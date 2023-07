Biên bản cuộc họp tháng 6 sắp tiết lộ manh mối trong thông điệp “dừng và tăng” của FED

Chủ tịch FED Jerome Powell

Uỷ ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) đã tạm dừng tăng lãi suất sau 10 lần tăng liên tiếp trong vòng 15 tháng, ngay cả khi lạm phát hạ nhiệt chậm hơn dự kiến. Đồng thời, các nhà hoạch định chính sách dự báo 2 đợt tăng nữa trong năm nay, nhiều hơn so với dự kiến. Điều này khiến các nhà đầu tư hoang mang đi tìm câu trả lời.

Nhà kinh tế trưởng Kathy Bostjancic của công ty Nationwide Life Insurance Co. cho biết ngân hàng trung ương và Chủ tịch FED Jerome Powell đã đưa ra một thông điệp lộn xộn. Điều đó phản ánh thoả thuận không mấy dễ chịu giữa phe diều hâu và phe bồ câu trong uỷ ban. Biên bản có thể cung cấp cái nhìn sâu hơn, nhưng nó cũng có thể chỉ lặp lại những lời giải thích khó xử mà ông Powell từng đưa ra.

Chủ tịch Powell cho biết các quan chức FED muốn có thêm thời gian để đánh giá dữ liệu kinh tế trước những đợt tăng lãi suất mạnh trước đó, cũng như việc thắt chặt tín dụng sau các vụ sụp đổ ngân hàng tháng 3.

Lạm phát của Mỹ vẫn còn quá cao đối với FED.

Vào tuần trước, phần lớn các thành viên uỷ ban dự đoán sẽ có thêm hai lần tăng lãi suất trở lên và không loại trừ khả năng tăng lãi suất trong các cuộc họp liên tiếp. Nhà kinh tế Derek Tang của LH Meyer/Monetary Policy Analytics cho biết biên bản này có thể củng cố dự đoán của thị trường về đợt tăng lãi suất vào tháng 7.

FED sẽ nhận được hai báo cáo kinh tế quan trọng trước cuộc họp ngày 25-26/7. Đó là báo cáo việc làm và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6.

Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) là mục tiêu chính của FED. CPI tháng 5 đã tăng với tốc độ chậm nhất trong vòng hơn 2 năm. Nhưng các nhà hoạch định chính sách tập trung nhiều hơn vào lạm phát lõi, loại trừ giá lương thực và năng lượng dễ biến động. Lạm phát lõi đã tăng 4,6% kể từ tháng 5 năm 2022.

Nhà kinh tế trưởng Rubeela Farooqi của High Frequency Economics cho biết: “Vấn đề là nền kinh tế tiếp tục hoạt động vượt kỳ vọng và lạm phát được chứng minh là dai dẳng. Điều này có thể khiến FOMC giữ xu hướng diều hâu trong một thời gian”.

Một yếu tố quan trọng khác là đánh giá của uỷ ban về các điều kiện cho vay, thứ vốn được coi là rào cản đối với tăng trưởng sau những thất bại của các ngân hàng.

Nhà kinh tế cấp cao Jonathan Millar tại Barclays Capital Inc. ở New York cho biết: “Nếu các điều kiện cho vay không thắt chặt như dự đoán, thì đây sẽ là lý do chính đáng để đưa ra một vài đợt tăng lãi suất nữa trong hai cuộc họp tiếp theo”.

