận mức thu nhập bình quân của nhân viên trên 30 triệu đồng/người/tháng là VietinBank (33,8 triệu đồng, tăng 5,5%), BIDV (33,5 triệu đồng, tăng 13,8%), Vietcombank (33,3 triệu đồng, giảm 3,4%), TPBank (32,9 triệu đồng, 15,7%), Sacombank (32,1 triệu đồng, tăng 9,1%), OCB (30,7 triệu đồng, tăng 35%), Eximbank (30,6 triệu đồng, tăng 7,3%) và MSB (30,5 triệu đồng, giảm 15%).

Ở hướng ngược lại, đứng đầu trong top 5 nhà băng có mức thu nhập bình quân mỗi nhân viên thấp nhất là SaigonBank với 15,4 triệu đồng, giảm 12%. Nhân viên ABBank có mức thu nhập 17,6 triệu đồng/người/tháng, tăng tăng 16,1%, PGBank ở mức 18,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,3%, VietABank ghi nhận 18,7 triệu đồng, tăng 7,8% và LienVietPostBank ở mức 19,5 triệu đồng, tăng 13%.

Những con số trên Người đồng hành thống kê dựa trên chi phí cho nhân viên của 27 ngân hàng niêm yết trên tổng số nhân viên theo BCTC hợp nhất quý II. Do đó, trên thực tế mức lương bình quân trên mỗi nhân viên sẽ có sự khác nhau tùy thuộc mỗi một vị trí làm việc tại ngân hàng cũng như thâm niên, kinh nghiệm làm việc, đặc thù giữa các bộ phận trong ngân hàng cùng nhiều tiêu chí khác nhau...