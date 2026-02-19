Biên bản họp Fed được công bố: Quá trình hạ lãi suất có thể "vài tháng nữa" mới được nối lại

Biên bản cuộc họp tháng trước của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy phần lớn các quan chức chưa sẵn sàng nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất, đồng thời muốn chờ thêm bằng chứng rõ ràng rằng lạm phát thực sự quay về mục tiêu 2%. Theo nội dung biên bản công bố sau cuộc họp ngày 27 - 28/1, quá trình đó có thể kéo dài trong nhiều tháng.

Tại cuộc họp này, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn trong vùng 3,5% - 3,75% với tỷ lệ biểu quyết 10-2. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 7 ngân hàng trung ương Mỹ tạm dừng sau 3 lần cắt giảm liên tiếp trong các tháng 9, 10 và 12/2025.

Dù có hai quan chức bỏ phiếu phản đối quyết định giữ nguyên và ủng hộ hạ lãi suất, biên bản cho thấy một nhóm khác thậm chí muốn sử dụng ngôn từ “trung tính” hơn trong thông cáo sau họp, phản ánh khả năng cả tăng lẫn giảm lãi suất đều có thể xảy ra.

Theo biên bản cuộc họp, “một số thành viên cho biết họ sẽ ủng hộ cách mô tả hai chiều về các quyết định lãi suất trong tương lai, phản ánh khả năng điều chỉnh tăng có thể là phù hợp nếu lạm phát tiếp tục duy trì trên mức mục tiêu”. Điều này cho thấy trong nội bộ Fed không chỉ tồn tại tranh luận về thời điểm cắt giảm tiếp theo, mà còn có tiếng nói sẵn sàng cân nhắc thắt chặt trở lại nếu giá cả không hạ nhiệt như kỳ vọng.

Tại họp báo sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định các nhà hoạch định chính sách đang ở vị thế “được chuẩn bị tốt” và từ chối nêu điều kiện cụ thể để tiến hành một đợt cắt giảm mới. Phát biểu này được thị trường hiểu như tín hiệu rằng Fed không vội vàng hành động sau khi đã hạ lãi suất tổng cộng 0,75 điểm phần trăm trong 3 tháng cuối năm ngoái.

Lần cắt giảm tháng 12 đặc biệt gây chia rẽ. Ông Powell bảo vệ quyết định khi cho rằng đó là biện pháp “bảo hiểm” trước nguy cơ thị trường lao động suy yếu mạnh hơn dự kiến. Tuy nhiên, nhiều thành viên khác ít lo ngại về đà chậm lại của việc làm, mà quan tâm nhiều hơn đến thực tế lạm phát gần như không đạt thêm tiến triển trong việc quay về mục tiêu 2% suốt năm 2025.

Dù vậy, ông Powell cũng hạ thấp khả năng tăng lãi suất trở lại, cho biết “đó không phải là kỳ vọng của mọi người lúc này”. Song, biên bản cho thấy rủi ro lạm phát dai dẳng vẫn được đánh giá là “đáng kể”. Phần lớn quan chức cảnh báo tiến trình hạ nhiệt lạm phát có thể “chậm hơn và không đồng đều hơn so với kỳ vọng chung”. Các quan chức Fed trong dự báo nội bộ cũng coi kịch bản lạm phát kéo dài trên mục tiêu là một rủi ro nổi bật.

Sự chia rẽ trong Fed hiện tập trung vào việc đặt “ngưỡng” ra sao cho một đợt cắt giảm mới. Một số quan chức cho biết họ vẫn sẵn sàng hạ lãi suất nếu lạm phát giảm đúng theo dự báo. Tuy nhiên, một nhóm đông hơn cho rằng cần có bằng chứng rõ ràng cho thấy tiến trình kiểm soát giá cả “đã thực sự trở lại đúng hướng” trước khi hành động.

Các dữ liệu kinh tế công bố sau cuộc họp tháng 1 có thể củng cố quan điểm thận trọng này. Bộ Lao động Mỹ tuần trước cho biết nền kinh tế tạo thêm 130.000 việc làm trong tháng 1, cao hơn dự báo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ xuống 4,3%. Những con số này phần nào xoa dịu lo ngại về cú giảm tốc mạnh của thị trường lao động, dù các điều chỉnh thường niên cho thấy tăng trưởng việc làm trong năm qua đã chậm lại đáng kể.

Về lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,4% trong 12 tháng tính đến tháng 1, gần mức thấp nhất trong 5 năm. Tuy nhiên, các chỉ báo khác lại kém khả quan hơn. CPI lõi ghi nhận mức tăng theo tháng lớn nhất trong ba năm, cho thấy tác động của thuế quan bắt đầu lan rộng trên kệ hàng bán lẻ. Giá dịch vụ, không tính năng lượng và nhà ở, cũng duy trì ở mức cao. Đáng chú ý, mục tiêu 2% của Fed được đo bằng một chỉ số lạm phát khác thường cao hơn CPI trong thời gian gần đây.

Theo WSJ﻿