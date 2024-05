Biển Đông đón bão số 1, gió giật cấp 10

Vào 13h hôm nay, tâm bão trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10 . Những giờ qua , bão đang di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Dự báo trong 12 giờ tiếp theo, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10km/h. Đến 1 giờ ngày 1/6, tâm bão trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới . Đến 13h ngày mai (1/6), tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Đông tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với cường độ giật cấp 6-7, giật cấp 9.

Dự báo đường đi của bão số 1.

Trong 24-36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Đến 1 giờ ngày 2/6, tâm vùng áp thấp trên đất liền phía Đông tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với cường độ dưới cấp 6, giật cấp 8.

Như vậy, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, bão số 1 rất ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, phù hợp với quy luật vào đầu mùa, bão ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 1 nối với rãnh áp thấp nên hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm, khu vực Quảng Trị-Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi trên 40mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều và tối 31/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét , mưa đá và gió giật mạnh.