BIDV phối hợp tổ chức vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước

Lễ ký kết do Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chủ trì tổ chức với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan đến quá trình chuẩn bị vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước. Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm đại diện ngân hàng ký kết Biên bản với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm và Tổng Giám đốc VSDC Tạ Thanh Bình đại diện 2 đơn vị ký kết Biên bản phối hợp

Việc ký kết các Biên bản phối hợp là một dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai Nghị định 29/2026/NĐ-CP của Chính phủ về vận hành Sàn giao dịch các-bon trong nước. Đây là bước đi cụ thể nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức vận hành hạ tầng thị trường, tạo nền tảng để thị trường các-bon trong nước được vận hành an toàn, minh bạch, hiệu quả theo đúng lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt.

Thị trường các-bon được phát triển tại Việt Nam sẽ là công cụ quan trọng nhằm hỗ trợ thực hiện các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 (NetZero). Thông qua hoạt động mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon, thị trường các-bon giúp các tổ chức, doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí tuân thủ, khuyến khích đầu tư vào công nghệ sạch và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các thành phần kinh tế trong nước mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn lực xã hội cho các hoạt động giảm phát thải, nâng cao năng lực cạnh tranh của bản thân doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp.

Theo Nghị định 29/2026/NĐ-CP, hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon đủ điều kiện sẽ (i) được đăng ký trên Hệ thống đăng ký quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý, (ii) được lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, (iii) được giao dịch trên hệ thống giao dịch do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức vận hành và (iv) được thanh toán trên Hệ thống Ngân hàng thanh toán giao dịch các-bon (CSN) tại BIDV.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Quang - Phó Cục trưởng điều hành Cục Biến đổi khí hậu - cho biết: “Các Biên bản phối hợp được ký kết hôm nay là khuôn khổ phối hợp chính thức để các bên thống nhất nguyên tắc, đầu mối, phương thức trao đổi thông tin, dữ liệu; phối hợp xử lý sự cố; thực hiện báo cáo, giám sát, công bố thông tin; và triển khai các nghiệp vụ liên quan đến đăng ký, ký gửi, giao dịch, thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon”.

Ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước; đồng thời cho rằng: “Lễ ký kết hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là dấu mốc khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị vận hành thị trường mà còn thể hiện sự quyết tâm chung trong việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đưa sàn giao dịch các-bon trong nước đi vào hoạt động”.

Đại diện các đơn vị tham dự Lễ ký kết chụp ảnh lưu niệm

Trên cơ sở các Biên bản phối hợp đã ký kết, BIDV sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ cùng các cơ quan quản lý trong quá trình trao đổi thông tin, dữ liệu và xử lý các vấn đề phát sinh; bảo đảm an toàn thông tin, kết nối ổn định giữa các hệ thống và hướng dẫn các chủ thể tham gia thị trường, qua đó sẵn sàng đưa sàn giao dịch các-bon trong nước vào vận hành an toàn, minh bạch, thông suốt và hiệu quả theo lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt.