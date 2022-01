Biệt thự triệu đô ở vùng ven Sài Gòn

Những căn hộ hay biệt thự triệu đô không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm Sài Gòn, mà có xu hướng dịch chuyển mạnh sang vùng ven. Với mức giá triệu đô một căn, chất lượng sống khép kín, loại hình này đang đánh mạnh vào túi tiền của những chủ nhân có điều kiện, cần không gian sống thoải mái, tránh khói bụi, ồn ào.



Ghi nhận cho thấy, đa số các dự án BĐS triệu đô nằm trong các khu đô thị quy mô lớn, được đầu tư tiện ích bài bản. Với phiên bản giới hạn, loại hình này chỉ vài chục căn được giới thiệu ra thị trường ở giai đoạn sau của một dự án đã hiện hữu. Dù giá cao nhưng ghi nhận sự quan tâm khá khả quan của đối tượng khác mua có điều kiện. Dường như điều họ chủ ý là giá trị sống của BĐS thay vì giá cả.

Mới đây, thị trường khu Nam Sài Gòn bất ngờ xuất hiện 39 biệt thự ven sông compound The Mizuki thuộc dự án Mizuki Park 26 héc-ta của Nam Long Group. Sau nhiều phân khu từ căn hộ đến nhà phố, biệt thự (bao gồm cả dòng căn hộ giá mềm) với mức giá khác nhau, đơn vị này tung ra dòng sản phẩm với đơn giá 60-80 tỉ đồng/căn gây bất ngờ cho thị trường BĐS vùng ven Sài Gòn. "Bộ sưu tập" hạng sang này gồm biệt thự cỡ lớn Grand Villa ven sông có diện tích từ 225 -662m2. Có thể thấy, đây là loại hình BĐS vị trí ven sông hiếm hoi còn sót lại tại khu vực Bình Chánh, Tp.HCM.

Trong khi đó, thị trường Long An vừa qua cũng gây xôn xao khi tại đây xuất hiện dòng biệt thự giá triệu đô. Với thị trường vệ tinh Sài Gòn, loại hình BĐS có giá hàng chục tỉ đồng/căn khiến giới đầu tư không khỏi tò mò. Được biết, dòng sản phẩm biệt thự ven sông compound The Aqua thuộc KĐT Waterpoint 355 héc-ta tại Bến Lức, Long An đang chào bán có mức giá mỗi căn từ 23 tỉ đồng trở lên. Do có lợi thế view sông Vàm Cỏ Đông và liền kề Harbor 8,6ha - Vịnh Cảng nước ngọt nhân tạo lớn nhất phía Tây Tp.HCM nên mức giá này cũng không quá lạ lẫm. Được biết, biệt thự cỡ lớn Grand Villa biệt lập thuộc phân khu Aquaria trong dự án này có diện tích lên đến 800m2.

Tại khu Đông Sài Gòn, dự án Vạn Phúc City cũng đang "rục rịch" giới thiệu thị trường dòng biệt thự ven sông với mức giá dao động từ 70-157 tỉ đồng/căn.

Được biết, các dòng sản phẩm biệt thự cao cấp mặt tiền sông Van Phuc Mansion, Jardin Villas, Parkview Shopvilla nằm trong KĐT quy mô 198ha được thiết kế sang trọng, đẳng cấp với không gian sân vườn lớn hướng ra bờ sông Sài Gòn đang được thị trường chú ý.

Theo các chuyên gia, để khiến người giàu "xuống tiền", một dự án biệt thự ven sông cần đáp ứng nhiều tiêu chí một cách xuất sắc bậc nhất.

Chia sẻ về phân khúc nhà phố - biệt thự trong báo cáo thị trường mới đây, ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám Đốc Savills Việt Nam cho rằng, nguồn cung hạn chế tại Tp.HCM đã và đang thúc đẩy người mua mở rộng đầu tư các tỉnh thành khác nơi có tốc độ tăng trưởng vượt bậc thời gian qua. Nguồn cung gia tăng tại các thị trường thay thế cung cấp người mua có nhiều lựa chọn hơn, do đó năm 2022 sẽ là một năm thú vị để theo dõi sự mở rộng sang các tỉnh lân cận và sức bền của các nhà đầu tư.

Trong khi đó, tại khu vực ven Tp.HCM, Trong dài hạn, Chính phủ sẽ tiếp tục khuyến khích phát triển nhà ở tại các quận ngoại thành có quỹ đất rộng. Chính quyền Tp.HCM đang lên kế hoạch chuyển đổi năm huyện ngoại thành (Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi và Cần Giờ) thành các "quận nội thành" vào năm 2030.

Đến năm 2024, nguồn cung tương lai dự kiến đạt gần 9.400 căn, trong đó tỷ lệ Biệt thự/ Nhà phố chiếm 92%. Với quỹ đất lớn và cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, các Quận 2, 9 và Bình Chánh tiếp tục là tâm điểm phát triển bất động sản liền thổ. Bình Chánh dự kiến có nguồn cung tương lai nhiều nhất chiếm 27% thị phần, tiếp theo là Quận 2 với 18% và Quận 9 với 16%.

"Những dự án quy mô lớn, được phát triển bởi những CĐT uy tín với mức giá bán phù hợp và nhiều chính sách chiết khấu, ưu đãi vẫn là tâm điểm thu hút sự quan tâm của khách hàng", đại diện đơn vị này nhấn mạnh.

Còn theo ông David Jackson, Tổng giám đốc Colliers Việt Nam, với những dự án BĐS ven sông, cư dân có được cảm giác "sở hữu" khoảng không rộng rãi nơi dòng sông bên cạnh. Chính vì lý do vậy mà những dự án căn hộ ven sông thường được định giá cao hơn khoảng từ 15 – 30% so với các dự án khác ở cùng phân khúc. Mặc dù định giá cao hơn, nhưng dòng sản phẩm này vẫn "đắt khách" bởi yếu tố sông nước mang lại.

"Khi người giàu bỏ tiền mua biệt thự ven sông, chúng tôi cho rằng họ đặc biệt quan tâm đến trải nghiệm sống. Không chỉ tại Việt Nam mà ở khắp nơi trên thế giới, người giàu đều đặc biệt ưa thích biệt thự ven sông. Điều này đến từ cảm giác thư thái mà không gian sông nước mang đến cho con người. Không gian ven sông đảm bảo được các yếu tố về an ninh, thuận tiện di chuyển (kể cả bằng đường sông) và tiện ích xung quanh đầy đủ sẽ luôn được săn đón", chuyên gia Collers Việt Nam nhấn mạnh.

Quả thực, trên thị trường BĐS hiện nay, không nhiều dự án có lợi thế ven sông. Đa phần các dự án này có quỹ đất quy mô, toạ lạc ven các dòng sông lớn mới mang lại cảm giác thoáng đãng thực thụ. Theo các chuyên gia, để khiến người giàu "xuống tiền", một dự án biệt thự ven sông cần đáp ứng nhiều tiêu chí một cách xuất sắc bậc nhất.

