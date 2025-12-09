Biến động mạnh lãi suất tiết kiệm: Gửi tiền ở Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank hưởng lãi cao nhất bao nhiêu?

Tính đến thời điểm hiện tại, biểu lãi suất huy động trực tuyến của nhóm ngân hàng Big 4 gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank tiếp tục duy trì ở mặt bằng thấp so với nhóm ngân hàng tư nhân.

Ở kỳ hạn 1 tháng, lãi suất của nhóm Big 4 hiện dao động trong khoảng 1,6 – 2,4%/năm. Agribank và VietinBank cùng niêm yết mức cao nhất 2,4%/năm. BIDV áp dụng lãi suất 2%/năm, trong khi Vietcombank tiếp tục duy trì mức thấp nhất với 1,6%/năm.

Sang kỳ hạn 3 tháng, mặt bằng lãi suất nhích nhẹ, dao động từ 1,9 – 3%/năm. Trong đó, Agribank dẫn đầu với mức 3%/năm; VietinBank đạt 2,8%/năm; BIDV niêm yết 2,3%/năm; còn Vietcombank tiếp tục ở mức thấp nhất 1,9%/năm.

Tại kỳ hạn 6 tháng – một trong những kỳ hạn được người gửi tiền quan tâm nhiều nhất – VietinBank hiện dẫn đầu nhóm Big 4 với lãi suất 3,9%/năm. Agribank trả lãi 3,7%/năm, BIDV ở mức 3,3%/năm, trong khi Vietcombank tiếp tục áp dụng mức thấp nhất 2,9%/năm.

Bước sang kỳ hạn 9 tháng, biểu lãi suất gần như không đổi so với kỳ hạn 6 tháng. VietinBank vẫn giữ mức cao nhất 3,9%/năm, tiếp đến là Agribank với 3,7%/năm và BIDV 3,3%/năm. Vietcombank tiếp tục duy trì mốc 2,9%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn dài, Agribank hiện giữ vị thế dẫn đầu với lãi suất 4,8%/năm cho cả kỳ hạn 12 và 18 tháng. BIDV và VietinBank cùng niêm yết mức 4,7%/năm, trong khi Vietcombank thấp hơn, ở mức 4,6%/năm.

Lãi suất tiết kiệm mới nhất tại các ngân hàng Big 4.

Để thu hút dòng tiền gửi, nhiều ngân hàng Big 4 còn triển khai nhiều chương trình khuyến mại.

Đơn cử như Vietcombank vừa tung ra chương trình, từ nay đến hết ngày 31/12/2025, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 hoặc 13 tháng với số tiền từ 30 triệu đồng trở lên sẽ được cấp mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng, trong đó giải đặc biệt có giá trị lên tới 1 tỷ đồng; các giải thưởng khác trị giá từ 20 – 100 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng còn được cộng điểm VCB Loyalty tương ứng với giá trị tiền gửi. Số điểm này có thể quy đổi trực tiếp trên VCB Digibank thành quà tặng, e-voucher mua sắm, ăn uống, nạp điện thoại…

Tại Agribank, trong thời gian từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 31/3/2026, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm từ 8 triệu đồng (kỳ hạn 6 tháng), từ 10 triệu đồng (kỳ hạn 9 tháng) hoặc từ 15 triệu đồng (kỳ hạn 12 tháng) tại các điểm giao dịch của ngân hàng sẽ nhận được mã dự thưởng, với cơ hội trúng các giải thưởng trị giá từ 1 – 100 triệu đồng và giải đặc biệt lên đến 1 tỷ đồng.

VietinBank cũng triển khai chương trình khuyến mại từ ngày 3/12/2025 đến hết 31/3/2026 với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, khách hàng mở mới sổ tiết kiệm và đồng thời sử dụng gói tài khoản thanh toán sẽ được nhận quà tặng bằng tiền mặt trị giá lên tới 10 triệu đồng. Khách hàng mới gửi tiết kiệm từ 200 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên tại quầy, được tặng tài khoản số đẹp trị giá 5 triệu đồng.

Với khách hàng có số dư tiền gửi kỳ hạn từ 9 tháng trở lên, VietinBank tặng 10 triệu đồng cho trường hợp số dư tăng thêm từ 20 tỷ đồng; tặng 5 triệu đồng nếu số dư tăng thêm từ 10 tỷ đồng; tặng 3 triệu đồng nếu tăng thêm từ 5 tỷ đồng; tặng 1,5 triệu đồng nếu tăng thêm từ 3 tỷ đồng và tặng 1 triệu đồng nếu tăng thêm từ 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, với mỗi 1 triệu đồng gửi tiết kiệm qua ứng dụng VietinBank iPay, khách hàng được nhận 20 điểm Loyalty thay vì 10 điểm như thông thường.

Trong thời gian vừa qua, nhiều ngân hàng liên tục điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm. Tính riêng trong tháng 11, đã có 21 ngân hàng tăng lãi suất, thậm chí có ngân hàng điều chỉnh tăng tới 2–3 lần trong tháng, trong khi thị trường không ghi nhận ngân hàng nào giảm lãi suất.

Bước sang đầu tháng 12, đã có thêm 6 ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi, gồm Techcombank, MB, NCB, BVBank, VPBank và Saigonbank. Trong đó, Techcombank đã hai lần điều chỉnh biểu lãi suất chỉ trong thời gian ngắn.