Biệt thự, liền kề Hà Nội cho giới nhà giàu đua nhau tăng giá, có dự án tăng đến 70% sau một năm

Tính cả năm 2024, tại một số tỉnh, thành phố lớn như TP. Hà Nội và TP.HCM nhìn chung giá nhà ở riêng lẻ trong dự án tiếp tục có xu hướng tăng.

Tại TP.Hà Nội, giá rao bán nhà ở riêng lẻ trong dự án tăng khoảng 30-40% so với năm 2023; cá biệt một số khu vực, dự án có mức tăng cao hơn có thể lên đến 60-70%.

Trong đó, mức giá phổ biến rao bán dao động từ 100–200 triệu đồng/m2; một số dự án có mức giá rao bán lên đến trên 300 triệu đồng/m2 (dự án Vinhomes Cổ Loa 230-300 triệu đồng/m2; dự án The Diamond Point - Long Biên 230-300 triệu đồng/m2).

Theo khảo sát của Bộ Xây dựng, một số dự án có mức giá rao bán cụ thể trong quý 4/2024 như sau: Dự án Geleximco Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Hà Đông có giá từ 150,5-276 triệu đồng/m2; Dự án Louis City, Đường 70, Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội có giá từ 214,5-348,3 triệu đồng/m2; Dự án Starlake Hà Nội (Tây Hồ) có giá từ 112,1-168,5 triệu đồng/m2; Dự án Vinhomes Green Villas (Nam Từ Liêm) có giá từ 152,6-283,3 triệu đồng/m2.

Dự án The Melody Village (Tây Hồ) có giá rao bán khoảng 333,4 triệu đồng/m2, Dự án Intracom1 (Nam Từ Liêm) có giá rao bán khoảng 201,5 triệu đồng/m2, Dự án An Khang Villa (Hà Đông) có giá rao bán khoảng 192,9 triệu đồng/m2, Dự án Calyx Residence (Đông Anh) có giá rao bán khoảng 142,5 triệu đồng/m2, Dự án Khu đô thị Sài Đồng (Long Biên) có giá rao bán khoảng 187,4 triệu đồng/m2), Dự án Him Lam Thượng Thanh (Long Biên) có giá rao bán khoảng 232,6 triệu đồng/m2), Dự án Sunshine City (Bắc Từ Liêm) có giá rao bán khoảng 163,8 triệu đồng/m2.

Tại TP.HCM, giá rao bán nhà ở riêng lẻ trong dự án cơ bản ổn định; một số khu vực, dự án có giá rao bán tăng khoảng 5-10% so với năm 2023; mức giá rao bán phổ biến dao động từ 90–250 triệu đồng/m2.

Một số dự án có mức giá rao bán rất cao (dự án Vinhomes Grandpark Quận 9 được rao bán với mức giá vào khoảng 300-350 triệu đồng/m2; dự án Biệt thự Mỹ Phú 2 giá rao bán trong khoảng từ 200 - 250 triệu đồng/m2; dự án Saigon Mystery Villas giá rao bán trong khoảng từ 200-280 triệu đồng/m2;…).

Theo khảo sát thì một số dự án có mức giá rao bán cụ thể trong quý 4/2025 như sau: Dự án La Casa (Quận 7) có giá rao bán khoảng 179,6 triệu đồng/m2, Green Riverside (Huyện Nhà Bè) có giá rao bán khoảng 104,9 triệu đồng/m2, Senturia Nam Sài Gòn (Huyện Bình Chánh) có giá rao bán khoảng 105,7 triệu đồng/m2, Saroma Villa (Quận 2) có giá rao bán khoảng 812,9 triệu đồng/m2, Nam Thông 3 (Quận 7) có giá rao bán khoảng 303,0 triệu đồng/m2, Cityland Garden Hills (Quận Gò Vấp) có giá rao bán khoảng 201,8 triệu đồng/m2.

Dự án Villa Riviera (Quận 2) có giá từ 352,2-473,8 triệu đồng/m2; Dự án Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7 có giá từ 214,3-407,8 triệu đồng/m2; Dự án Vinhomes Central Park, Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh có giá từ 403,1-811,4 triệu đồng/m2,...

Đối với các địa phương khác giá nhà ở riêng lẻ của các dự án cơ bản ổn định, ít biến động. Tuy nhiên, giá rao bán nếu có sự biến động thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố như diện tích, vị trí và tình trạng của căn nhà và của dự án.

Một số dự án cụ thể như: Giá bán Khu đô thị FPT City, Khu đô thị sinh thái Golden Hills Đà Nẵng có mức giá dao động khoảng từ 40 triệu đồng/m2 - 60 triệu đồng/m2; Dự án Harbour Center, đường Lê Lai, phường Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng có mức giá dao động khoảng từ 110 triệu đồng/m2 - 140 triệu đồng/m2;...

Theo thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), giao dịch thấp tầng trong năm tăng trưởng mạnh mẽ, với tỷ lệ hấp thụ tại các dự án mới lên tới 65%, tương đương khoảng 9.000 giao dịch.

Tại Hà Nội, CBRE báo cáo rằng nguồn cung mở bán mới năm 2024 đạt hơn 6.300 căn, gấp đôi so với năm trước. Tổng số căn bán được đã vượt qua 6.100 căn, tăng hơn 43%.

Dự báo, trong năm 2025, nguồn cung thấp tầng tại Hà Nội sẽ vượt qua 7.000 căn, tập trung chủ yếu ở các khu vực Đan Phượng, Long Biên và Tây Hồ.