Biệt thự ma đáng sợ nhất nước Mỹ: Có 161 phòng, những cánh cửa được xây lộn ngược và câu chuyện kinh hoàng có thật của bà chủ nhà tỷ phú

Biệt thự Winchester ở 525 Đại lộ South Winchester, San Jose, California, Mỹ luôn được gọi là “nhà ma đáng sợ nhất nước Mỹ” kể từ khi nó được xây dựng năm 1884. Ngày nay, nó được gọi là Ngôi nhà bí ẩn Winchester, nhưng vào thời điểm xây dựng, nó chỉ đơn giản là Nhà của Sarah Winchester.



Sinh khoảng năm 1840, Sarah Winchester vốn là một tiểu thư cành vàng lá ngọc. Bà nói được 4 thứ tiếng, học ở những trường tốt nhất nước Mỹ và kết hôn môn đăng hộ đối với thiếu gia Winchester. Họ có một cô con gái, Annie. Tuy nhiên, bi kịch ập đến với phu nhân quyền quý khi Annie lẫn William, chồng của bà lần lượt qua đời.

Chân dung Sarah Winchester

Sau khi William qua đời vào năm 1881, Sarah được thừa hưởng khoảng 20 triệu đô la (hơn 500 triệu đô la theo tỷ giá hiện tại) cũng như 50% cổ phần của đế chế vũ khí Winchester, công ty cho bà thu nhập liên tục tương đương 1.000 đô la mỗi ngày (hoặc 26.000 đô la ngày nay) cho đến lúc chết.

Sở hữu một khối tài sản kếch xù nhưng chỉ có một mình, Sarah chìm vào nỗi đau mất chồng và con gái. Bà đã tìm đến lời khuyên của một thầy đồng như một cách bám víu niềm tin cực đoan.

Sarah Winchester quả thực không biết phải làm gì với số tài sản quá khổng lồ của mình. Thế nên bà đã quyết định rời khỏi ngôi nhà lâu năm của mình ở New Haven, Connecticut và đi về phía tây đến California. Theo lời khuyên từ thầy đồng, bà sử dụng tiền để xây dựng một ngôi nhà cho linh hồn của những người đã mất từ những khẩu súng do công ty Winchester sản xuất. Sarah tin rằng đó là một cách để chuộc lại lỗi lầm cho cả gia tộc chồng và mình có thể sống bình yên hơn.

Thiết kế quỷ dị của dinh thự Winchester

Năm 1884, Sarah Winchester mua Ngôi nhà Bí ẩn Winchester. Vào thời điểm bán, ngôi nhà chỉ là một trang trại nhỏ chưa hoàn thành với bạt ngàn đất trống.

Bà chủ thuê những người thợ mộc làm việc suốt ngày đêm, mở rộng ngôi nhà nhỏ thành một dinh thự 7 tầng. Điều đặc biệt là nó hoàn toàn không có bản thiết kế, không có quy hoạch và không có kiến trúc sư. Tất cả đều được xây dựng lung tung, lộn xộn đến mức khó hiểu.

Bên trong dinh thự Winchester là vô vàn thiết kế ma quái. Các phòng được thêm vào các bức tường bên ngoài dẫn đến cửa sổ nhìn ra phòng khác. Nhiều cầu thang có các bậc thang kích thước khác nhau trông vô cùng méo mó và khó đi. Các cánh cửa, cả cửa ra vào và cửa sổ bị xây lộn ngược. Thậm chí có cầu thang sẽ đi lên nhiều tầng rồi đột ngột kết thúc, cửa sẽ mở ra những bức tường kiên cố và hành lang sẽ rẽ vào góc đâm thẳng vào ngõ cụt.

Ngoài ra, ngôi nhà chỉ được xây bằng gỗ đỏ. Tuy nhiên, bà chủ tỷ phú không thích vẻ ngoài của gỗ nên đã khăng khăng rằng nó phải được phủ một lớp ố và giả gỗ. Vào thời điểm ngôi nhà được hoàn thành, người ta đã dùng hơn 76 ngàn lít sơn để phủ gỗ.

Cuối cùng, dinh thự Winchester trở thành một biệt thự được bài trí kỳ lạ, có 7 tầng, 161 phòng, 47 lò sưởi, 10.000 tấm kính, 2 tầng hầm, 3 thang máy và nội thất giống như một ngôi nhà ma bí ẩn.

Những cầu thang dẫn đến hư không trong dinh thự Winchester

Cửa các loại bị xếp lộn ngược

Người ta không thể tính được Sarah Winchester đã tốn bao nhiêu tiền để xây nhà ma của riêng mình. Bước vào đây, mọi người còn bị choáng ngợp bởi sự xa hoa. Những chiếc đèn chùm bằng vàng và bạc treo khắp các trần nhà, hàng chục cửa sổ kính màu nghệ thuật do Tiffany & Co. chế tác trên trường, thậm chí có chiếc do chính nhà sáng lập Louis Comfort Tiffany thiết kế. Đặc biệt, trong nhà còn có một cửa sổ được thiết kế để tạo ra hiệu ứng cầu vồng tự động khi ánh sáng chiếu qua nó.



Thật không may, vào năm 1904, một trận động đất đã xảy ra ở San Jose và Ngôi nhà Bí ẩn Winchester đã bị hư hại nặng nề. 3 tầng trên cùng đã bị dỡ bỏ, khiến ngôi nhà chỉ còn 4 tầng như ngày nay.

Nỗi ám ảnh cả đời của bà chủ nhà

Sarah Winchester là người phụ nữ giàu có nhất vùng nhưng đã sống cả phần đời còn lại trong cô độc và hoảng loạn tinh thần. Bà có một dinh thự rộng ngàn mét vuông, 161 phòng nhưng sống một mình. Người dân xung quanh thời bấy giờ đồn rằng nữ tỷ phú không còn tinh thần tỉnh táo nên mới xây nên nhà ma này và bị ám ảnh bởi nói.

Trong số 13 phòng tắm trong nhà, chỉ có đúng một phòng có thể sử dụng, với lý do nhằm đánh lạc hướng bất kỳ bóng ma nào. Sarah sẽ ngủ ở một căn phòng khác nhau mỗi đêm trong ngôi nhà Winchester và sử dụng những lối đi bí mật để đi từ phòng này sang phòng khác để không linh hồn nào có thể theo dõi bà.

Một số căn phòng bên trong nhà ma

Sau khi bà qua đời vào tháng 9 năm 1922, Sarah Winchester để lại tất cả tài sản của mình cho cháu gái Marion, người đã từng là thư ký riêng của bà. Tuy nhiên, Ngôi nhà bí ẩn Winchester không bao giờ được nhắc đến trong di chúc của bà, càng làm tăng thêm sự bí ẩn cho ngôi nhà.

Sau khi những người thẩm định cho rằng ngôi nhà vô giá trị do thiết kế kỳ lạ, thiệt hại do động đất và quá trình xây dựng kéo dài, Marion đã lấy mọi thứ có giá bên trong và bán đấu giá. Chỉ 5 tháng sau khi Sarah Winchester qua đời, Ngôi nhà bí ẩn Winchester đã được mở cửa cho công chúng tham quan.

Mặc dù đã được dọn trống hoàn toàn, trang bị lại đồ đạc và mở cửa cho du khách, Ngôi nhà Bí ẩn Winchester vẫn tiếp tục gây bất ngờ.

Vào năm 2016, một căn gác bí mật trên tầng gác mái đã được phát hiện. Bên trong gác mái có một chiếc đàn organ, một chiếc ghế dài thời Victoria, một bộ váy, một chiếc máy may và nhiều bức tranh khác nhau. Hàng trăm năm sau khi chủ nhân qua đời, dường như ngôi nhà của Sarah Winchester vẫn còn giữ vô số bí mật.

